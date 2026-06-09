El comunicado del piloto que fue acusado de agredir sexualmente a una enfermera en la residencia Schumacher

Joey Mawson, piloto de carreras, se muestra en esta imagen tras ser absuelto de los cargos, expresando su enfoque en el futuro de su carrera automovilística.

El ex piloto australiano Joey Mawson ha reaparecido públicamente tras la reciente decisión de un tribunal suizo que lo absolvió en el proceso judicial donde enfrentaba la acusación de haber agredido sexualmente a una enfermera en la residencia de Michael Schumacher en Gland, cerca de Ginebra. El caso, que involucró a figuras del automovilismo internacional, fue resuelto cuando los jueces determinaron que no existían pruebas suficientes para dictar una condena.

Mawson, de 30 años, utilizó la red social X e Instagram para emitir su primer comunicado público desde el inicio del proceso que se extendió durante tres años. En sus palabras, relató: “Durante los últimos tres años, he permanecido en gran medida en silencio mientras atravesaba uno de los períodos más difíciles de mi vida. Durante ese tiempo, me enfrenté a acusaciones falsas y al reto de defender mi nombre bajo un intenso escrutinio público. Desde el principio, mantuve mi inocencia y confié en que la verdad prevalecería”.

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El piloto también expresó su agradecimiento a su equipo legal, encabezado por Luc Vaney y Veronica Abu Zeid, y señaló: “Agradezco que la justicia suiza haya dictado sentencia y que haya sido absuelto de todos los cargos”. En la misma publicación, dirigida a sus familiares, amigos y seguidores, Mawson confirmó su intención de regresar al automovilismo: “Hoy paso página. Me enorgullece anunciar mi regreso al automovilismo. Estoy deseando volver a ponerme el casco, sentarme al volante y centrarme en lo que siempre ha sido mi mayor pasión: las carreras”.

El descargo del piloto tras ser absuelto de cargos

El caso judicial expuesto por Daily Mail y The Sun, entre otros, detalló que la acusación se originó tras una fiesta en la mansión de Schumacher el 23 de noviembre de 2019. La denunciante, una enfermera que formaba parte del equipo médico encargado del cuidado permanente del ex piloto de Fórmula 1, aseguró que fue agredida dos veces por Mawson mientras se encontraba inconsciente después de consumir alcohol. Según los documentos judiciales, la mujer declaró ante el tribunal: “Era mi sexto día consecutivo de trabajo. No había tenido tiempo de comer y estaba cansada”.

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El relato judicial indicó que otros empleados la llevaron a una habitación tras perder el conocimiento. La enfermera sostuvo en su testimonio que, al despertar, se halló desnuda y notó sangre en las sábanas y lesiones en su cuerpo. Posteriormente, acudió al hospital y, menos de un año después del incidente, fue despedida del equipo médico de Schumacher. La denunciante presentó la denuncia penal en 2022, según precisaron los medios citados.

Durante el juicio, Mawson reconoció ante el tribunal que permaneció en la habitación de la mujer hasta la madrugada para evitar que otros empleados supieran del encuentro íntimo. También admitió que no recordaba ciertos momentos debido al consumo de alcohol, declarando: “No fue hasta la mañana siguiente que me di cuenta de lo borracho que había estado. Durante la noche, supuse que estaba menos borracho de lo que me di cuenta a la mañana siguiente”. El expiloto aseguró en todo momento que la relación fue consensuada y que la mujer se mostró coqueta, versión que intentó respaldar con la entrega de vídeos al tribunal.

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Mawson aseguró que volverá a la competencia tras el juicio

La defensa, representada por Luc Vaney, manifestó a Daily Mail: “Es un veredicto justo; por fin puede hacer planes para el futuro ahora que su nombre ha quedado limpio”. El abogado añadió: “Mi cliente está muy aliviado de que esta terrible experiencia haya quedado atrás. Está agradecido al tribunal y ahora quiere seguir adelante con su vida”.

Por su parte, la enfermera expresó tras el fallo: “Me siento fatal. Primero me atacaron, luego me despidieron y ahora el tribunal básicamente ha dicho que soy una mentirosa. He pasado por un infierno estos últimos seis años y el tribunal decide no condenar, alegando que existía una duda razonable, pero nadie puede creerlo”. Según BILD, la mujer abandonó la sala del tribunal entre lágrimas y manifestó su intención de demandar a la familia Schumacher por despido improcedente en un tribunal laboral.

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Durante el proceso, la fiscalía suiza solicitó una pena de prisión de cuatro años para Mawson, pero el tribunal concluyó que no existían elementos probatorios suficientes para dictar una condena. La resolución incluyó una indemnización de 30.000 francos suizos (unos 28.000 libras esterlinas) a favor de la denunciante, cantidad que podrá reclamar en procedimientos civiles.

Ni Michael Schumacher ni ningún miembro de su familia resultaron implicados formalmente en el proceso, y el tribunal ratificó que no existía vínculo directo de los Schumacher con los hechos investigados.

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