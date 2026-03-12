La frase del presidente del Barcelona sobre el interés por Julián Álvarez que da que hablar en Europa

Julián Álvarez se pronunció sobre su futuro recientemente y generó polémica en España (Reuters)

La situación contractual de Julián Álvarez ha provocado incertidumbre en el Atlético de Madrid y ha llamado la atención del FC Barcelona, que observa con detenimiento cualquier movimiento del delantero argentino. La posibilidad de que Álvarez no continúe en el conjunto colchonero ha sido puesta en duda por declaraciones recientes del propio futbolista, así como por la postura pública de la directiva azulgrana sobre su interés y las condiciones económicas para un posible traspaso.

El debate sobre el futuro de Álvarez, de 26 años, se intensificó este martes tras el partido en el que el Atlético de Madrid se impuso al Tottenham por 5-2 en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions, encuentro en el que el delantero argentino convirtió dos goles.

En la zona mixta, fue consultado sobre la posibilidad de permanecer en el club la próxima temporada. “Yo qué sé. No sé, puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe. Pero yo estoy muy feliz acá. Me hicieron una pregunta que luego sale por todos lados. Yo estoy feliz, pienso en el día a día”, afirmó Álvarez ante los medios presentes.

Las palabras del jugador volvieron a poner en duda su continuidad, pese a que mantiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta 2030. El propio futbolista ya había abordado el tema en noviembre durante una entrevista con el diario L’Equipe, donde expresó: “Se habla mucho de mí y del Barcelona y ya veremos qué pasa a final de temporada”.

Barcelona estaría en búsqueda de un centrodelantero de cara a la próxima temporada (Reuters)

Del otro lado, el interés del FC Barcelona ha sido reconocido públicamente. Joan Laporta, quien apuesta a una reelección como presidente de la institución, declaró a Ràdio Barcelona: “Julián Álvarez es un jugador excelente que, según dicen, encajaría perfectamente en el sistema del Barça, pero no es un jugador por el que tengas que pagar una fortuna. Primero debería demostrar su voluntad de venir, que es lo que queremos de todos los jugadores que nos puedan interesar, y debería ser a un precio razonable”. Además, Laporta agregó: “Entonces, se podría estudiar. Pero, tal y como son las pretensiones, están fuera de lugar”.

El contexto económico condiciona cualquier negociación. Según lo informado por el medio Mundo Deportivo, el club no contempla invertir más de 100 millones de euros (107 millones de dólares) entre montos fijos y variables por la contratación de un delantero centro. Para que la operación avance, la entidad catalana espera que sea el propio futbolista quien impulse su llegada y que el traspaso se ajuste a los parámetros de la regla 1:1 del fair play financiero que impone LaLiga.

Por otra parte, de acuerdo con la información publicada por Sport, el Atlético de Madrid mantiene una postura firme respecto a la continuidad de su delantero. El medio señaló que “el club colchonero tiene la firme decisión, no solo de retener al futbolista, sino de impedir totalmente su salida al Camp Nou”. La misma fuente remarcó que las declaraciones de Álvarez, en las que abrió la puerta a una eventual salida a final de temporada, no han sido bien recibidas por la directiva madrileña.

Atlético Madrid va en búsqueda de la Champions League en esta temporada (Reuters)

Actualmente, la plantilla dirigida por Diego Pablo Simeone enfrenta una etapa clave de la temporada. El equipo ocupa la tercera posición en la liga española con 54 puntos, tiene pendiente la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, y deberá jugar el partido de vuelta ante el Tottenham, mirando de reojo el desenlace entre Newcastle y Barcelona para conocer a su posible rival en los cuartos de final de la Champions League.

Cabe recordar que el contrato del delantero argentino contempla una cláusula de rescisión de 500 millones de euros (535 millones de dólares), cifra que refuerza la intención del club madrileño de evitar cualquier salida no consensuada. Sport también informó que, tras ciertos episodios de sequía goleadora, Álvarez fue sustituido por Simeone en más de una ocasión en partidos trascendentes, lo que generó debate entre aficionados y analistas sobre su valoración dentro del plantel, considerando su condición de campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina.