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Colidio y Galván: las combinaciones goleadoras de River Plate en los dos gritos de la final ante Belgrano

Los jugadores del Millonario se asistieron mutuamente en el duelo decisivo del Torneo Apertura

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River Plate golpeó primero en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba. El Millonario puso el 1-0 a los 18 minutos de la mano de Facundo Colidio.

La jugada tuvo su punto de inflexión cuando Tomás Galván le ganó la espalda a Emiliano Rigoni, quien bajó a defender sobre el sector izquierdo del área del conjunto cordobés, pero falló en el cálculo luego de un pase al espacio de Marcos Acuña.

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En consecuencia, el hombre de River, que regresó tras un préstamo en Vélez Sarsfield, quedó con el panorama limpio y eligió mandar un centro rasante al corazón del área: Allí, el que esperaba era Colidio, quien solo tuvo que empujarla para inflar la red y destar la locura del conjunto de Núñez.

El toque de Colidio (REUTERS/Agustin Marcarian)
El toque de Colidio (REUTERS/Agustin Marcarian)

Pese que los dirigidos por Eduardo Coudet tomaron el control del juego en los momentos posteriores al gol, el Pirata llegó al empate rápidamente. Leonardo Morales se elevó en el aire y conectó de cabeza tras un tiro de esquina y puso el 1-1 a los 25 minutos.

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En el segundo tiempo, la fórmula se invirtió: Colidio recibió en mitad de cancha, corrió con la pelota dominada y lo puso a correr a Galván, el volante no dudó para poner el 2-1 con un tiro que dejó sin opciones al arquero Thiago Cardozo.

Colidio y Galván, la dupla goleadora (REUTERS/Agustin Marcarian)
Colidio y Galván, la dupla goleadora (REUTERS/Agustin Marcarian)

Galván viene de renovar su vínculo contractual con el club hasta diciembre de 2028 con una cláusula de 100 millones de euros. El volante de 26 años llegó a este nuevo acuerdo después de sumar 24 presencias en 25 partidos, incluido el de hoy, con tres goles y dos asistencias, un nivel que lo convirtió en uno de los futbolistas con más participación del semestre.

*El gol de Galván

La firma de Galván se realizó en las oficinas del Más Monumental junto al presidente Stefano Di Carlo. El nuevo vínculo reemplaza al anterior contrato, que vencía a fin de este año, e incluye una mejora salarial acorde a su lugar en el equipo.

La cláusula de100 millones de euroslo ubicó dentro del grupo de jugadores del plantel que tienen ese nivel de blindaje contractual. River viene aplicando esa política con mayor frecuencia en renovaciones y en los contratos de juveniles.

El recorrido de Galván hasta esta renovación no fue directo. Su debut en Primera División se produjo en el Superclásico de 2021, en un partido atravesado por un brote de coronavirus que obligó a River a jugar con un plantel diezmado.

Después de aquella aparición, el mediocampista nacido en El Talar salió cedido en cuatro oportunidades consecutivas: Defensa y Justicia, Colón, Tigre yVélez. Su paso por el Fortín, a pedido de Sebastián Domínguez, fue el antecedente que convenció a Marcelo Gallardo de darle una oportunidad en la última pretemporada.

Con la llegada de Eduardo Coudet al banco, Galván conservó la titularidad y además modificó su posición y su rol dentro del campo.

Colidio, por su parte, lleva anotados 32 goles y brindó 13 asistencias con la camiseta de La Banda en 132 partidos. Su última conquista había sido en el duelo del sábado anterior frente a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura. En esa instancia, el atacante se hizo cargo de un penal y estableció el 1-0 final que le otorgó a River el pase a esta final.

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