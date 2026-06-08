Costa Rica

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas recorta a 3.4% la proyección de crecimiento de Costa Rica para este año

El centro de estudios de la Universidad de Costa Rica redujo su previsión desde 4.5% y la ubicó por debajo del 4.56% de 2023, en un ajuste asociado a la menor expansión de las zonas francas

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El centro de estudios proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) real nacional crecerá 3.4% este año, por debajo del 4.5% previsto a inicios de año y del 4.56% del año pasado.
El centro de estudios proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) real nacional crecerá 3.4% este año, por debajo del 4.5% previsto a inicios de año y del 4.56% del año pasado.

Una desaceleración del crecimiento económico marcará los próximos meses en Costa Rica, según el más reciente informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) retomado por el periódico El Financiero.

El centro de estudios proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) real nacional crecerá 3.4% este año, por debajo del 4.5% previsto a inicios de año y del 4.56% del año pasado.

La estimación puntual del IICE-UCR ubica el crecimiento dentro de un rango de entre 3.1% y 3.7% para el año completo. Para el segundo trimestre, el crecimiento interanual se espera en 3.4%, con un margen de variación entre 2.9% y 3.9%.

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El centro de estudios de la Universidad de Costa Rica redujo su previsión desde 4.5% y la ubicó por debajo del 4.56% de 2023, en un ajuste asociado a la menor expansión de las zonas francas. REUTERS/Juan Carlos Ulate
El centro de estudios de la Universidad de Costa Rica redujo su previsión desde 4.5% y la ubicó por debajo del 4.56% de 2023, en un ajuste asociado a la menor expansión de las zonas francas. REUTERS/Juan Carlos Ulate

El ajuste a la baja responde, en gran medida, a una pérdida de dinamismo en el régimen especial, conformado principalmente por las zonas francas, uno de los principales motores de la economía costarricense.

Menor crecimiento en las zonas francas

De acuerdo a la nota, el freno en el régimen especial es uno de los elementos que más incide en el ajuste de las expectativas. Según el informe, el crecimiento proyectado para este sector descendió de una previsión inicial de 12.4% a una nueva estimación de 4.0%, con un intervalo de confianza que va del 3.2% al 4.7%.

Mientras tanto, el régimen definitivo, que abarca la economía local fuera de zonas francas, mantiene un comportamiento más estable, con una variación anual prevista de 3.3%.

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Zona Franca
El ajuste a la baja responde, en gran medida, a una pérdida de dinamismo en el régimen especial, conformado principalmente por las zonas francas, uno de los principales motores de la economía costarricense. (Foto: Shutterstock)

La diferencia en el ritmo de crecimiento entre ambos sectores se redujo por la desaceleración de las zonas francas y no por un repunte de la economía local. Esto repercute en la proyección global.

Riesgos externos y vulnerabilidad interna

El IICE-UCR identifica varios elementos de riesgo que podrían alterar el desempeño económico interno. El aumento reciente en el precio internacional del petróleo ya encarece el transporte y amenaza con elevar los costos de producción, aunque su impacto final es incierto.

Además, las fluctuaciones del tipo de cambio siguen bajo vigilancia por su efecto directo sobre la competitividad del sector exportador.

En el análisis también se indica que la atracción y retención de inversión extranjera directa será determinante para el futuro del régimen especial y la producción total. La evolución de estos factores externos podría modificar el panorama previsto en las actuales proyecciones.

Inflación y empleo bajo presión

El informe técnico advierte sobre presiones adicionales en variables sensibles para la población. Aunque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una variación interanual de -1.64% en abril, la previsión es que la inflación retorne a cifras positivas en los próximos meses.

Para febrero de 2027, se espera que la inflación se ubique cerca, pero por debajo, del límite inferior del rango de tolerancia del Banco Central, que va de 2.0% a 4.0%. Fuente: Universidad de Costa Rica
Para febrero de 2027, se espera que la inflación se ubique cerca, pero por debajo, del límite inferior del rango de tolerancia del Banco Central, que va de 2.0% a 4.0%. Fuente: Universidad de Costa Rica

Para febrero de 2027, se espera que la inflación se ubique cerca, pero por debajo, del límite inferior del rango de tolerancia del Banco Central, que va de 2.0% a 4.0%.

En el mercado laboral, las señales tampoco son alentadoras. Durante el primer trimestre del año, la ocupación registró un descenso interanual de -2.55%.

Las ramas más afectadas fueron la industria manufacturera y los sectores de intermediación financiera y seguros, responsables de la mayor parte de la caída en los niveles de empleo.

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