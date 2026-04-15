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Las vacaciones de los pilotos de F1 por el parate: clases de taekwondo, carrera de karting y la salida de Hamilton con Kim Kardashian

Los corredores aprovecharon la cancelación de los dos Grandes Premios en abril para disfrutar del tiempo libre

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Collage de tres imágenes: Valtteri Bottas en bicicleta con golosinas en la boca, una pareja caminando en un evento, y una persona jugando videojuegos
Los pilotos aprovecharon a distenderse en su tiempo libre

El calendario de Fórmula 1 enfrenta una pausa inusual en abril luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunciara la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. La decisión obedeció a la escalada del conflicto en Medio Oriente y a la necesidad de priorizar la seguridad de los equipos y el personal. Este receso, que reduce la temporada de 24 a 22 carreras, ha generado que los pilotos aprovechen el tiempo libre de diversas maneras y compartan parte de su rutina con sus seguidores a través de las redes sociales.

Algunos protagonistas optaron por mantener un bajo perfil durante el parón. Fernando Alonso, dos veces campeón mundial, se alejó incluso de las redes sociales, enfocado en su reciente paternidad. Otros, como Lewis Hamilton, eligieron la exposición pública y acudieron a eventos internacionales. El británico fue fotografiado en el festival de Coachella junto a Kim Kardashian, en una de sus pocas apariciones durante el receso.

Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, celebró su cumpleaños durante la Semana Santa y compartió una imagen con un huevo de pascua en forma de casco de F1. “Ventajas de cumplir años en Semana Santa. ¡Gracias por todos los mensajes!”, escribió el piloto, cuyas actividades durante el receso se viralizaron en redes sociales.

Un hombre con sudadera, gorra y gafas, y una mujer con top y pasamontañas, caminan en un recinto iluminado con luces púrpuras y estructuras metálicas
Hamilton asistió a un evento musical junto a Kim Kardashian

Por su parte, Charles Leclerc, de Ferrari, eligió pasar los días de descanso junto a su familia y su perro Leo. El monegasco publicó varias imágenes que reflejan una rutina alejada de los circuitos, poniendo el foco en su círculo más cercano.

George Russell, integrante de Mercedes, también compartió un mensaje personal: “Extraño mi casa. Extraño aún más las carreras”, escribió junto a una fotografía en la que aparece en actividades al aire libre en Montecarlo. Las declaraciones de Russell reflejaron el clima de expectativa dentro del paddock, mientras la competencia permanece en pausa forzada.

Durante el receso, algunos pilotos continuaron ligándose al mundo del motor. Lando Norris y Carlos Sainz participaron en un evento de kartings, manteniéndose activos y en contacto con la disciplina, según mostraron en sus cuentas oficiales de Instagram.

Charles Leclerc, hombre joven con cabello oscuro, agachado, vistiendo una sudadera gris, abraza a un perro pequeño y marrón claro con arnés
El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc se agacha para abrazar y besar cariñosamente a su perro.

Otros, como Pierre Gasly, aprovecharon para regresar a su país. “Se siente bien tener más tiempo en casa. Aunque muero de ganas de volver a competir”, expresó Gasly, quien publicó una serie de imágenes en su tierra natal. Su compatriota Esteban Ocon también compartió momentos familiares y, además de una entrevista televisiva junto a Gasly, presenció el partido de ida del Paris Saint-Germain (PSG) en la Champions League, donde el equipo francés se impuso por 2-0 en el Parque de los Príncipes.

El otro piloto galo, Isack Hadjar, optó por profundizar en la cultura japonesa tras el último Gran Premio. Se fotografió con indumentaria tradicional de artes marciales, mostrando un costado personal ligado a los destinos del calendario.

En cuanto a Max Verstappen, aprovechó el parón para colaborar con la marca de indumentaria Alpha Tauri, segunda escudería de Red Bull. “MI parte favorita del trabajo”, publicó el neerlandés, evidenciando la relación entre los pilotos y las actividades promocionales de las marcas asociadas.

