Economía

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, respaldó la compra de reservas del BCRA

La número uno del organismo internacional celebró el acuerdo a nivel de staff que alcanzó la Argentina

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Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (Reuters)
Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (Reuters)

La directora gerente del Fondo Monetario Internaciona (FMI), Kristalina Georgieva, valoró la política de compra sde reservas que lleva adelante el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ya asciende a más de USD 5.700 millones en lo que va del año y que mejora la capacidad del país de resistir a shocks externos. Lo hizo poco después de que el organismo anunciara un nuevo acuerdo a nivel de staff con el país.

“Me complace anunciar el Acuerdo a Nivel de Personal sobre la segunda revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) de Argentina. Se lograron avances en asegurar la estabilidad y reconstruir las reservas externas para aumentar la resiliencia ante shocks y apoyar la reducción de la pobreza. Esperamos completar la revisión pronto”, dijo la número uno del Fondo.

El respaldo de Georgieva a la estrategia de acumulación de reservas del Banco Central tuvo lugar en conjunción con el anuncio de un acuerdo técnico entre el país y el FMI que busca destrabar un desembolso clave en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas. La Argentina negoció con el staff del organismo un entendimiento que habilitará un giro por USD 1.000 millones, monto que representa un paso significativo en la hoja de ruta financiera del Gobierno y en el fortalecimiento de las reservas internacionales.

El BCRA incrementó sus reservas en más de USD 5.700 millones en lo que va del año. Esta acumulación apoyó la estrategia del Gobierno para mejorar la capacidad del país frente a eventuales shocks externos, un aspecto que la directora gerente del FMI consideró central al evaluar el desempeño reciente de la economía argentina. Según el comunicado oficial, el organismo internacional valoró los avances en materia de estabilidad económica y reconstrucción de reservas, dos indicadores que se convirtieron en ejes de seguimiento durante las últimas revisiones técnicas.

El acuerdo alcanzado entre la Argentina y el staff del FMI se enmarca en la segunda revisión del programa vigente, cuya continuidad dependía de la satisfacción de ciertas metas fiscales, monetarias y de reservas. Las autoridades argentinas lograron consensuar con el equipo técnico del organismo los compromisos y líneas de acción para los próximos meses, lo que destrabó el acceso al desembolso comprometido. El cumplimiento de estas metas es una condición esencial para que el directorio del FMI apruebe finalmente la transferencia de fondos.

En esta ronda de negociaciones, el Gobierno argentino puso el foco en sostener la acumulación de reservas como pilar para fortalecer la estabilidad macroeconómica. El avance en este frente permitió al BCRA enfrentar presiones cambiarias y reducir la volatilidad en el mercado de divisas. El respaldo público de Georgieva a esta política envió una señal positiva tanto a los mercados internacionales como a los actores locales, reforzando la percepción de que la Argentina cumplió con los requerimientos del programa.

El BCRA compró más de USD 5.700 millones en lo que va del año (Reuters)
El BCRA compró más de USD 5.700 millones en lo que va del año (Reuters)

El entendimiento técnico incluyó una actualización de las proyecciones de crecimiento, inflación y evolución de la balanza de pagos. El staff del FMI reconoció que la implementación de políticas fiscales y monetarias prudentes facilitó la reconstrucción de reservas, al tiempo que contribuyó a moderar los desequilibrios externos. Estas políticas se mantuvieron entre las prioridades del Ejecutivo, que buscó garantizar la sostenibilidad del acuerdo en el mediano plazo.

El desembolso de USD 1.000 millones se destinó, según el esquema del programa, al refuerzo de las reservas del BCRA y a cubrir vencimientos de deuda con el propio organismo. La aprobación definitiva de la transferencia está sujeta a la revisión final del directorio del FMI, instancia que suele ser formal tras el visto bueno del staff. La concreción de este giro permitirá a la Argentina cumplir con sus obligaciones financieras inmediatas sin recurrir a medidas extraordinarias.

Las autoridades nacionales destacaron la importancia de este paso para consolidar la estabilización económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el acuerdo como un avance relevante en la consolidación de la estabilidad financiera. “Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, dijo Caputo.

La acumulación de reservas y el cumplimiento de las metas pactadas con el FMI forman parte del compromiso asumido por el Gobierno para restaurar la confianza en la política económica. El diálogo sostenido entre el equipo económico argentino y los técnicos del Fondo incluyó evaluaciones periódicas sobre el estado de las cuentas públicas, la dinámica de la inflación y la evolución del sector externo. Estos informes sirvieron para monitorear el cumplimiento de las metas y ajustar la estrategia en función de los resultados observados.

El contexto internacional también influyó en el proceso de revisión. La volatilidad de los mercados globales, las tensiones sobre los precios de las materias primas y el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales presionaron sobre la economía argentina. En este escenario, la acumulación de reservas operó como un escudo para amortiguar eventuales impactos negativos y garantizar el acceso a divisas para el funcionamiento de la economía real.

El acuerdo técnico contempla la continuidad de las políticas orientadas a la disciplina fiscal y la prudencia monetaria. El FMI valoró que la Argentina mantuvo su compromiso con la reducción del déficit fiscal y el control del financiamiento monetario. Estas variables constituyen pilares del programa y resultan fundamentales para asegurar la sostenibilidad de la deuda y la recuperación de la confianza de los inversores.

El anuncio de la segunda revisión y del próximo desembolso se produjo en un momento en que el Gobierno busca anclar expectativas y consolidar la recuperación de indicadores económicos clave. El respaldo de Kristalina Georgieva y del staff del FMI refuerza la estrategia oficial y envía señales de previsibilidad a los mercados, en un contexto de alta sensibilidad a los movimientos financieros y políticos.

El proceso de revisión continuará con el monitoreo de las metas trimestrales y la evaluación permanente de los resultados. El próximo paso será la reunión del directorio del FMI, instancia en la que se formalizará la aprobación del desembolso y se definirán los lineamientos para la siguiente etapa del programa.

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