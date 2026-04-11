La profunda reflexión de Colapinto sobre qué es lo que le gustaría que los fanáticos entiendan de la Fórmula 1

El argentino habló sobre un aspecto que no suele valorarse de los pilotos

La Fórmula 1 está atravesando un inusual parate en pista durante abril por las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita. No obstante, la actividad fuera de pista es intensa. Además de las reuniones entre la FIA y los equipos para realizar modificaciones en el polémico reglamento, la Máxima subió a sus canales algunos desafíos con los pilotos para mantener entretenidos a los aficionados.

En este contexto, la F1 sometió a los corredores a un divertido cuestionario llamado “¿Crees que conoces a los pilotos de F1?”. Franco Colapinto fue uno de los tantos participantes de la ronda de preguntas y, fiel a su estilo, dejó destellos que no pasaron inadvertidos por los fanáticos del argentino. El joven de 22 años de Alpine se destacó por su respuesta a la consulta sobre “¿Qué es lo que te gustaría que los aficionados entendieran mejor sobre este deporte?”.

Más allá de que primero soltó un “complicada”, Colapinto dejó una profunda reflexión sobre el trabajo que no suele valorarse de los pilotos. “Creo que también deberían entender que esto es más una carrera de autos que una carrera de pilotos”, argumentó el pilarense. Inmediatamente, hizo hincapié en que no siempre se valora realmente la actuación de un competidor, independientemente del resultado final en la grilla.

“A veces, en la Fórmula 1, eso hace que sea más difícil saber quién está haciendo una gran carrera y quién no tanto. Hay veces en las que sentís que hiciste una carrera increíble y aún así no sumás muchos puntos. Y eso, muchas veces en el fondo, es lo más frustrante. Y creo que los fans no siempre lo ven”, completó Franco.

Colapinto aseguró que no siempre se reconoce el trabajo del piloto durante una carrera (REUTERS/Issei Kato)

“Yo creo que lo entienden todo, para ser honesto, ahora. Creo que ya no hay más secretos sobre nada”, describió Esteban Ocon, de Haas, ante la misma pregunta. Otro de los corredores que respondió la consulta fue Andrea Kimi Antonelli, quien coincidió con Colapinto al afirmar que “esta es una difícil”. Al igual que el argentino, el italiano de Mercedes puntualizó en el exhaustivo esfuerzo que realizan para maximizar su rendimiento en la pista.

“Obviamente, salimos ahí afuera, conducimos y hacemos lo mejor para ofrecer el mejor espectáculo a los fans. Pero, también, detrás de las cámaras, después de un fin de semana hay mucho trabajo. También antes de una temporada hay mucho trabajo de preparación por la que tenemos que pasar. Tenemos un tiempo muy limitado en casa”, explicó Antonelli.

Colapinto tuvo otras intervenciones en el contenido para la plataforma YouTube de la F1. Cuando fue consultado sobre “¿Cuál es la diferencia entre el Franco piloto y el Franco persona?”, aseguró que “soy bastante similar”. Por su parte, a la pregunta de “¿Qué característica tuya te gustaría que la gente conociera mejor y por qué?”, el argentino sacó a relucir su carisma e hizo reír a todo el staff con una reacción de sorpresa.

“Una cosa que me encantaría que la gente supiera sobre mí... no lo sé. Trabajo bastante duro y soy muy dedicado a lo que quiero y lo que busco lograr. Entonces paso mucho tiempo en la pista. Ya sabes, la gente no ve ese lado de las cosas”, contestó el joven de 22 años al ponerse serio.

Colapinto sumó su primer punto con Alpine en la presente temporada

“Tus preguntas son muy profundas. No estaba preparado para esto”, respondió Pierre Gasly, compañero de Colapinto, sobre las consultas de la presentadora de la F1 entre risas. Alpine buscará continuar con su buen andar en el arranque de la temporada 2026 después de atravesar un mes de abril sin competición oficial, en el cual Franco aprovechará para realizar una exhibición en Buenos Aires.

La escudería francesa sumó 16 puntos en las primeras tres carreras que le permitieron ubicarse en el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Su próxima presentación será en el Gran Premio de Miami, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo.