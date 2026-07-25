António Guterres realizó una visita histórica a Siria, la primera de un secretario general de la ONU desde 2009

El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad Hassan al-Shaibani, recibió a Guterres en Siria (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha llegado este sábado a Siria en el marco de una histórica visita, la primera de un jefe de la ONU desde 2009, antes de que comenzara la guerra civil en el país.

El ministro de Exteriores, Asaad al Shaibani, ha recibido a Guterres y a su delegación en el aeropuerto internacional de Damasco, en la capital, según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias SANA.

Desde allí, está previsto que el secretario general de la ONU muestre su apoyo al proceso de transición en Siria, en el marco de una visita que se prevé que se alargue durante tres días y que se produce más de un año después de que las nuevas autoridades del país, encabezadas por Ahmed al Shara, derrocaran al expresidente Bashar al Assad.

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Guterres se ha convertido así en el primer jefe de la ONU en visitar Siria desde Ban Ki Moon en 2009. Desde que Al Shara asumió el poder, la comunidad internacional ha instado a las nuevas autoridades a construir instituciones sólidas y eficaces y a establecer un sistema de gobernanza que incluya todos los componentes de la sociedad siria, con especial hincapié en la representación de las minorías.

Guterres realiza una visita histórica a Siria, la primera de un secretario general de la ONU desde 2009

Ahora, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, ha indicado que el objetivo no es solo recuperarse de más de trece años de guerra sino “sentar las bases para un futuro más estable e inclusivo para todos los sirios”.

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En este sentido, ha destacado que Guterres reafirmará durante su viaje “el papel de Naciones Unidas”, que es el de “acompañar y prestar ayuda al pueblo sirio” para lograr sus objetivos.

“El presidente Ahmed al Sharaa recibe al secretario general de la ONU en el Palacio del Pueblo de Damasco”, informó la agencia oficial de noticias siria, SANA, sin dar más detalles del contenido de la reunión.

Después de la reunión con el presidente, Guterres visitó la antigua y sagrada Mezquita de los Omeyas en Damasco y recorrió la Ciudad Vieja, acompañado por el representante permanente de Siria ante la ONU, Ibrahim Alabi.

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El jefe de la ONU llegó la mañana de este sábado a Damasco y aseguró que se trata de una “visita de solidaridad”, e indicó en un mensaje en su cuenta de la red social X que “la ONU apoya a Siria en este momento crucial y hago un llamamiento a la comunidad internacional para que no escatime esfuerzos en apoyar también al pueblo sirio”.

El secretario general se verá también con otros responsables del Gobierno sirio, así como representantes de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y diversas comunidades, según explicó su portavoz, Stéphane Dujarric.

El ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Asaad Hassan Al-Shaibani. REUTERS/Mohamed Azakir

La visita de Guterres se trata del primer viaje al país de Guterres desde que lidera la organización.

La última vez que un líder de la ONU viajó al país fue en 2009, cuando el entonces presidente, Bachar al Asad, invitó al entonces secretario general, Ban Ki-moon.

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Guterres y Al Sharaa se reunieron por primera vez en la Asamblea General de la ONU el pasado septiembre, en la primera vez del sirio en la ONU.

Durante su viaje, el secretario general reafirmará el compromiso de la organización con el Gobierno y el pueblo de Siria y subrayará la importancia de la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria, indicó el portavoz.

Además, Guterres podrá observar de cerca el estado de la transición política y del proceso de recuperación que atraviesa el país.

El secretario general también tiene previsto visitar la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, que trabaja en la frontera entre Siria e Israel.

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(Con información de Europa Press y EFE)