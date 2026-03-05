Deportes

A los 41 años, se retira el Pulga Rodríguez: cuándo será su partido despedida y la decisión sobre su futuro

Colón será el último club del delantero y el partido homenaje también se desarrollará en Santa Fe. Los planes detrás de su silencio

Guardar
El festejo del Pulga por
El festejo del Pulga por el título que ganó con Colón en 2021

Luis Miguel Rodríguez jugó su último partido oficial el 5 de octubre de 2025. Ese día, Colón de Santa Fe venció 1-0 a Defensores Unidos de Zárate y cerró una campaña pobre, aunque logró la permanencia en la Primera Nacional. El Pulga estuvo en el campo los últimos 14 minutos. Desde entonces, no volvió a pisar el campo de juego. Y todo indica que lo volverá a hacer recién el domingo 7 de junio, día en el que está programado su partido despedida...

Aunque no lo anunció oficialmente, según pudo saber Infobae, el delantero, de 41 años, decidió retirarse. Y tendrá su homenaje a mitad de año con la casaca del Sabalero, club en el que tuvo tres etapas, ganó un título (la Copa de la Liga 2021) y llegó a una final internacional (la de la Copa Sudamericana 2019, que perdió ante Independiente del Valle).

En las próximas semanas, el Pulga dará a conocer su determinación oficialmente. A mediados de enero, se había despedido de Colón, a sabiendas de que, a pesar de que tenía un contrato vigente, no iba a ser tenido en cuenta para la temporada 2026. “Muchas gracias pueblo Sabalero. Gracias por permitirme ser parte de su historia. Siempre en mi corazón”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a un video con sus principales goles.

“No es una despedida”, aclaró, y las especulaciones sobre su continuidad en la actividad se dispararon. Incluso, a mediados de febrero, sonó en Central Norte de Salta. Pero la realidad es que el talentoso atacante se sigue entrenando en Simoca, su ciudad, a 69 kilómetros de San Miguel de Tucumán, para estar al 100% físicamente en su despedida. “Prefirió que Colón sea su último club, por todo lo que significó”, le indicaron a Infobae desde su círculo íntimo.

El conjunto de Santa Fe y Atlético Tucumán, donde tuvo cuatro etapas, son las instituciones que marcaron su vida. El Pulga le baja la persiana a su carrera como futbolista con 190 goles y 87 asistencias en más de 500 partidos. Newell’s, Gimnasia La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia de Jujuy también disfrutaron de su clase, que lo llevó a ser tentado por el Real Madrid y el Inter de Milán, o a ser citado por Diego Maradona a la selección argentina.

Podría decirse que Luis Miguel Rodríguez fue uno de los últimos jugadores de culto del fútbol argentino, cincelado a la vieja escuela. Olfato de N° 9 y técnica de enlace, edificó una carrera con golazos como ladrillos. Los desencantos en los inicios de su historia en el fútbol, cuando viajó a probarse en Europa y terminó siendo abandonado por un empresario sin escrúpulos en Rumania junto a otros chicos, lo marcaron.

Fue ahí que dejó la pelota de costado y trabajó como albañil, aunque su papá quería que exprimiera su pasión. “Es un trabajo normal. Pero no se gana como en el fútbol. Te tenés que levantar a las 7.30 o en verano antes para trabajar y ganarle un poco al calor. Si bien no estás de bermudita linda, estás con ropa de laburo y es un laburo digno, que sirve y a mí me sirvió muchísimo para valorar las cosas que consigo hoy por hoy. Las valoro el doble”, supo describir en una entrevista con Infobae.

Racing de Córdoba, en el Torneo Federal A, lo devolvió a su hábitat. Atlético Tucumán fue su segundo hogar. También Colón, que le dio su único título en la élite. Coqueteó más de una vez con Boca Juniors, pero su magia, asociada a una cadencia contracultural para el fútbol actual, fue transversal. Lo aplaudieron en todas las canchas, casi sin distinción de color de casaca.

