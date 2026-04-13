Un hincha del Arsenal busca hacerle juicio al club por causarle “ansiedad y estrés”

Un hincha de Uganda presentó una demanda contra el Arsenal por estrés y ansiedad ocasionados por el desempeño del club en los últimos partidos (REUTERS/Matthew Childs)

Un hincha del Arsenal que vive en Uganda presentó una demanda judicial contra el club londinense por causarle estrés y ansiedad debido al rendimiento del equipo en la recta final de la Premier League. Eric Kyama, empleado de una agencia de comunicación en Kampala y seguidor de los Gunners, formalizó su acción legal tras la derrota ante el Bournemouth, alegando “angustia emocional, estrés, ansiedad, entre otros perjuicios”.

“Estoy presentando esta queja por la actuación inaceptable ante el AFC Bournemouth. Como seguidor dedicado desde Uganda, considero que el equipo ha mostrado una falta de esfuerzo, incoherencia táctica y ausencia de ambición deportiva”, detalló Kyama en la red social X adonde dio a conocer su demanda. Su caso generó repercusión a nivel global.

De acuerdo con el portal británico SPORTbible, en la notificación oficial también denunció “negligencia profesional grave, falta de integridad competitiva y un incumplimiento fundamental del contrato implícito entre el club y su afición global”.

Actualmente, el Arsenal lidera la Premier League con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque el equipo dirigido por Pep Guardiola cuenta con un partido pendiente. No obstante, el desenlace del campeonato, junto a las recientes eliminaciones en la Copa de la Liga y la FA Cup, incrementó la tensión entre los seguidores del club del norte de Londres.

Los argumentos de la demanda

En sus argumentos, Kyama señaló que el Arsenal ha incurrido en “negligencia profesional” al permitir una serie de actuaciones que, desde su perspectiva, han provocado un daño tangible en su salud mental. En la carta dirigida al club —difundida por el portal británico especializado en fútbol BeSoccer— especificó: “Esta falta de esfuerzo máximo constituye una dejación del deber profesional”.

Además, acusa a los jugadores de actuar “sin un objetivo discernible ni urgencia” y señala directamente al director técnico, Mikel Arteta, por carecer de la “pericia táctica” necesaria para liderar a la institución.

Kyama también advirtió que, salvo que el club proporcione “una explicación formal y un plan claro para restituir los estándares competitivos”, continuará adelante con el proceso legal para reclamar daños y perjuicios por el impacto psicológico y la pérdida de confianza en el producto deportivo ofrecido.

“La actuación del equipo fue inaceptable y me ha causado angustia emocional, estrés y ansiedad, además de otros daños”, justificó el ugandés en declaraciones públicas respecto a su curioso accionar. A su vez, ha subrayado que la “falta de integridad competitiva” y el “incumplimiento de valores fundamentales” del club, circunstancias que, en su opinión, legitiman su reclamo ante la justicia.

La demanda surge tras la derrota del Arsenal ante Bournemouth y las recientes eliminaciones en la EFL Cup y FA Cup (REUTERS/Andrew Boyers)

Un final de temporada para el infarto

La demanda de Kyama llega en uno de los momentos más tensos para la afición del Arsenal en los últimos años. Tras encadenar tres derrotas en cuatro encuentros —incluida la caída del último fin de semana por 1-2 ante el Bournemouth en el Emirates Stadium—, el equipo londinense ha visto cómo el Manchester City se acerca peligrosamente en la pugna por el título.

A este mal resultado se suman la eliminación en la EFL Cup frente al propio City y la reciente salida de la FA Cup en cuartos de final, lo que incrementó el malestar entre los hinchas.

Los Citizens no solo han logrado recortar la distancia en la tabla, sino que cuentan con un partido menos y se trata de nada menos que un enfrentamiento directo frente a los Gunners.

A falta de seis fechas para el final, es un hecho que el campeón saldrá de entre uno de estos dos. Sin embargo, conforme pasan las semanas, el poderío del Arsenal parece verse tambaleante ante la figura del equipo ciudadano, que le sigue recortando puntos, y podría convertirse en el verdugo que le arrebate la ilusión a los Gunners de ganar una liga por primera vez en más de 20 años.

A pesar de la derrota 2-1 ante Bournemouth, Arsenal lidera la Premier League con una ventaja de seis puntos (REUTERS/Andrew Boyers)

El debate sobre la salud mental

El reclamo de Kyama, fundamentado en “daños emocionales y financieros” derivados del desempeño deportivo, no tiene precedentes en los tribunales internacionales. Aunque la probabilidad de éxito legal es incierta, el caso ha servido para visibilizar la presión psicológica que enfrentan los aficionados y la creciente expectativa de responsabilidad de las instituciones deportivas.

Expertos en derecho deportivo de la Sports Law Association y psicólogos clínicos de la Universidad de Londres, citados por BeSoccer, señalaron que, aunque es improbable que la demanda prospere en términos económicos, sí podría abrir la puerta a futuras discusiones sobre la protección de la salud mental de los seguidores y el deber ético de los clubes para gestionar este tipo de situaciones.

El Arsenal, por su parte, no ha emitido declaraciones oficiales sobre la demanda.