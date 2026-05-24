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La insólita lesión que sufrió la figura de Ferro por la ubicación del camarógrafo bajo el aro: el duro comunicado del club

Tras el incidente, Emiliano Lezcano no pudo seguir en la primera semifinal de la Liga Nacional de básquet ante Gimnasia de Comodoro

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El incidente ocurrió en el inicio de la semifinal de la Liga Nacional

Emiliano Lezcano convirtió una bandeja, cayó debajo del aro y pisó a un camarógrafo que estaba sobre la línea de fondo. La lesión lo sacó del partido a los tres minutos de juego y desató una reacción en cadena que terminó con un comunicado de Ferro Carril Oeste contra la televisación de la Liga Nacional de Básquet.

El episodio ocurrió en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, durante el primer juego de las semifinales entre Gimnasia y Esgrima y Ferro. Según pudo apreciarse en la transmisión, el camarógrafo ya había causado peligro segundos antes, en el mismo lugar. La segunda vez, Lezcano fue quien terminó sobre él. El jugador no pudo continuar y su equipo debió afrontar el resto del encuentro sin su figura.

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Ferro perdió 81-77 en un partido que estuvo equilibrado durante los cuatro cuartos. Sin Lezcano desde el inicio, el conjunto de Caballito logró reponerse del golpe anímico y del marcador adverso —Gimnasia llegó a ganar por nueve puntos en el primer cuarto— y llegó a ponerse al frente en el tercer período gracias a José Defelippo y Alejandro Diez. El local reaccionó con Sebastián Carrasco y Marcos Chacón, y en el tramo final estiró la diferencia hasta seis puntos para quedarse con el primer juego de la serie.

La bronca en el banco visitante fue inmediata. Uno de los primeros en alzar la voz fue Facundo Piñeiro, quien lo hizo a través de las redes sociales: “Hasta que un día iba a pasar algo. ¿Van a seguir poniendo a los camarógrafos abajo del aro?”, publicó el jugador en sus redes sociales, y hasta mantuvo un contrapunto con el relator Carlos Altamirano.

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Horas después, el club tomó la palabra de forma oficial. El comunicado de Ferro fue directo y sin concesiones contra la organización de las transmisiones. La institución aseguró que las advertencias habían sido reiteradas y que ninguna fue atendida: “En muchas ocasiones se les observó a los encargados de la transmisión que las cámaras estaban mal ubicadas”, señaló el texto. El club también detalló que tuvo que exigir el uso de pasacables, retirar cámaras de lugares peligrosos y mover escaleras dejadas en cualquier sitio dentro del estadio.

El tono del comunicado subió aún más cuando Ferro apuntó contra el vínculo económico que ata a los clubes con la televisación: “La TV, por migajas que reparte a los clubes, piensa que tiene la impunidad de hacer y decidir lo que quiera”, afirmó la institución, que cerró el texto con una advertencia: “Si no quieren venir más a Ferro, la verdad, nos hacen un favor”.

Sobre el estado físico de Lezcano, al mediodía del domingo el jugador se realizó los estudios correspondientes. “El jugador Emiliano Lezcano sufrió un esguince de tobillo durante el último encuentro. Se realizaron los estudios correspondientes, descartándose lesiones óseas. La evaluación clínica y por imágenes confirmó una lesión ligamentaria en la región afectada. Actualmente se encuentra bajo tratamiento kinésico, realizando trabajos de control del dolor, reducción del edema y recuperación funcional. El cuerpo médico y el área de kinesiología están trabajando intensamente para lograr su pronta recuperación y evaluar su evolución día a día”, comunicó la institución.

El segundo juego de la serie entre Gimnasia y Ferro está programado para el lunes a las 20.30 en el mismo escenario.

Emiliano Lezcano, un jugador de baloncesto, sentado en el banquillo con el pie izquierdo vendado y elevado, mientras un miembro del staff anota junto a él
Así quedó Lezcano tras la lesión. Le realizaron estudios

El comunicado completo de Ferro Carril Oeste

Ayer tras la situación ocurrida, en el primer juego de Ferro vs Gimnasia (CR), Emiliano Lezcano sufrió una lesión al caer arriba de un camarógrafo.

Segundos antes, había caído ya en el mismo lugar. Mas allá de ser una situación desafortunada, en muchas ocasiones se les observó a los encargados de la transmisión que las cámaras estaban mal ubicadas.

En Ferro hubo que exigir que utilicen pasacables y no dejen los cables sueltos, sacar las cámaras de lugares donde no correspondían o podían llegar a lastimar a nuestro público y mover escaleras dejadas en cualquier lugar porque les era mas fácil.

Alguna vez iba a pasar algo y pasó, lamentablemente, ayer con Emiliano.

La TV por migajas que reparte a los clubes, piensa que tiene la impunidad de hacer y decidir lo que quiera.

Hasta acá llegamos. Es hora de que analicen que pueden hacer y que no en cada estadio y acoplarse a eso. Deberán hacer una autocrítica y reconocer errores.

Porque esto existe por los deportistas y los clubes.

Si no quieren venir más a Ferro, la verdad, nos hacen un favor.

¡Pronta recuperacion a Emiliano!

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