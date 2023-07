El gol anulado a River Plate por offside ante Barracas Central y el tenso careo de Pinola con el juez de línea: “Hablame bien”

Barracas Central sorprendió a River Plate en el primer tiempo y en su estadio se fue en ventaja al descanso por el gol de Carlos Arce, en el duelo correspondiente por la fecha 22 de la Liga Profesional. La actuación del equipo de Martín Demichelis estuvo lejos de ser la que venía mostrando los últimos partidos y además, sobre el final de la etapa inicial, se notó el fastidio del cuerpo técnico.

La primera parte del encuentro no tuvo demasiadas polémicas, más allá de un gol anulado para el Millonario. Cerca e los 41 minutos, el visitante ejecutó un tiro libre al segundo palo que encontró libre a Enzo Díaz. El lateral definió de zurda contra un palo, pero tuvo que frenar su festejo ya que el juez de línea marcó fuera de juego.

En la repetición se ve que la estrategia defensiva de Barracas Central surtió efecto porque cuando Agustín Palavecino lanzó el centro, los siete jugadores del local que estaban marcando salieron corriendo hacia adelante para dejar en posición prohibida a todos los seis atacantes de River Plate. Fue así que la acción estuvo bien invalidada, más allá de que Enzo Díaz marcaba un golazo.

No fue esta jugada la que generó bronca en el conjunto de Núñez, sino lo que sucedió en la última acción del primer tiempo cuando el defensor de Barracas Central, Rodrigo Insúa, despejó un centro al tiro de esquina y el árbitro Leandro Rey Hilfer, que en un primer momento había dado córner, cambió su decisión y, por consejo del juez de línea, dio saque de arco.

*El gol anulado a Enzo Díaz

Eso desató el fastidio de varios futbolistas y apenas terminó el primer tiempo Martín Demichelis y Javier Pinola invadieron el terreno para protestar. Fue justamente el asistente del DT quien protagonizó un tenso careo con el asistente Pablo González: “¿Yo te dije algo?, yo no de dije nada. Hablame bien porque yo te estoy hablando bien, ni siquiera te dije nada . Yo no te dije nada en ningún momento”, espetó el ex defensor del Millonario. Mientras, el juez parecía enojado por un comentario suyo.

Al mismo tiempo, Demichelis aprovechó para pedirle a Rey Hilfer que no detuviese tanto el juego, ya que justamente el equipo de Sergio Rondina intentó, ante cada falta, ahorrarse algunos minutos.

Por este cruce, Pinola se fue expulsado y no pudo ubicarse en el banco de los suplentes en el segundo tiempo. Pero, al menos la trasmisión de ESPN Premium mostró que al ser informado , se dio la mano con el asistente.

