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La AFA dio a conocer la sanción para Eduardo Coudet tras su expulsión en la final que River Plate perdió ante Belgrano

El entrenador del Millonario fue castigado luego de sus quejas contra el árbitro Yael Falcón Pérez

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El Chacho Coudet da indicaciones en la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano en Córdoba (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Chacho Coudet da indicaciones en la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano en Córdoba (REUTERS/Agustin Marcarian)

El director técnico de River Plate, Eduardo Coudet, fue sancionado con dos fechas de suspensión por el Tribunal de Disciplina de la AFA luego de su expulsión en la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba por haber increpado al árbitro Yael Falcón Pérez en el cierre del cotejo que terminó 3-2 en favor del Pirata.

La sanción fue publicada en el boletín de la Liga Profesional y el Chacho no podrá estar dirigiendo en el banco de suplentes en los siguientes dos partidos que afrontará River en el Torneo Clausura, ante Barracas Central en el Monumental y Gimnasia y Esgrima La Plata como visitante. Según lo publicado por el tribunal competente, la sanción es de cumplimiento efectivo, por lo que no se quitarán con una multa económica.

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sanción a coudet
La sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA para Eduardo Coudet por su reacción al término de la final que River Plate perdió ante Belgrano en Córdoba

Si bien no trascendió el contenido del informe que redactó Falcón Pérez que derivó en la sanción, se conoció que Coudet hizo un descargo pidiendo disculpas por su accionar ante el árbitro que matizó la cantidad de fechas de suspensión. El entrenador había quedado molesto tras el resultado adverso en el estadio Mario Alberto Kempes y se descargó contra el referí mundialista, que había sancionado un penal en favor de Belgrano que derivó en el empate de Uvita Fernández.

La jugada que alteró el desarrollo del partido nació en una revisión tecnológica. Falcón Pérez sancionó mano de Lautaro Rivero después del llamado de Leandro Rey Hilfer, árbitro a cargo del VAR.

El DT reclamó las decisiones en la final entre River y Belgrano

Esa decisión desató el principal foco de tensión de la noche. Coudet acumuló reclamos contra el cuerpo arbitral, no pudo terminar de ver el partido porque Falcón Pérez lo expulsó y, una vez consumada la consagración de Belgrano, volvió a buscar al juez en el campo. Según se observó en el intercambio, el árbitro le respondió al entrenador: “Fue penal”. La explicación no alcanzó para desactivar la protesta y algunos futbolistas de River, entre ellos Juan Fernando Quintero, intervinieron para intentar calmarlo hasta que lograron apartarlo unos minutos después. Luego, el entrenador no asistió al acto de premiación y no recibió la correspondiente medalla.

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Más allá de la final perdida, River siguió adelante en la Copa Sudamericana y cerró la primera fase con una victoria como local por 3-0 ante Blooming de Bolivia por los goles de Maximiliano Salas, Fausto Vera y Lucas Silva. El Millonario culminó en la cima del Grupo H, con 14 puntos (4 triunfos y 2 empates) por delante de Bragantino de Brasil (10), que clasificó a los playoffs, y Carabobo FC (9).

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