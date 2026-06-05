México

Aumentan seguridad en el Estado de México para el Mundial 2026: policías, cámaras con IA y drones tácticos

El Gobierno del Edomex prepara un amplio operativo de seguridad durante la celebración de la Copa del Mundo en nuestro país

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Despliegue de seguridad con policías, militares, vehículos blindados y motocicletas en una calle urbana. Gran cartel "FIFA World Cup 2026 Estado de México Seguridad".
Estado de México gestiona despliegue de seguridad durante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante el proyecto “Estadio de México, destino futbolero”, el gobierno del Estado de México se dice listo para el Mundial 2026 y a una semana de arrancar el magno evento la entidad federativa gestiona un despliegue de seguridad a gran escala, el cual constará de la siguiente forma:

Alrededor de 1,500 efectivos de la policía y 238 unidades vigilarán senderos, aeropuertos y rutas estratégicas para detonar el turismo, la cultura y la economía en distintos municipios de la entidad durante la temporada mundialista.

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También habrá monitoreo a través de 5,000 cámaras con inteligencia artificial (IA), drones tácticos, lectores de placas y poco más de 49,000 botones de pánico para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

Cabe mencionar que los trabajos de seguridad estarán coordinados con la Guardia Nacional y policías municipales. Aunque el Estado de México no albergará un sólo partido del Mundial 2026, las autoridades estatales mencionaron que se suman a la celebración nacional brindando condiciones favorables a los miles de visitantes que llegarán a la República Mexicana para vivir la Copa del Mundo.

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Objetivo y actividades principales

Varios agentes de la Policía Estatal del Estado de México con uniformes y armas de fuego patrullan una calle urbana con múltiples vehículos policiales estacionados.
Policías del Edomex listos para vigilar zonas turísticas durante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado de México planea festejar la justa mundialista con actividades culturales, recreativas y turísticas en 12 Pueblos Mágicos, Barrios Mágicos y Toluca. Del 11 de junio al 9 de julio de 2026, estos destinos se convertirán en “destinos futboleros” con los siguientes eventos:

  • Pabellones artesanales y gastronómicos.
  • Conciertos y exposiciones.
  • Megapantallas para ver los partidos.
  • Actividades recreativas y rutas turísticas regionales.
  • Torneo de futbol entre los Pueblos Mágicos.
  • Ruta del Balón para recorrer sitios emblemáticos.
  • Exposición “Estado de México, un destino hecho a mano”.
  • Presentaciones de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.
  • Avistamiento de luciérnagas en el Valle de los Volcanes.

La iniciativa busca mostrar la riqueza cultural y turística mexiquense y convertir la pasión futbolera en una oportunidad para atraer visitantes tanto nacionales como internacionales.

Seguridad y logística

Operativo en autopista con coches de Policía Estatal y Guardia Nacional, agentes dirigiendo el tráfico, conos naranjas y un cartel sobre un puente.
Efectivos de seguridad resguardan carretera en el Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves el Estadio Nemesio Díez, —casa del Toluca FC—, abrirá sus puertas para el “partido de despedida” de la Selección Mexicana ante su homóloga Serbia, con un operativo especial de seguridad que incluye cerca de 1,700 efectivos estatales y federales, vigilancia en plazas, carreteras y zonas turísticas.

Se espera una ocupación de 28,000 espectadores y hasta 10,000 aficionados fuera de “La Bombonera”, por lo que se desplegarán elementos de la Guardia Nacional y protocolos especiales para controlar el orden y garantizar una mejor seguridad y movilidad.

Oferta turística y económica

El Estado de México estima una derrama económica cercana a 8,000 millones de pesos. La oferta turística incluye rutas como la del mezcal y la de la flor, destacando la gastronomía local (chorizo verde de Toluca, truchas de Malinalco, pulque tradicional) y la conectividad a través de los aeropuertos Felipe Ángeles y Toluca, así como el Tren Insurgente y el Tren Felipe Ángeles.

En el estadio Nemesio Díez, de la misma forma, se promoverán acciones de bienestar animal, como campañas de adopción de mascotas rescatadas porque “la mejor jugada es adoptar”.

Sedes principales

Los “destinos futboleros” del Estado de México durante la celebración del Mundial 2026 se localizarán en los siguientes destinos:

  • Aculco
  • Ixtapan de la Sal
  • El Oro
  • Malinalco
  • Metepec
  • Tepotzotlán
  • Teotihuacán
  • San Martín de las Pirámides
  • Valle de Bravo
  • Tonatico
  • Jilotepec
  • Otumba
  • Tenayuca-Santa Cecilia
  • Toluca

¿Cuándo dará inicio el Mundial 2026?

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El torneo en México, Estados Unidos y Canadá vivirá su inauguración el próximo jueves 11 de junio, con el partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica. La cita es en el estadio Ciudad de México. El juego comenzará a las 13:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana).

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