Dos hombres jóvenes sonríen a la cámara. Uno lleva camiseta azul y shorts blancos; el otro, gorra azul, polo negro y ropa beige. Una pelota de tenis Rolex visible
El tenista Joao Fonseca y el piloto Gabriel Bortoleto posan sonrientes tras la victoria ante el canadiense Diallo

El brasileño Gabriel Bortoleto viajó a Montecarlo para acompañar a su compatriota, el tenista Joao Fonseca, durante el torneo en el que se impuso por 6-2 y 6-2 ante el canadiense Gabriel Diallo. Cabe destacar que Fonseca fue eliminado en cuartos de final por Alexander Zverev por 5-7, 7-6 y 3-6, cuatro días después de la visita del automovilista.

En paralelo, el argentino Franco Colapinto se prepara para un evento multitudinario en Argentina el 26 de abril, donde se presentará ante su público. Este tipo de actividades fuera del calendario habitual permite a los pilotos fortalecer el vínculo con sus seguidores y comunidades locales.

El finlandés Valtteri Bottas, en tanto, optó por recorrer los caminos de Mónaco en bicicleta y publicó un carrusel de imágenes con el mensaje: “Otra semana estupenda. Es hora de salir a la carretera”.

La suspensión de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita representó una medida de emergencia tomada por la FIA debido a la inestabilidad regional y riesgos de seguridad. Los Grandes Premios, originalmente programados para abril, no serán reubicados en el calendario, que queda reducido a 22 carreras. La temporada se reanudará con el Gran Premio de Miami el primer fin de semana de mayo de 2026, marcando el regreso de la máxima categoría tras un mes sin actividad oficial.

Las fotos de los pilotos de F1 durante su tiempo libre:

Un hombre sonriente sostiene una copa de vino tinto frente a una botella de vino y platos de comida sobre una mesa de mármol. Al fondo hay plantas
Albon aprovechó para ocuparse de sus negocios externos
Imagen en blanco y negro de un joven y dos adultos mayores sentados alrededor de una mesa, mirando y sosteniendo fotografías impresas
Arvid Lindblad comparte un momento especial con su familia
Tres hombres descalzos, vestidos con kimonos blancos de judo, posan sonrientes en un dojo sobre un tatami verde y naranja. Uno lleva cinturón rojo y blanco
Hadjar aprovechó para seguir descubriendo la cultura asiática
Isack Hadjar, un hombre joven, de pie, vestido con camiseta beige, pantalones claros y zapatillas blancas, con una chaqueta sobre el hombro, fondo verde oliva y suelo de hormigón
Verstappen protagonizó una campaña de indumentaria
George Russell camina por un sendero de tierra junto al mar al atardecer, luciendo una gorra, sudadera con capucha, pantalones cortos negros y zapatillas blancas
George Russell, piloto del equipo Mercedes AMG Petronas F1 Team, sonríe mientras camina por un sendero costero durante el atardecer
Valentino Rossi, con traje de carreras azul y amarillo, sonríe entre Andrea Kimi Antonelli (sudadera blanca) y Marco Bezzecchi (traje negro de piloto). Fondo con logos
Valentino Rossi, con su traje de carreras, sonríe ampliamente mientras posa entre Andrea Kimi Antonelli, vestido de blanco, y Marco Bezzecchi, también con un traje de piloto, mostrando un momento de camaradería
Una persona sentada de espaldas, con gorra azul y auriculares blancos, juega en dos monitores de computadora que muestran un videojuego de disparos
Gasly se mostró distendido durante su paso por Francia
Primer plano de un hombre con bigote, casco y gafas de sol, comiendo gominolas, con una mujer haciendo una mueca en el fondo, ambos con equipación de ciclismo
Valtteri Bottas disfrutó de un paseo en bicicleta
Imagen dividida. Izquierda: Esteban Ocon y Flavy Barla paseando de la mano en un paso de cebra. Derecha: estadio de fútbol iluminado con público en un partido
Esteban Ocon presenció el duelo de Champions entre PSG y Liverpool
Lando Norris y Carlos Sainz Jr. posan con sus karts en una pista al aire libre; Norris sonríe en un kart azul y amarillo, mientras Sainz usa un traje rojo y negro
Los pilotos de Fórmula 1 Lando Norris y Carlos Sainz Jr. comparten un momento de camaradería en una pista de karts
Oscar Piastri sonríe sosteniendo un casco de chocolate rosa y azul en forma de casco de carreras; a la derecha, ese mismo casco roto sobre un plato blanco
El piloto de F1 Oscar Piastri sonríe sosteniendo un huevo de chocolate con la forma de un casco de F1

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