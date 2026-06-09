El homenaje especial Diego Armando Maradona que haría la FIFA en la ceremonia inaugural de México en el Mundial 2026

Diego Maradona será homenajeado en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 (EFE)

La FIFA rendirá homenaje a Diego Maradona en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, que se celebrará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El tributo al ex futbolista argentino, fallecido en noviembre de 2020, se realizará en el mismo escenario donde lideró a la selección nacional hacia su segundo título mundial en 1986. Según informó Estadao, la figura de Maradona será uno de los ejes centrales del evento, que marcará el inicio del torneo con 48 selecciones y 104 partidos. Luego se llevará adelante el partido que dará inicio al Grupo A, con México recibiendo a Sudáfrica.

El recuerdo de Maradona permanece ligado al Azteca, donde marcó algunos de los goles más recordados en la historia de la Copa del Mundo, como el tanto conocido como “la Mano de Dios” y el que se considera entre los mejores de todos los tiempos, ambos ante Inglaterra. La FIFA incluirá un bloque especial dedicado a su legado, en una jornada en la que se espera la presencia de figuras del fútbol argentino y mundial.

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“También se rendirá homenaje a Diego Maradona, figura clave del Mundial de 1986 y líder de Argentina en la conquista de su segundo título mundial, en una final que también se disputará en el Estadio Azteca”, sostuvo dicho medio.

Durante la misma ceremonia, la FIFA también homenajeará a Pelé y a la selección de Brasil campeona en 1970, que conquistó su tercer título mundial en el propio estadio Azteca. Será la primera apertura de un Mundial sin la presencia física de Pelé, quien murió en diciembre de 2022, poco después del cierre de la Copa del Mundo en Qatar. Según detalló Estadao, el ex mediocampista Roberto Rivellino representará a los campeones brasileños, mientras que Gianni Rivera, figura del equipo subcampeón de Italia y ganador del Balón de Oro en 1969, también fue invitado.

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Pelé también será homenajeado en la ceremonia inaugural tras hacer historia con Brasil en el Mundial de 1970 (AP Foto,File)

La ceremonia tendrá un momento especial para conmemorar la gesta de Brasil en la final de 1970, en la que superó a Italia por 4-1, y que consolidó al equipo comandado por Pelé como una de las grandes leyendas del fútbol mundial. El homenaje buscará resaltar el vínculo histórico entre el Azteca y los grandes protagonistas de la Copa, en la que Brasil y Argentina marcaron páginas decisivas.

La apertura en Ciudad de México será la primera de tres ceremonias inaugurales que distinguirán a este Mundial. La FIFA organizó un formato inédito, con un evento inaugural en cada país anfitrión: México, Estados Unidos y Canadá. La ceremonia en el Azteca incluirá la actuación de la cantante colombiana Shakira, quien interpretará “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa, junto a otros artistas como Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y la sudafricana Tyla. El show combinará géneros y generaciones, con un despliegue visual inspirado en la cultura mexicana.

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La segunda inauguración se celebrará el 12 de junio en el estadio de Toronto, Canadá, con la presencia de Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, en un espectáculo que pondrá el foco en el multiculturalismo y la diversidad del país. Más tarde ese mismo día, el SoFi Stadium de Los Ángeles será sede de la tercera ceremonia, donde participarán Katy Perry, Future, Anitta, LISA y la propia Tyla, en una puesta en escena centrada en la tecnología y el entretenimiento.

Las tres ceremonias, desarrolladas por el productor italiano Marco Balich, tendrán una duración de 90 minutos y buscarán reflejar la identidad de cada país anfitrión y la narrativa común de un torneo que por primera vez tendrá 48 selecciones. La apertura en el Azteca dará comienzo al partido inaugural entre México y Sudáfrica, previsto para las 16:00 (hora de Argentina).

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Según dicho medio, la FIFA no brindó detalles adicionales sobre la estructura del homenaje a Maradona ni sobre el segmento dedicado a Pelé. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes para actividades previas y entretenimiento. De esta manera, la triple apertura marcará el inicio del Mundial más extenso de la historia, con el recuerdo de dos de los mayores símbolos del fútbol mundial como protagonistas de la jornada.