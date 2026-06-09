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El épico posteo de Messi en la previa del último amistoso de la Selección antes del Mundial: los jugadores que lo acompañaron

En el umbral del duelo ante Islandia, el astro rosarino compartió una imagen en redes sociales que causó furor

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El posteo de Messi
El posteo de Messi

A horas del amistoso ante Islandia, el último ensayo de la selección argentina antes del Mundial 2026, Lionel Messi publicó en sus redes sociales una imagen junto a varios referentes del plantel que no tardó en generar repercusión. En la foto aparecen Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nahuel Molina, todos detrás del capitán.

La postal formó parte de una serie de historias de Instagram (formato que solo dura 24 horas) que el capitán argentino decidió publicar desde el comienzo del día. Primero, subió algunas fotos del entrenamiento en el gimnasio y, luego, publicó la ya mencionada imagen junto a sus compañeros.

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El ex jugador del Barcelona y París Saint Germain acompañó a la publicación sin texto alguno, aunque eligió un emoji muy especial: el de la bandera de Argentina. De inmediato, la imagen recorrió las redes y los usuarios no tardaron en hacerla viral.

Otro de los posteos de Messi
Otro de los posteos de Messi

Por otro lado, el estado físico del equipo sigue siendo el foco central de Lionel Scaloni. Messi lleva más de dos semanas sin sumar minutos desde que abandonó el campo de juego con molestias frente al Philadelphia Union —una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna izquierda, según informó el Inter Miami—, aunque ya participa de partidos en espacios reducidos.

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Scaloni confirmó que el capitán sumará minutos ante Islandia, aunque resta definir si lo hará desde el inicio o en el segundo tiempo. En la práctica abierta del lunes, el astro rosarino formó parte del equipo titular que el DT paró con pecheras: Rulli; Montiel, Romero, Otamendi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul, Thiago Almada; Messi y Lautaro Martínez.

Álvarez, por su parte, inició un tratamiento de plasma rico en plaquetas para llegar en óptimas condiciones al debut, un procedimiento preventivo y no vinculado a una lesión. Gonzalo Montiel sigue siendo un interrogante para el amistoso de este martes, mientras que Paredes será preservado hasta el estreno mundialista.

En tanto, el Dibu Martínez atraviesa una recuperación diferenciada por una fractura en uno de los dedos de su mano derecha, y durante la práctica abierta del lunes en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, se lo vio trabajar de forma separada junto al preparador de arqueros Martín Tocalli y dos asistentes.

Martínez debió atajar fuertes remates con la mano izquierda, mientras que con la zona lesionada agarró pelotas de tenis para mantener los reflejos activos. La idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo en los amistosos: los tres palos ante Honduras e Islandia quedaron en manos de Juan Musso y Gerónimo Rulli, aunque el plan es tenerlo disponible para el debut frente a Argelia

“Me preocupa jugar el partido y que terminen bien, es la realidad. Si pasa eso vamos a llegar bien, pero falta jugar el partido de mañana”, dijo Scaloni en conferencia de prensa. El técnico también reconoció que varios futbolistas llegarán justos al inicio del Mundial: “Hay muchos futbolistas que será difícil que lleguen al 100 por 100. Es más descanso y trabajo táctico”.

El duelo ante Islandia se disputará este martes a las 22:00 (hora argentina) en el Jordan-Hare Stadium. El debut oficial de Argentina en el Mundial 2026 está programado para el martes 16 de junio ante Argelia, a las 22:00, en el Kansas City Stadium. Luego vendrán Austria el lunes 22 en el Dallas Stadium y Jordania el sábado 27, también en Dallas.

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