Efecto Messi en Estados Unidos: Inter Miami se convirtió en la franquicia más valiosa de la MLS

Inter Miami es la franquicia más valiosa de la MLS (AP)

El impacto de Lionel Messi en el fútbol de los Estados Unios llevó al Inter de Miami a encabezar la lista de franquicias más valiosas de la Major League Soccer (MLS), con un valor de mercado estimado en 1.350 millones de dólares, según un reciente informe publicado por Forbes. La llegada del delantero argentino no solo ha transformado el rendimiento deportivo del club, sino que también ha modificado su posición en el negocio del fútbol en Estados Unidos.

La decisión de Jorge Mas, propietario del club, de incorporar a Leo hace tres años respondió a una estrategia clara. “Lo más importante es que ganemos, porque necesitamos ofrecerles a nuestros aficionados un producto ganador. Necesitamos levantar trofeos. Necesitamos ganar copas”, declaró Mas a Forbes en 2024. Tras la llegada de Messi, el Inter de Miami conquistó la Leagues Cup, torneo anual que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX, y posteriormente logró la MLS Cup en 2025, consolidando el proyecto diseñado por la directiva.

El efecto Messi también se reflejó fuera del campo. Forbes detalló que la franquicia multiplicó casi por cuatro sus ingresos: de 56 millones de dólares en 2022 a cerca de 200 millones en la última temporada. El club fortaleció su base de patrocinadores, amplió la venta de entradas y desarrolló nuevas líneas de negocio, como giras internacionales. Frente a las dudas sobre la sostenibilidad de este crecimiento si Messi, actualmente con 38 años, decidiera retirarse o dejar el equipo, la ampliación de su contrato hasta 2028 ha otorgado un margen de estabilidad financiera. Además, la mudanza a un nuevo estadio con capacidad para 25.000 espectadores en el Miami Freedom Park, programada para abril, podría incrementar aún más los ingresos.

El informe del sitio especializado señaló que el Inter de Miami encabeza por primera vez la clasificación de franquicias más valiosas de la MLS, superando al Los Angeles FC (LAFC), que suma 1.320 millones de dólares. El tercer lugar corresponde al LA Galaxy (1.080 millones), seguido por el New York City FC (1.020 millones) y el Atlanta United (1.000 millones). El valor promedio de los 30 clubes de la liga alcanzó los 731 millones de dólares, un crecimiento del 6% respecto a los 690 millones registrados en 2025.

Inter Miami tendría un valor de mercado estimado en 1.350 millones de dólares(@InterMiamiCF)

Sin embargo, este crecimiento no es homogéneo ya que persiste una brecha entre los clubes más valiosos y los de menor valor financiero. El CF Montréal figura en la última posición, con una estimación de 440 millones de dólares. Mientras clubes como el Inter de Miami y el New York City FC reportaron incrementos interanuales de 13% y 17%, respectivamente, seis de los siete equipos con menor valoración experimentaron aumentos iguales o inferiores al 2%.

La diferencia de valor también se manifiesta en la capacidad de los clubes para captar inversiones. El Columbus Crew vendió una participación del 10% a inversores existentes por una valoración de 900 millones, aunque Forbes estimó que su valor real ronda los 805 millones. El Austin FC sumó cinco nuevos accionistas minoritarios a un precio que sitúa la franquicia en 912 millones, mientras que los Seattle Sounders buscan recaudar más de 200 millones con una valoración de cerca de 1.000 millones, incluyendo activos vinculados como instalaciones y negocios relacionados.

En el segmento medio, el Sporting Kansas City concretó la llegada de un nuevo accionista mayoritario, Peter Mallouk, a una valoración cercana a los 700 millones, mientras que el grupo propietario del Real Salt Lake recibió una inversión de 600 millones de dólares el año pasado.

Inter Miami superó a Los Angeles FC (LAFC), que suma 1.320 millones de dólares

La situación es diferente en los clubes con menor valoración. Los procesos de venta del San Jose Earthquakes y los Vancouver Whitecaps se han estancado. Según el informe, el acuerdo por los Earthquakes no se concretó debido a diferencias entre el precio solicitado y el nivel de inversión necesario para renovar el estadio. En cuanto a los Whitecaps, el director ejecutivo Axel Schuster fue tajante: “Por ahora, nadie está interesado en comprar ni el 1% de este club porque nuestra configuración, el mercado y la situación actual no permiten invertir”. Schuster también expresó: “Hemos sido el segundo mejor equipo de Norteamérica y, una vez más, el último en ingresos de toda la MLS, y eso no cuadra”.

La rentabilidad sigue siendo un reto para la mayoría de los equipos: 19 de los 30 clubes de la MLS operaron con pérdidas en 2025. Algunas franquicias, como el Chicago Fire, el FC Dallas y el New England Revolution, han realizado inversiones para mejorar sus estadios y revertir la tendencia.

Por otro lado, la liga mantiene expectativas positivas ante la organización de la Copa Mundial de la FIFA este año en Estados Unidos, México y Canadá, ya que podría impulsar el interés por el fútbol. Además, la MLS anunció que a partir de 2027 modificará su calendario para alinearse con el de la mayoría de las ligas internacionales y reestructurará su acuerdo de derechos de transmisión con Apple TV, con el objetivo de reducir el costo para los aficionados y aumentar la audiencia, que creció un 29% interanual, con un promedio de 120.000 espectadores por partido en julio.

El Top10 de las franquicias más valiosas de la MLS

1- Inter Miami CF: $1.350 millones de dólares

2- LAFC: $1.320 millones

3- LA Galaxy: $1.080 millones

4- New York City FC: $1.020 millones

5- Atlanta United FC: $1.000 millones

6- Seattle Sounders FC: $860 millones

7- Austin FC: $855 millones

8- Columbus Crew: $805 millones

9- FC Cincinnati: $800 millones

10- San Diego FC: $795 millones