La lesión de Marcos Acuña en la final entre Belgrano y River que encendió las alarmas en la selección argentina

El defensor argentino no pudo continuar en cancha por una dolencia física en la final ante Belgrano

La final entre River Plate y Belgrano se vio alterada cuando, a los 70 minutos, Marcos Acuña dejó el campo tras experimentar molestias físicas. El lateral, que ya venía con una sobrecarga muscular, alcanzó a ser titular pese a no estar completamente recuperado, con la esperanza de aportar en la lucha por el Torneo Apertura.

El jugador argentino se retiró ayudado por el carrito auxiliar y mostró preocupación en el banco de suplentes. Germán Pezzella ingresó en su reemplazo, mientras que Lautaro Rivero pasó a ocupar la banda izquierda, buscando reorganizar la defensa en lo que significó el primer cambio del Millonario.

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La situación se dio a horas de que Lionel Scaloni dé a conocer la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026. El Huevo es una de las fijas de la selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América.

Marcos Acuña se retiró lesionado en la final del Torneo Apertura (REUTERS/Agustin Marcarian)

El gesto de Marcos Acuña al llevarse las manos al rostro durante la final del Torneo Apertura encendió las alarmas en el cuerpo técnico del Chacho Coudet y en la selección argentina, especialmente porque el lateral figura entre los candidatos para integrar la lista definitiva de 26 jugadores que viajarán al Mundial 2026. La situación reviste gravedad debido a que restan menos de veinte días para el debut en la máxima cita y el Huevo no pudo completar el último partido clave.

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Aunque en las semanas previas tanto Acuña como Gonzalo Montiel habían realizado trabajos regenerativos y no fueron sometidos a estudios médicos, lo que transmitía tranquilidad, según informó el periodista Gustavo Yarroch, la lesión del lateral durante la final generó incertidumbre sobre su disponibilidad para la cita mundialista. El dato relevante es que Acuña aparece en la prelista de 55 futbolistas, por lo que el cuerpo técnico deberá observar con atención la evolución de la lesión.

Está previsto que, tras un breve período de descanso, los convocados se concentren en el predio de la AFA en Ezeiza durante la última semana de mayo. El 1 de junio, la delegación partirá rumbo a Kansas, la ciudad elegida como base de operaciones durante la competencia.

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El cambio solicitado por el Huevo despierta la preocupación en la selección argentina a pocos días del debut mundialista (REUTERS/Agustin Marcarian)

Desde Kansas, el plantel albiceleste disputará dos partidos amistosos en Estados Unidos: el 6 de junio frente a Honduras y el 9 ante Islandia. El debut oficial de Argentina será el 16 de junio, cuando enfrente a Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs, en el arranque del Grupo J de la Copa del Mundo.

En cuanto al ámbito local, los seis futbolistas de River Plate que figuran en la prelista quedarán liberados tras el encuentro ante Blooming de Bolivia por la Copa Sudamericana en el estadio Monumental. Con el pase a octavos prácticamente asegurado, existe la posibilidad de que Lionel Scaloni solicite la liberación anticipada de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, dos nombres que aparecen con posibilidades concretas de integrar la convocatoria final.

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La decisión final del cuerpo técnico dependerá de la condición física de los jugadores y de las necesidades estratégicas de la selección para afrontar el Mundial. Mientras tanto, la expectativa gira en torno a la recuperación de Acuña y a la confirmación de los 26 futbolistas que representarán a Argentina en la cita más esperada del fútbol internacional.