Las vacaciones de los pilotos de F1 por el parate: clases de taekwondo, carrera de karting y la salida de Hamilton con Kim Kardashian

Los pilotos aprovecharon a distenderse en su tiempo libre

El calendario de Fórmula 1 enfrenta una pausa inusual en abril luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunciara la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. La decisión obedeció a la escalada del conflicto en Medio Oriente y a la necesidad de priorizar la seguridad de los equipos y el personal. Este receso, que reduce la temporada de 24 a 22 carreras, ha generado que los pilotos aprovechen el tiempo libre de diversas maneras y compartan parte de su rutina con sus seguidores a través de las redes sociales.

Algunos protagonistas optaron por mantener un bajo perfil durante el parón. Fernando Alonso, dos veces campeón mundial, se alejó incluso de las redes sociales, enfocado en su reciente paternidad. Otros, como Lewis Hamilton, eligieron la exposición pública y acudieron a eventos internacionales. El británico fue fotografiado en el festival de Coachella junto a Kim Kardashian, en una de sus pocas apariciones durante el receso.

Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, celebró su cumpleaños durante la Semana Santa y compartió una imagen con un huevo de pascua en forma de casco de F1. “Ventajas de cumplir años en Semana Santa. ¡Gracias por todos los mensajes!”, escribió el piloto, cuyas actividades durante el receso se viralizaron en redes sociales.

Hamilton asistió a un evento musical junto a Kim Kardashian

Por su parte, Charles Leclerc, de Ferrari, eligió pasar los días de descanso junto a su familia y su perro Leo. El monegasco publicó varias imágenes que reflejan una rutina alejada de los circuitos, poniendo el foco en su círculo más cercano.

George Russell, integrante de Mercedes, también compartió un mensaje personal: “Extraño mi casa. Extraño aún más las carreras”, escribió junto a una fotografía en la que aparece en actividades al aire libre en Montecarlo. Las declaraciones de Russell reflejaron el clima de expectativa dentro del paddock, mientras la competencia permanece en pausa forzada.

Durante el receso, algunos pilotos continuaron ligándose al mundo del motor. Lando Norris y Carlos Sainz participaron en un evento de kartings, manteniéndose activos y en contacto con la disciplina, según mostraron en sus cuentas oficiales de Instagram.

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc se agacha para abrazar y besar cariñosamente a su perro.

Otros, como Pierre Gasly, aprovecharon para regresar a su país. “Se siente bien tener más tiempo en casa. Aunque muero de ganas de volver a competir”, expresó Gasly, quien publicó una serie de imágenes en su tierra natal. Su compatriota Esteban Ocon también compartió momentos familiares y, además de una entrevista televisiva junto a Gasly, presenció el partido de ida del Paris Saint-Germain (PSG) en la Champions League, donde el equipo francés se impuso por 2-0 en el Parque de los Príncipes.

El otro piloto galo, Isack Hadjar, optó por profundizar en la cultura japonesa tras el último Gran Premio. Se fotografió con indumentaria tradicional de artes marciales, mostrando un costado personal ligado a los destinos del calendario.

En cuanto a Max Verstappen, aprovechó el parón para colaborar con la marca de indumentaria Alpha Tauri, segunda escudería de Red Bull. “MI parte favorita del trabajo”, publicó el neerlandés, evidenciando la relación entre los pilotos y las actividades promocionales de las marcas asociadas.

El tenista Joao Fonseca y el piloto Gabriel Bortoleto posan sonrientes tras la victoria ante el canadiense Diallo

El brasileño Gabriel Bortoleto viajó a Montecarlo para acompañar a su compatriota, el tenista Joao Fonseca, durante el torneo en el que se impuso por 6-2 y 6-2 ante el canadiense Gabriel Diallo. Cabe destacar que Fonseca fue eliminado en cuartos de final por Alexander Zverev por 5-7, 7-6 y 3-6, cuatro días después de la visita del automovilista.

En paralelo, el argentino Franco Colapinto se prepara para un evento multitudinario en Argentina el 26 de abril, donde se presentará ante su público. Este tipo de actividades fuera del calendario habitual permite a los pilotos fortalecer el vínculo con sus seguidores y comunidades locales.

El finlandés Valtteri Bottas, en tanto, optó por recorrer los caminos de Mónaco en bicicleta y publicó un carrusel de imágenes con el mensaje: “Otra semana estupenda. Es hora de salir a la carretera”.

La suspensión de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita representó una medida de emergencia tomada por la FIA debido a la inestabilidad regional y riesgos de seguridad. Los Grandes Premios, originalmente programados para abril, no serán reubicados en el calendario, que queda reducido a 22 carreras. La temporada se reanudará con el Gran Premio de Miami el primer fin de semana de mayo de 2026, marcando el regreso de la máxima categoría tras un mes sin actividad oficial.

Las fotos de los pilotos de F1 durante su tiempo libre:

Albon aprovechó para ocuparse de sus negocios externos

Arvid Lindblad comparte un momento especial con su familia

Hadjar aprovechó para seguir descubriendo la cultura asiática

Verstappen protagonizó una campaña de indumentaria

George Russell, piloto del equipo Mercedes AMG Petronas F1 Team, sonríe mientras camina por un sendero costero durante el atardecer

Valentino Rossi, con su traje de carreras, sonríe ampliamente mientras posa entre Andrea Kimi Antonelli, vestido de blanco, y Marco Bezzecchi, también con un traje de piloto, mostrando un momento de camaradería

Gasly se mostró distendido durante su paso por Francia

Valtteri Bottas disfrutó de un paseo en bicicleta

Esteban Ocon presenció el duelo de Champions entre PSG y Liverpool

Los pilotos de Fórmula 1 Lando Norris y Carlos Sainz Jr. comparten un momento de camaradería en una pista de karts

El piloto de F1 Oscar Piastri sonríe sosteniendo un huevo de chocolate con la forma de un casco de F1