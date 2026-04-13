Deportes

El termómetro del Cilindro durante Racing-River: la reacción del público hacia Coudet y Moreno, y el cántico para Acuña y Salas

La vuelta del Chacho a Avellaneda estuvo acompañada del apoyo del público, aunque otros exjugadores recibieron un trato hostil

Guardar

El regreso de Eduardo Coudet al Estadio Presidente Perón fue el centro de atención en la fecha 14 del Torneo Apertura, donde Racing organizó un homenaje para su exentrenador y para el mediocampista Aníbal Moreno, ambos hoy parte de River. En la previa del clásico, la tribuna local se unió para recibirlos con muestras de respeto y gratitud, en contraste con el recibimiento a otros exjugadores de la institución.

El entrenador de River, ovacionado por la hinchada de Racing, volvió al Cilindro tras seis años de ausencia. Coudet fue distinguido con una placa conmemorativa y sonrió ante las cámaras, rodeado de aplausos. El reconocimiento destacó su trayectoria triunfadora por el club de Avellaneda, donde, entre 2018 y 2020, dirigió 77 partidos y alcanzó la Superliga 2018-2019 y el Trofeo de Campeones 2019.

Además, la previa del partido brindó una postal emotiva luego del cálido abrazo entre el Chacho Coudet y Gustavo Costas, dos entrenadores que supieron llevar al conjunto de Avellaneda a la conquista de títulos en distintos momentos. El gesto, cargado de respeto y afecto, recorrió las redes sociales con comentarios positivos.

Durante el recibimiento, Aníbal Moreno también fue homenajeado y vivió un momento especial. El mediocampista, que llegó a Racing en 2021 desde Newell’s, jugó 125 partidos y fue clave en la obtención del Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, ambos en 2022. El mediocampista partió rumbo a Palmeiras a finales de 2023 y su despedida dejó huella perdurable entre la hinchada.

El Cilindro enfocó los abucheos al lateral del Millonario con paso por Racing

La situación fue muy diferente para Maximiliano Salas y Marcos Acuña. Ambos con paso por Racing, recibieron silbidos y cánticos de desaprobación de parte de la hinchada local. La relación entre los futbolistas y el público se quebró en los últimos años, en el caso del delantero, el distanciamiento surgió tras su polémica salida y por haber marcado el gol que eliminó a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina con la camiseta del Millonario. Por otro lado, el lateral, que en realidad surgió de Ferro Carril Oeste, fue blanco de críticas por haber regresado a Avellaneda cuando surgió la chance de volver al país.

Incluso cuando el plantel de River apareció para hacer la entrada en calor, el hit “el que no salta, es un traidor” acompañó la salida de Salas y Acuña al terreno de juego. La tensión se mantuvo durante toda la noche, a diferencia del recibimiento a Juan Fernando Quintero y nuevamente a Moreno, quienes recibieron aplausos y muestras de afecto por parte del público de la Academia.

La hinchada de la Academia cantó "el que no salta, es un traidor"

El reencuentro de Racing con su público en el Cilindro no solo estuvo marcado por el homenaje a viejos conocidos, sino también por el regreso tras el último clásico de Avellaneda, donde la derrota aún resonaba en el ambiente.

La hinchada tenía los ojos puestos en Maravilla Martínez, protagonista de una jugada decisiva en el clásico anterior. En aquel duelo, el delantero no logró ejecutar de manera efectiva un penal, lo que permitió que Independiente celebrara la victoria en el duelo barrial. La respuesta desde las tribunas fue de apoyo, cuando la voz del estadio mencionó al futbolista, los aplausos se hicieron oír a modo de respaldo.

Racing vs River
El emotivo reencuentro entre Gustavo Costas y Eduardo Coudet (Foto: FOTOBAIRES)

Temas Relacionados

Eduardo CoudetGustavo CostasRacingRiverTorneo Apertura 2026Marcos AcuñaAníbal MorenoMaximiliano Salasdeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras el triunfo de River sobre Racing, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El Millonario se impuso por 2-0 ante la Academia y se encuentra segundo en la Zona B y en la Anual

Tras el triunfo de River sobre Racing, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El brutal golpe de Marcos Rojo a Martínez Quarta por el que fue expulsado y complicó a Racing en la derrota ante River Plate

El ex Boca agredió al defensor del Millonario y el árbitro Sebastián Zunino lo corroboró ante el llamado del VAR

El brutal golpe de Marcos Rojo a Martínez Quarta por el que fue expulsado y complicó a Racing en la derrota ante River Plate

Polémica en el inicio, error de Rojo y gran definición: el gol de Colidio con el que River Plate abrió el marcador frente a Racing

El delantero del Millonario puso el 1-0 en el Cilindro de Avellaneda por el Torneo Apertura

Polémica en el inicio, error de Rojo y gran definición: el gol de Colidio con el que River Plate abrió el marcador frente a Racing

El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

Driss El Jabali firmó una obra de arte que impulsa al Maghreb Fez al liderazgo en Marruecos y lo posiciona como candidato al galardón internacional

El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

Lewis Holtby, del NAC Breda, sufrió un profundo corte en su pierna izquierda tras chocar con Justin Hubner, del Fortuna Sittard

La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras
DEPORTES
Tras el triunfo de River sobre Racing, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

Tras el triunfo de River sobre Racing, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El brutal golpe de Marcos Rojo a Martínez Quarta por el que fue expulsado y complicó a Racing en la derrota ante River Plate

Polémica en el inicio, error de Rojo y gran definición: el gol de Colidio con el que River Plate abrió el marcador frente a Racing

El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

TELESHOW
La tajante decisión que tomó Paula Chaves después de su pelea con Zaira Nara: “Una de mis hijas era su ahijada”

La tajante decisión que tomó Paula Chaves después de su pelea con Zaira Nara: “Una de mis hijas era su ahijada”

La euforia de Tini Stoessel por el show de Justin Bieber en Coachella: el video de su reacción

Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan

Sofía Gonet contó cómo es su vínculo con Homero Pettinato: “Estoy haciendo terapia cuatro veces por semana”

Valeria Lois recordó a su profesor de física en la radio y un inesperado mensaje conmovió a todos: “42 años de docencia valieron la pena”

INFOBAE AMÉRICA

El cambio en las Américas solo se consolida con la terminación de las dictaduras

El cambio en las Américas solo se consolida con la terminación de las dictaduras

El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

El obispo nicaragüense Silvio Báez denunció desde el exilio que los regímenes que obligan al destierro “son enemigos de la paz”

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes