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El insólito momento que vivió Scaloni en medio de la conferencia de prensa por un infiltrado: “Pensé que era algo preparado”

El DT de la selección argentina estaba respondiendo preguntas tras la goleada ante Zambia y la interrupción de un hincha lo sorprendió

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El DT vivió un momento cuando estaba respondiendo preguntas

Luego de la abultada victoria de la selección argentina frente a Zambia, en el último amistoso en el país previo al Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó la habitual conferencia de prensa para ofrecer su análisis del partido. Sin embargo, el DT vivió un momento insólito en la sala donde se concentran los medios en La Bombonera.

Ya sobre el final de la conferencia, un hincha se infiltró e interrumpió la seguidilla de preguntas al entrenador. Ante la mirada atónita de los periodistas y del propio Scaloni, un miembro del staff reaccionó y le reprochó al hincha: “Maestro, estamos en una conferencia de prensa, por favor. Le pido respeto”. El estratega de Pujato, con una sonrisa de incredulidad, soltó: “Yo pensé que era algo preparado”.

Ambos se midieron en un amistoso

De todos modos, la persona infiltrada no se quedó callada y dio a conocer su reclamo y se dirigió directamente hacia Scaloni: “¿Para vos, Mauritania y Zambia te dieron la evidencia del nivel de Argentina?“, en alusión al nivel de los seleccionados africanos que vinieron a jugar de emergencia tras la cancelación de la Finallísima frente a España, debido a los conflictos en Medio Oriente.

“Porque Francia le ganó con el equipo C a Colombia. Yo quiero que estés preparado, porque es mejor equipo que España y que Brasil”, logró argumentar el infiltrado antes de que otro periodista continuara con la pregunta que le correspondía hacer en su turno.

La actuación de la Albiceleste se destacó no solo por el resultado del enfrentamiento ante Zambia en la Bombonera, sino también por el rendimiento colectivo y la capacidad de imponer condiciones desde el inicio del partido.

En la última ventana de la fecha FIFA, Argentina había sumado un ajustado triunfo 2-1 sobre Mauritania, también en la cancha de Boca Juniors, y disputó un ensayo ante un combinado Sub 20 en el predio de Ezeiza, actividades que permitieron evaluar variantes en la lista de jugadores de cara al torneo mundialista.

Scaloni ratificó que la prelista de 55 nombres para la Copa ya fue presentada a la Asociación del Fútbol Argentino y deberá entregarse formalmente a la FIFA el 11 de mayo, De esa nómina se desprenderán los jugadores seleccionados para defender el título mundial. La fecha límite para la lista definitiva es el 30 de mayo, mientras que las evaluaciones dependerán tanto de lo que muestren los futbolistas en sus clubes como del rendimiento en los últimos amistosos.

El grupo J del Mundial 2026 tendrá a la selección argentina como protagonista, iniciando su participación el 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22.00 (hora argentina). El segundo compromiso de la fase de grupos será ante Austria el 22 de junio a las 14.00 en el Dallas Stadium, mientras que el tercer partido, también en Dallas, la enfrentará a Jordania el 27 de junio a las 23.00.

De cara a este torneo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tiene previsto disputar una serie de amistosos durante la fecha FIFA de junio. En una conferencia de prensa reciente, el entrenador señaló que Serbia es uno de los candidatos para medirse con el combinado argentino, aunque aclaró que el partido aún no cuenta con confirmación oficial. Esta preparación busca afinar detalles y darle rodaje al equipo antes del debut en la cita mundialista.

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