Sin lugar en los planes del entrenador del Sabalero, Ezequiel Medrán, acordó con José Alonso, presidente del club irse “por la puerta grande, sin conflictos”, tal como marcan desde su entorno. En el arreglo entró el partido despedida en el estadio Brigadier Estanislao López, en el que ya está trabajando.

Se termina el Pulga jugador, pero no el Pulga ligado al fútbol. Porque ya se recibió de entrenador y es la próxima aventura en la que se embarcará a partir del segundo semestre de 2026. “Va a trabajar cuando reciba una oferta que lo entusiasme a partir del segundo semestre del año. Ve muy bien el fútbol, tiene personalidad y arma muy buenos grupos”, prometen quienes lo conocen desde siempre.

Incluso, ya está trabajando en el armado de su cuerpo técnico. Habla mucho con Guillermo Cinquetti, histórico preparador físico de Miguel Ángel Russo, con quien está proyectado el futuro. Pero antes habrá al menos una (merecida) última función con los botines.

Temas Relacionados

Luis RodríguezPulga RodríguezColón de Santa FeAtlético Tucumánselección argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

El nuevo diccionario de la Fórmula 1 con el cambio de reglas: los 10 términos clave y el giro que tendrá la transmisión

Arranca la temporada marcada por el cambio de reglamento. La terminología necesaria para poder interpretar los nuevos autos y un estilo de manejo para los pilotos

El nuevo diccionario de la

La era Chacho Coudet en River: los cambios en el cuerpo técnico y la decisión respecto al mercado de pases

El director técnico reemplazó a Marcelo Gallardo y tendrá su debut ante Huracán en Parque Patricios

La era Chacho Coudet en

10 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca Juniors ante Lanús: la rebeldía de su equipo, el elogio a Aranda y el abrazo de Merentiel

El entrenador xeneize analizó el gran partido de su equipo en La Fortaleza, donde volvió a la victoria luego de cuatro fechas

10 frases de Úbeda tras

El secreto para una vida más larga: qué ejercicios recomiendan los científicos

La combinación de ejercicios aeróbicos y de fuerza, maximiza los beneficios asociados a una mayor longevidad. Expertos recomiendan diversificar la rutina para potenciar la salud y obtener resultados más completos

El secreto para una vida

Los mejores memes de la goleada de Boca ante Lanús: Tomás Aranda, Miguel Merentiel, Paredes y Úbeda fueron los elegidos

El Xeneize venció 3-0 al Granate en La Fortaleza y cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos

Los mejores memes de la
DEPORTES
El nuevo diccionario de la

El nuevo diccionario de la Fórmula 1 con el cambio de reglas: los 10 términos clave y el giro que tendrá la transmisión

La era Chacho Coudet en River: los cambios en el cuerpo técnico y la decisión respecto al mercado de pases

10 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca Juniors ante Lanús: la rebeldía de su equipo, el elogio a Aranda y el abrazo de Merentiel

El secreto para una vida más larga: qué ejercicios recomiendan los científicos

Los mejores memes de la goleada de Boca ante Lanús: Tomás Aranda, Miguel Merentiel, Paredes y Úbeda fueron los elegidos

TELESHOW
El desafortunado comentario de Yanina

El desafortunado comentario de Yanina Zilli contra Daniela de Lucía, tras la muerte de su padre: “Jugamos con lo personal”

La preocupación de Juana Repetto por su cambio físico tras el nacimiento de su hijo: “Engordé un montón”

Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su paso por la Fashion Week de Milán: su encuentro con el diseñador Adrián Appiolaza

Así quedó la “placa planta” de Gran Hermano: la sentencia de los participantes más silenciosos

Flor de la V contó el consejo que les dio a sus hijos para enfrentar el bullying: “Nunca se avergüencen de mamá”

INFOBAE AMÉRICA

Canadá evaluó su posible participación

Canadá evaluó su posible participación militar en la guerra de Irán: “Nunca se puede descartar categóricamente”

Dee Bridgewater, leyenda viva del jazz: “He sobrevivido lo suficiente para tener este estatus”

Sonia Ruíz y el monstruoso costumbrismo que desafía al tiempo

Cómo el plástico conquistó el mundo hasta acumularse en los cerebros humanos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní