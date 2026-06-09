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Joaquín Panichelli se adelantó y confirmó en una nota donde jugará Valentín Barco después del Mundial 2026

Mientras se recupera de su lesión ligamentaria, el delantero cordobés del Racing de Estrasburgo nombró al club inglés al que se sumará el ex Boca una vez concluida su participación en la Copa del Mundo

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Mientras se recupera de su lesión ligamentaria, el delantero cordobés del Racing de Estrasburgo nombró al club inglés al que se sumará el ex Boca una vez concluida su participación en la Copa del Mundo

Antes de que el Chelsea o el Racing de Estrasburgo emitieran un comunicado oficial, y con la naturalidad de quien habla de algo que ya da por resuelto, Joaquín Panichelli confirmó que Valentín “Colo” Barco volverá a Inglaterra tras su paso por el equipo francés.

La escena ocurrió en el marco de una entrevista en el programa Desde el respeto, cuando el delantero cordobés contaba cómo se construyó su relación con el lateral durante la temporada compartida en Francia. Panichelli contaba que los dos habían desarrollado un vínculo alrededor de la música —especialmente el rock— y que ese intercambio se trasladó a las redes sociales. “Vos entrá a su perfil, las últimas veinte fotos capaz que tenga del Racing de Estrasburgo son todas musicalizándola con tema de rock", relató el atacante en el programa conducido por Germán Beder y Joaquín Cavanna.

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Fue en ese hilo de la conversación cuando el nombre de Barco y su destino quedaron expuestos. Uno de los presentes en el estudio mencionó la partida del lateral, y Panichelli confirmó la información sin reservas: “Sí, sí”.

A continuación, Beder completó la frase con el nombre del club de destino. El intercambio duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que la transferencia quedara enunciada con claridad.

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La cruda confesión de Valentín Barco por la lesión de Joaquín Panichelli en la selección argentina
Panichelli y Barco compartieron plantel en el Racing de Estrasburgo, donde construyeron un vínculo que trascendió la cancha

El traspaso de Valentín Barco al Chelsea se inscribe en la estructura del grupo BlueCo, propietario tanto del club inglés como del Racing de Estrasburgo. El periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano había confirmado el acuerdo a través de la red social X: “Chelsea llegó a un acuerdo para fichar a Valentín Barco, ¡aquí vamos! Acuerdo cerrado con el jugador, ya que RC Strasbourg dejará ir a Barco tras su impresionante mejora este año”, escribió Romano en esa publicación dirigida a sus más de 27 millones de seguidores.

El lateral de 21 años terminó la temporada en la Ligue 1 con tres goles y 11 asistencias en 58 partidos, y fue parte del equipo que llegó a las semifinales de la Conference League.

En su carta de despedida del club francés, Barco escribió: “Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. En este año y medio pasé muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas, el 28/03/2025 cuando nació Gemma”.

La llegada a Londres lo convertiría en el primer refuerzo del Chelsea bajo la conducción técnica de Xabi Alonso para la próxima temporada. El recorrido europeo del lateral había incluido un paso por el Brighton & Hove, donde disputó siete partidos en la Premier League, y una etapa en el Sevilla, antes de recalar en Estrasburgo primero a préstamo y luego de forma definitiva.

Joaquín Panichelli rompió el silencio sobre su lesión que lo dejó sin Mundial (Paren la Mano)

Mientras el futuro de Barco apunta a Inglaterra, el de Panichelli atraviesa un momento distinto. El delantero cordobés de 23 años quedó fuera del Mundial 2026 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento con la selección argentina en el predio de la AFA en Ezeiza.

Fue su segunda lesión de ese tipo: en 2023 había pasado por la misma recuperación, pero en la pierna izquierda, cuando jugaba en el Deportivo Alavés, y estuvo 230 días sin actividad.

“Fue antes del partido con Mauritania en una jugada sencilla. Después, en los primeros días, hacía el duelo y me preguntaba por qué me había pasado esto”, relató Panichelli en el programa Paren la Mano. También describió el peso de la rutina médica previa a la cirugía: “Te tenés que ir a sacar sangre, del pre quirúrgico, de tener que entrar, salir... Te cae todo eso junto y eso es lo duro”.

La lesión interrumpió una convocatoria que llegó después de una temporada en la que Panichelli fue el máximo goleador de la Ligue 1 con 16 conquistas. Una vez operado, pidió hablar con el cuerpo técnico del seleccionado. “Les agradecí la oportunidad de la convocatoria. Vamos a tener revancha. El que abandona no tiene premio”, afirmó. River Plate, club en el que se formó y donde pasó de enganche a centrodelantero, conserva el 20% de su pase tras la transferencia de USD 20 millones al club francés.

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