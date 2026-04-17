Argentina vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en el último partido de la Liga de Naciones Femenina

El cierre de la Liga de Naciones Femenina Conmebol llega para la selección Colombia, y las dirigidas por Ángelo Marsiglia tendrán un duro reto en Buenos Aires.
Después de las victorias ante Venezuela y Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, la “Tricolor” ya se encuentra en Argentina para cerrar su triple participación camino al Mundial de Brasil 2027.
Las Cafeteras cierran su participación en la Liga de Naciones con su visita a Buenos Aires
El partido se jugará el 18 de abril de 2026 a partir de las 6:30 p .m. (hora de Colombia) en el estadio Néstor Díaz Pérez de Ciudad de Lanús, y se podrá ver a través del Gol Caracol, RCN Deportes, como también en las aplicaciones de Ditu y el canal RCN, además en sus canales de YouTube.
La jueza central será la ecuatoriana Emikar Calderas, mientras que en el VAR estará acompañada por su compatriota Stefani Escobar.
Cómo vienen ambos equipos al encuentro
Argentina
Las dirigidas por Germán Portanova al igual que la Tricolor, vienen de ganar sus dos partidos en la Liga de Naciones Femenina Conmebol.
En su más reciente salida, derrotaron el 14 de abril de 2026 a Venezuela por 2-1 en el estadio Metropolitano de Cabudare (Lara), Barquisimeto.
Los goles llegaron gracias a las anotaciones de Agostina Holzheier al minuto 7, mientras que Florencia Bonsegundo anotó el segundo gol para las argentinas.
El descuento de Venezuela llegó por medio de Bárbara Olivieri al 87 de partido.
Así le fue a Argentina en sus últimos cinco partidos:
- 14 de abril de 2026 - Liga de Naciones Femenina Conmebol: Venezuela 1-2 Argentina
- 10 de abril de 2026 - Liga de Naciones Femenina Conmebol: Chile 0-1 Argentina
- 7 de marzo de 2026 - She Believes Cup: Canadá 0-0 Argentina
- 4 de marzo de 2026 - She Believes Cup: Argentina 0-1 Colombia
- 1 de marzo de 2026 - She Believes Cup: Estados Unidos 2-0 Argentina
Esta es la lista de convocadas de la Albiceleste
- Solana Pereyra (San Lorenzo)
- Florencia Bonsegundo (Sporting Club)
- Aldana Cometti (Bay FC)
- Kishi Núñez (Boca Juniors)
- Camila Duarte (River Plate)
- Justina Morcillo (Dux Logroño)
- Agostina Holzheier (Racing Club)
- liana Stábile (Gimnasia y Esgrima de La Plata)
- Vanina Preininger (São Paulo)
- Catalina Roggerone (Belgrano)
- Maricel Pereyra (São Paulo)
- Sophia Braun (Spokane Zephyr)
- Sofía Rodríguez (Basilea FC)
- Daiana Falfán (Dux Logroño)
- Annika Paz (Inter de Milán)
- Martína del Trecco (Bragantino)
- Margarita Giménez (Dux Logroño)
- Agustina Vargas (Talleres)
- Lara Esponda (River Plate)
- Paulina Gramaglia (CD Tenerife)
- Abigaíl Chaves (FC Nuremberg)
- Catalina Ongaro (Dux Logroño)
- Adriana Sachs (Racing Club)
- Francisca Altgelt (River Plate)
- Milagros Martín (Dux Logroño)
Colombia
La Tricolor por su parte derrotó el mismo 14 de abril de 2026 por 2-0 a la selección de Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali.
Con los goles de Linda Caicedo al minuto 14, y de Manuela Vanegas al 90+6 de tiro penal, las dirigidas por Ángelo Marsiglia sumaron su cuarta victoria en el torneo.
A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco partidos:
- 14 de abril de 2026 - Liga de Naciones Femenina Conmebol: Colombia 2-0 Chile
- 10 de abril de 2026 - Liga de Naciones Femenina Conmebol: Colombia 2-1 Venezuela
- 7 de marzo de 2026 - She Believes Cup: Estados Unidos 1-0 Colombia
- 4 de marzo de 2026 - She Beleives Cup: Argentina 0-1 Colombia
- 1 de marzo de 2026 - She Believes Cup: Canadá 4-1 Colombia
En lo que se refiere al último juego que disputaron colombianas y argentinas, hay que ir al 4 de marzo de 2026, cuando la “Tricolor” ganó por 1-0 a las argentinas con la anotación de Linda Caicedo al minuto 64 de partido.
A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí:
- 4 de marzo de 2026 - She Believes Cup: Argentina 0-1 Colombia
- 28 de julio de 2025 - Copa América Femenina: Argentina 0-0 Colombia (Colombia ganó desde los tiros del punto penal y pasó a la final)
- 30 de noviembre de 2024 - Amistosos internacionales: Colombia 1-1 Argentina
- 25 de julio de 2022 - Copa América Femenina: Colombia 1-0 Argentina
- 23 de febrero de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 0-0 Argentina
Así se jugará la fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol
18 de abril de 2026
Uruguay vs. Chile
- Hora: 4:00 p. m.
- Estadio: Centenario de Montevideo
- Árbitra: Daiana Milone (Argentina)
- Transmisión de TV: Win Sports
Ecuador vs. Perú
- Hora: 4:00 p. m.
- Estadio: Olímpico Atahualpa de Quito
- Árbitra: Daiane Funiz (Brasil)
- Transmisión de TV: Win Sports
Venezuela vs. Bolivia
- Hora: 6:00 p. m.
- Estadio: Metropolitano de Lara
- Árbitra: Nadia Fuques (Uruguay)
- Transmisión de TV: Win Sports
Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol
- Argentina: 13 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
- Colombia: 13 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
- Venezuela:; 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
- Chile: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
- Paraguay: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
- Perú: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
- Ecuador: 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
- Uruguay: 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
- Bolivia: 1 punto - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -18)