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El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo que aplaude el mundo del tenis

El argentino se destacó por sus valores deportivos durante el encuentro frente al indio Sumit Nagal en el torneo de Múnich

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Corrigió al sistema electrónico y le dio el punto a su rival

Pese a que el tenis es uno de los deportes en los que la tecnología permitió disminuir los márgenes de jugadas polémicas, todavía hay acciones que logran escapar a ese propósito. En el ATP 500 de Múnich, Alemania, se dio una de ellas y Francisco Cerúndolo, el argentino mejor ubicado en el ranking ATP, sobresalió por un gesto de fair play.

Durante su partido ante el indio Sumit Nagal, Fran vivió una situación poco habitual: una pelota que el sistema electrónico marcó a favor suyo. Sin embargo, lejos de aprovechar la decisión tecnológica, el propio jugador intervino para corregirla.

Cerúndolo, número 19 del mundo, ganaba 6-2 y 2-0 en su partido por la primera ronda y tenía un nuevo break point a favor, con la chance de lograr una amplia ventaja en el marcador. Nagal sacó abierto, la pelota dio en el fleje de la red y el sistema electrónico la cantó como mala.

Allí entró en escena el argentino, que no había quedado convencido con el lugar donde picó la pelota y la consecuente decisión. Se acercó a revisar y, pese a que la repetición mostró que había salido por pocos centímetros, le cedió el punto al adversario.

El gesto tomó mayor dimensión porque no se trató de una jugada intrascendente, sino de una que podría haber marcado un quiebre definitivo en el partido. En un circuito donde cada punto puede resultar determinante, Cerúndolo optó por priorizar la honestidad deportiva por sobre el beneficio propio.

Nagal, 292° en la clasificación de varones y quien ingresó al cuadro principal del torneo como lucky loser, agradeció el gesto y reconoció la actitud del argentino, quien expuso sobre la cancha sus valores deportivos, además de su talento y espíritu competitivo. El juego limpio, muchas veces relegado en el alto rendimiento, encontró en Cerúndolo a un abanderado.

El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo en Múnich
Francisco Cerúndolo sobresalió por un gesto de fair play en Múnich (Fuente: captura de video)

Francisco Cerúndolo no dejó dudas y avanzó en el ATP 500 de Múnich

Durante el encuentro, el tenista porteño fue amplio dominador: se impuso por 6-2 y 6-2 y avanzó a la segunda ronda. Su próximo rival, este miércoles, será el neerlandés Botic van de Zandschulp (49°).

Fran viene sumando buenas señales en una gira que suele potenciar sus mejores virtudes: su capacidad para generar ángulos, sostener intercambios largos y castigar con su potente derecha lo convierten en un rival peligroso para cualquier oponente en polvo de ladrillo, donde este año ya conquistó el ATP 250 IEB+ Argentina Open en Buenos Aires, su cuarto título en el circuito principal.

En esta temporada, la gira europea sobre canchas lentas representa un desafío exigente para el mejor tenista argentino en la actualidad, que defiende más de 800 puntos cosechados el año pasado y juega con la presión de sostenerse en el top 20 del ranking. El plato fuerte y última estación de este tramo del tour será Roland Garros, que se celebrará entre fines de mayo y principios de junio.

El ATP 500 de Múnich reparte 2.561.110 euros en premios y tiene al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, como máximo favorito. En la edición pasada, Cerúndolo alcanzó las semifinales, donde fue derrotado por el Top 10 estadounidense Ben Shelton.

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