Impactante accidente en la Fórmula 1: perdió el control bajo la lluvia, sufrió un violento choque y su coche se incendió

La Fórmula 1 vivió una escena que desató enorme preocupación cuando apenas se desarrollaban los primeros minutos de la práctica 3 del Gran Premio de Países Bajos. Bajo la lluvia, Logan Sargeant perdió el control, protagonizó un violento choque contra el muro y su auto se incendió.

El piloto norteamericano de 23 años logró bajarse a tiempo del FW46 de Williams a tiempo, mientras los auxiliares entraban a toda velocidad para combatir las llamas que ya se habían apoderado de buena parte del monoplaza. La sesión fue inmediatamente interrumpida para poder quitar el vehículo, los restos que estaban en las pistas y también arreglar todos los daños que quedaron en el circuito.

Después de más de 40 minutos de tareas, la sesión de entrenamiento se reinició con unos pocos minutos por delante y hubo una intensa actividad en los pits lane para poder aprovechar esos 3 minutos de acción para tener un reconocimiento al menos de la pista. El francés Pierre Gasly fue el que marcó el tiempo más destacado en ese contexto que les permitió tener apenas una vuelta lanzados, y para colmo con una pista húmeda.

Sargeant, que mordió el pasto mojado y perdió el control, ya no tendrá butaca en la Fórmula 1 la próxima temporada. Ese asiento, para el que en algún momento sonó el argentino Franco Colapinto, será ocupado por el español Carlos Sainz Jr. El actual piloto de Ferrari, que quedó relegado ante el arribo de Lewis Hamilton a la escudería del Cavallino Rampante, decidió emigrar a un equipo que ya confirmó la continuidad de Alex Albon.

Logan Sargeant se bajó a toda velocidad apenas su coche se prendió fuego (Foto: AP/Peter Dejong)

Lo cierto es que Sargeant, que firmó un 11° puesto en Gran Premio británico de Silverstone como mejor posición, posiblemente no podrá ser parte de la qualy que se realizará este sábado ya que su monoplaza quedó destrozado y habrá que ver cómo queda posicionado para la competencia del domingo que se lanzará a partir de las 10.00 (hora Argentina).

No es la primera vez en la temporada que Williams convive con un accidente impactante, ya que Albon firmó otro antecedente preocupante que también marcó un conflicto en la escudería. El tailandés destrozó su coche durante las prácticas del Gran Premio de Australia en el Circuito Albert Park de Melbourne y, al no tener un reemplazo, decidieron darle el vehículo de Sargeant para que pueda disputar la carrera y dejaron al norteamericano fuera de competencia ese fin de semana.

El norteamericano será reemplazado en 2025 por Carlos Sainz Jr. (Foto: AP/Peter Dejong)

Sargeant es uno de los pilotos que hizo toda la escalera de competencias para llegar a la Máxima. Tuvo dos temporadas en la Fórmula 3, pegó el salto a la F2 y en 2023 se ganó una butaca en Williams tras finalizar cuarto en el torneo de la categoría previa.

Ante las salidas del canadiense Nicholas Latifi y el neerlandés Nyck de Vries, el norteamericano finalizó la primera temporada 21° del certamen de pilotos con rendimiento incluso peores que pilotos que apenas participaron unas pocas carreras como Daniel Ricciardo o Liam Lawson. Su mejor resultado de esa temporada fue el décimo lugar en el circuito de Austin (Texas, Estados Unidos) que le permitió sumar el único punto de su trayectoria en Fórmula 1 hasta el momento; al mismo tiempo que Albon finalizaba 13° con 27 unidades y dos séptimos lugares (Canadá e Italia) como mejores rendimientos.

Sargeant sumó un único punto en su carrera como piloto de Fórmula 1 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

En el 2024 su rendimiento no mejoró y eso ya lo empujó fuera de la Máxima, más allá que el director de Williams no tomó la decisión de quitarlo anticipadamente de su butaca. Si bien Albon apenas tuvo dos noveno puestos como rendimientos destacados, Sargeant no pudo acercarse a su compañero de escudería y perdió en todos los mano a mano contabilizando las carreras en las que ambos pudieron finalizar.

Tras casi un mes de inactividad, la Fórmula 1 relanza el calendario en Países Bajos con la 15ª fecha y con nueve competencias más por delante. Williams, actualmente, es la segunda peor escudería de la temporada (con 4 puntos) por delante de Kick Sauber (0).