Deportes

Guido Andreozzi hizo historia en el Masters 1000 de Indian Wells: se consagró campeón en dobles junto al francés Manuel Guinard

El argentino y su compañero derrotaron en la final a la dupla conformada por Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot por 7-6 (3) y 6-3 y se quedaron con el trofeo del Masters 1000 californiano

Guardar
Guido Andreozzi -a la derecha-
Guido Andreozzi -a la derecha- ganó el título más importante de su carrera (Fuente: Instagram / @guidoandreozzi)

El tenis argentino escribió un nuevo capítulo de gloria en el circuito ATP: Guido Andreozzi se consagró campeón en dobles del Masters 1000 en Indian Wells en dupla con el francés Manuel Guinard.

La pareja derrotó por 7-6 (3) y 6-3 al francés Arthur Rinderknech y al monegasco Valentin Vacherot en una hora y 23 minutos. Beto ganó el título más importante de su carrera y logró su primera estrella junto a su compañero, con quien compite desde el año pasado.

Hasta ahora, Andreozzi había celebrado sus tres títulos previos en torneos ATP 250 sobre polvo de ladrillo. En esta ocasión, la consagración llegó en uno de los escenarios más importantes del circuito, considerado por muchos como el quinto Grand Slam.

Para Andreozzi y Guinard, la conquista tuvo además un valor especial: levantaron un trofeo de primer nivel apenas unos meses después de haber comenzado a competir juntos. El debut de la dupla fue en el US Open de 2025 y, desde entonces, ambos jugadores construyeron una química que terminó dando frutos en Indian Wells.

“Estoy muy feliz de haber ganado. Es un torneo increíble. Me llena de orgullo el trabajo que hicimos con Manu y este camino que empezamos en agosto del año pasado”, expresó Andreozzi tras la consagración.

En el camino hacia el título, Andreozzi y Guinard dejaron en el camino a varias parejas de jerarquía, entre ellas a los cuartos preclasificados, el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski -número 1 del mundo-, y también a los máximos favoritos del torneo: el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers.

La final presentó momentos de tensión, especialmente en el primer set. Andreozzi y Guinard tuvieron la oportunidad de cerrarlo con su saque cuando estaban 5-4 arriba, pero cedieron el servicio y permitieron que sus rivales se mantuvieran con vida. Sin embargo, la pareja supo reaccionar en un momento crítico: con un 5-6 abajo, salvaron un set point en contra tras un error de revés de Vacherot.

Ese instante marcó un punto de inflexión. A partir de allí, Andreozzi y Guinard recuperaron el control del partido, dominaron el tie break y luego encaminaron la victoria en el segundo set.

“Sabíamos que iba a ser un partido peligroso. Intentamos prepararnos lo mejor posible y gestionar la presión porque no todos los días se juega una final de un Masters 1000”, resaltó Guinard luego del triunfo.

Guido Andreozzi ganó su primer
Guido Andreozzi ganó su primer Masters 1000 (Fuente: REUTERS/Henry Romero)

La hora más gloriosa de Guido Andreozzi

El título en Indian Wells consolida el gran presente de Andreozzi en la especialidad. El argentino ahora posee un récord de 4-1 en finales ATP de dobles, tras haber ganado anteriormente los torneos de Umag en 2024, y Buenos Aires y Bastad en 2025.

La victoria en el desierto californiano representa además su primer trofeo en un Masters 1000, un nivel de competencia que reúne a los mejores jugadores del mundo y que solo se ubica por debajo de los torneos de Grand Slam en importancia.

Para Guinard, en tanto, el título significó su segunda consagración en esta categoría, luego de haber ganado el Masters de Montecarlo en 2025 junto al monegasco Romain Arneodo.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoIndian WellsGuido AndreozziManuel GuinardATPMasters 1000TenisDeporte-argentino

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará desde el puesto 12 el Gran Premio de China de Fórmula 1

El argentino de Alpine mejoró su rendimiento el sábado y buscará pelear por los puntos en la carrera principal de este domingo

Franco Colapinto largará desde el

Hace historia en las juveniles de Brasil, la sondeó la Verdeamarela, pero fue citada por Argentina: “Es mi sueño desde chica”

Tras conquistar campeonatos y romper redes con el Gremio, Rafinha Robinson, nacida en Misiones, se unió al conjunto argentino para buscar la clasificación al Mundial Sub 17

Hace historia en las juveniles

Sin Lionel Messi, Inter Miami empató 0-0 contra Charlotte FC por la MLS

Las Garzas sacaron adelante un duelo incómodo en Carolina del Norte y se mantienen como los escoltas de los líderes en la Conferencia Este

Sin Lionel Messi, Inter Miami

Con una actuación clave de Di María, Rosario Central venció 2-1 a Banfield y alcanzó la cima de su zona en el Torneo Apertura

El Canalla superó al Taladro en el Gigante de Arroyito con dos asistencias del campeón del mundo y el Fortín derrotó 2-0 al Calamar en Vicente López

Con una actuación clave de

Vélez quedó como líder e invicto en el Torneo Apretura: las tablas de posiciones y el cronograma de la fecha 11

El Fortín derrotó 2-0 a Platense en Vicente López y comanda la Zona A y la Tabla Anual. Rosario Central hizo lo propio con Banfield

Vélez quedó como líder e
DEPORTES
Franco Colapinto largará desde el

Franco Colapinto largará desde el puesto 12 el Gran Premio de China de Fórmula 1

Hace historia en las juveniles de Brasil, la sondeó la Verdeamarela, pero fue citada por Argentina: “Es mi sueño desde chica”

Sin Lionel Messi, Inter Miami empató 0-0 contra Charlotte FC por la MLS

Con una actuación clave de Di María, Rosario Central venció 2-1 a Banfield y alcanzó la cima de su zona en el Torneo Apertura

Vélez quedó como líder e invicto en el Torneo Apretura: las tablas de posiciones y el cronograma de la fecha 11

TELESHOW
De la guerra de vedettes

De la guerra de vedettes al chat de mamis: la relación de Wanda Nara y Evangelina Anderson a lo largo del tiempo

Natalia Oreiro: “Empecé a vaciarme de mi propia historia para entregarle mi cuerpo a la de otros”

Santiago Fillol, el guionista argentino de Sirat, la película candidata al Oscar: “Es un privilegio no buscado”

La hilarante confesión de Coco Sily sobre las cenizas de su madre fallecida: “Mamá fue más de 1500 pizzas”

Luciana Martínez, ex Gran Hermano, detenida por robo bajo la modalidad de “viuda negra”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que las

Donald Trump aseguró que las condiciones “no son lo suficientemente buenas” para alcanzar un acuerdo con Irán

El Pentágono identificó a los seis soldados muertos del avión de reabastecimiento que se estrelló en Irak

“Lo que queda de la luz”, de Tessa Hadley: una novela sobre el matrimonio, la amistad y el peso de las renuncias del pasado

Elvira Sastre: “Este libro es una resistencia a las ausencias de la gente que quiero y que se va muriendo”

Cuáles son las diez películas que buscan el premio mayor en los Oscar 2026