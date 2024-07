Subastan un tesoro de Maradona en la gesta de la selección argentina en el Mundial 86: “Estaba en la caja de seguridad de un banco”

Pfaff, Maradona y la emblemática camiseta

La emblemática camiseta que Diego Maradona usó en la semifinal del Mundial de México de 1986 será subastada próximamente en Sotheby’s, en Nueva York, con un precio estimado entre 800.000 y 1.2 millones de dólares. El evento, que se destaca por incluir objetos de alto valor histórico y cultural, está programado para el 22 de agosto y ya ha comenzado su periodo de pujas a través de Internet.

Maradona, quien falleció en 2020, intercambió esta camiseta con los guantes del portero belga Jean-Marie Pfaff después del partido en el cual Argentina venció a Bélgica 2-0. Desde entonces, el guardameta ha conservado la camiseta y, en 2016, cuando ambos se reencontraron, Maradona escribió una dedicatoria en la prenda. “Para el simpático Jean Marie, con todo mi cariño”, rubricó, según informó la casa de subastas.

El ex portero, de 70 años, con pasado en el Bayern Múnich y Trabzonspor de Turquía, entre otros clubes, expresó su emoción respecto al remate: “He atesorado esta camiseta casi durante cuatro décadas, desde que Diego y yo intercambiamos cosas tras aquella semifinal inolvidable. Competir contra uno de los grandes jugadores del fútbol fue un honor, pero llamarlo amigo fue aún más especial”.

Desde 2023, Pfaff había expuesto momentáneamente esta camiseta, con signos de uso y autografiada, en su espacio privado denominado ‘Museo de El Sympatico’ en Beveren, Bélgica. La camiseta será exhibida en la sede de Sotheby’s en Nueva York del 26 al 30 de julio antes de la subasta definitiva.

Además de esta preciada camiseta, la subasta presentará otros artículos de destacadas personalidades deportivas. Entre ellos se encuentran una raqueta utilizada por el tenista español Rafa Nadal en 2006 durante Roland Garros y Wimbledon, así como unas zapatillas que usó en el Abierto de Australia en 2014.

Otro de los elementos de mayor interés es el casillero de la estrella de la NBA Kobe Bryant en el Staples Center, con un valor estimado de hasta 1.5 millones de dólares. Asimismo, por los pantalones que Michael Jordan usó en su partido de retiro se esperan alcanzar una oferta de hasta 250.000 dólares.

La camiseta de Maradona es considerada una joya rara y significativa no solo por su conexión con el legendario jugador argentino, sino también por el contexto histórico en el que fue usada. El Mundial de México 1986 es recordado como uno de los momentos más gloriosos en la historia del fútbol, y la actuación de Diego ha quedado grabada en la memoria colectiva de los aficionados.

Para muchos, la actuación de Maradona ante Bélgica fue la mejor en un Mundial en el que descolló

Vale recordar que, en 2022, subastaron la histórica camiseta que Pelusa utilizó ante Inglaterra en el Mundial de 1986, en el partido que marcó los dos goles más icónicos de su carrera. La puja tuvo una oferta final de 7.142.500 libras (USD 9,2 millones). Alrededor de la casaca se encendió la polémica. Es que la familia Maradona manifestó públicamente su opinión y aseguró que la que tenía en su poder el ex jugador inglés no era la que lució Diego a la hora de crear La Mano de Dios” y El Gol del Siglo. “Hay una camiseta del primer tiempo y otra del segundo. Cualquiera que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabe que esa camiseta no se la dio a nadie”, refutó Dalma Maradona, hija mayor de Diego. Sus palabras fueron respaldadas por su mamá Claudia Villafañe.

Sin embargo, con el fin de ponerle fin a la controversia, la casa de subastas sometió a la pieza a un exhaustivo estudio. En este caso, no hay dudas. En una entrevista con Infobae en 2021, Pfaff había afirmado que no pensaba vender la pieza de colección. “La guardo en una caja fuerte en un banco. Quizá alguien me la podría robar, pero espero que no. Mucha gente de Argentina y de otros países me llamaron pidiéndome un precio por la camiseta, pero no lo tiene. Bueno, podría pedir un millón de dólares solo para ver su reacción, quién sabe”, declaró entonces. El próximo 22 de agosto podría obtener incluso más que dicha cifra.