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La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono tras el regreso de José Mourinho como entrenador

El mediocampista ofensivo fue titular 17 veces en la temporada y no logró asentarse

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Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Cuartos de final - Partido de vuelta - Bayern Múnich vs. Real Madrid - Allianz Arena, Múnich, Alemania. 15 de abril de 2026. Franco Mastantuono, del Real Madrid, luce abatido tras el partido. REUTERS/Michaela Stache
Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Cuartos de final - Partido de vuelta - Bayern Múnich vs. Real Madrid - Allianz Arena, Múnich, Alemania. 15 de abril de 2026. Franco Mastantuono, del Real Madrid, luce abatido tras el partido. REUTERS/Michaela Stache

Real Madrid se prepara para iniciar una etapa de renovación tras la reelección que ganó Florentino Pérez el último fin de semana. El retorno de José Mourinho como entrenador llegará acompañado de vientos de cambio en el mercado de pases con Julián Álvarez como uno de los nombres a contratar para revertir el escenario adverso de la última temporada. En este diagrama del nuevo plantel, se debe tomar una decisión sobre el futuro de otro argentino: Franco Mastantuono.

Según El Desmarque y el periodista Mateo Moretto, especializado en el mercado de pases, el fantasista, de 18 años, integra una lista de futbolistas que serán negociados o cedidos a préstamo. En el caso del ex River Plate, la intención es que sume experiencia en el fútbol europeo para que retorne más adaptado al gigante español. Fran García, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Rodrygo son algunos de los componentes de la nómina.

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Hay que tener en cuenta que el diario AS aseguró que el Real “está decidido a repatriar a Nico Paz” por un tema deportivo, pero también económico: la cláusula de repesca le exige desembolsar apenas 9 millones de euros para ficharlo, cuando el valor de mercado hoy en día es de unos 50 millones. Pero, además del nombre de Paz que podría ser una competencia para Mastantuono, también aparecen las exigencias de Mou para completar el plantel: un lateral izquierdo y dos centrocampistas, uno de creación y otro de contención. Es decir, más competencia para el argentino.

El mediocampista surgido del Millonario se unió formalmente al Merengue en agosto del 2025 y recibió un respaldo del por entonces entrenador Xabi Alonso. Sin embargo, esa gestión no tuvo los resultados esperados, llegó Álvaro Arbeloa en su lugar y Franco poco a poco comenzó a perder terreno al mismo tiempo que protagonizaba rendimientos irregulares. Tras quedar afuera de los 26 convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026, el desembarco de José Mourinho para la próxima temporada marcaría su salida del Real Madrid tras disputar 35 partidos (17 como titular) y aportar 3 goles.

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Mastantuono integró la lista preliminar de Scaloni, pero no pasó el corte de los 26 convocados (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)
Mastantuono integró la lista preliminar de Scaloni, pero no pasó el corte de los 26 convocados (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

En las últimas horas, el ex campeón del mundo con Francia, David Trezeguet, había dado su opinión sobre el caso Mastantuono. “¿Cómo le dices no al Madrid? ¿O al Barcelona? Seguramente se irá prestado. Un buen ejemplo para él debe ser Nico Paz. El jugador de River nace, crece y se va. Es su sueño. Mastantuono con 17 años fichó por el Madrid porque se había metido el PSG también. A partir de que se empiezan a mostrar, no los podemos mantener. Nos ha pasado con Echeverri. Para nosotros mantener diálogo con los equipos europeos es importante. El talento sudamericano es bruto, apetece mucho a los clubes de Europa", expresó en una nota con el diario español AS el actual representante del proyecto internacional de River Plate junto con Matías Patanian.

Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina en 1986 y símbolo del Real Madrid, también se expresó sobre la situación de Mastan. “Para mí se evoluciona compitiendo. Es el roce competitivo lo que te va dando madurez futbolística. Tener 18 años y haber jugado de titular diez partidos a lo largo de la temporada es haber perdido el tiempo. Se va de aquí sabiendo exactamente qué significa estar en el Real Madrid, pero no ha tenido en este tiempo un progreso que permita entender que ha ganado tiempo y no que lo ha perdido”, planteó en una nota con el Youtuber Rodrigo Rea.

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