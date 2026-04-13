13 frases de Coudet tras la victoria ante Racing: qué le falta a River, elogio a Costas y la rotación antes de jugar con Boca

River Plate logró su quinto triunfo consecutivo en el Torneo Apertura bajo la conducción de Eduardo Coudet al vencer por 2-0 a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Tras el partido, el Chacho brindó la habitual conferencia de prensa en la que analizó el rendimiento de su equipo.

“Nacimos para sufrir. Muy agradecido con la gente de Racing, es un club que quiero mucho. Soy un tipo sentimental, pero que desaparezco cuando no estoy, no me gusta opinar ni aparecer mediáticamente, pero no puedo dejar de decir que estoy agradecido con su gente”, abrió la conferencia Coudet en relación al homenaje que recibió de parte del público y el club local.

“En cuanto al partido, es muy difícil venir acá. La gente empuja. No arrancamos finos y nos han generado. Después, empezamos a emparejar. Es un equipo muy físico. Maravilla Martínez arma unos quilombos terribles. Lo asisten y lo acompañan bien los de afuera", analizó. Y agregó: “Enfrentamos a un rival que tiene mucho empuje, muy acostumbrado a disputar esa segunda pelota. Nosotros no tenemos esas características. Podemos mejorar mucho desde la precisión y el juego, que es lo que vamos a seguir trabajando. Indudablemente, nos hemos llevado tres puntos de una cancha dificilísima y ante un gran rival”.

“Creo que se ve un equipo muy corto, que es muy solidario. Tenemos que seguir creciendo, esa es la realidad. Corremos mucho, disputamos y cuando mejoremos esas cositas que nos quedan pendientes, nos vamos a sentir mucho más cómodos y vamos a tener que correr menos”, indicó sobre el funcionamiento de River.

Y acerca de Racing, sentenció: “Es difícil, un rival muy físico, que lleva mucho tiempo de trabajo y que lleva la idea de su entrenador, la cual me encanta, miro todos los partidos. Hablando de River, podemos dar más, es un triunfo importante, seguimos sumando de a tres en el torneo y seguimos mirando para arriba y eso nos va a ayudar, ganando siempre es más fácil corregir”.

Con el triunfo, el conjunto de Núñez no solo se encuentra en el segundo puesto de la Zona B sino también que se ubica en el mismo escalón en la Tabla Anual, con 26 unidades, a tres puntos del líder Independiente Rivadavia. El triunfo cobra relevancia ante la inminente definición de los equipos que avanzarán a los playoffs y la lucha paralela por los cupos a las competencias internacionales.

Tras este resultado, River afrontará un compromiso por la Copa Sudamericana ante Carabobo de Venezuela, el miércoles a las 21:30 en el estadio Monumental. Ya en el Torneo Apertura, la próxima jornada estará marcada por una expectativa particular: el domingo 19 de abril a las 17, el Millonario disputará el Superclásico frente a Boca Juniors.

MÁS FRASES DE CHACHO COUDET

Beltrán y Armani: “Franco ya está entrenando en el campo y me pone contento. En cuanto a Santi, este club es así: los arqueros tienen pocas intervenciones y tienen que ser determinantes. Nos patean poco y eso es algo bueno. Que seguramente va de la mano de la solidaridad que hablaba antes. Pero hablar de un puesto en particular es injusto. Yo remarco lo colectivo. Veníamos de un desgaste muy grande y nos llevábamos tres puntos más que valiosos”.

El momento de Facundo Colidio: “Terminó por la banda, cuando entró Juanfer (Quintero). Para mí es un segunda punta. Creo que es una posición que utilizo mucho y le cae a la perfección. Tiene conexión con el volante y el punta, pisa el área. Es muy completo. He hablado con él, no tenía dudas que iba a tener una recuperación o que iba a resaltar en esa posición. Vienen convirtiendo los de arriba, que eso siempre es bueno para cualquier equipo”.

Boca Juniors y rotación: “Hay jugadores que vienen con un desgaste grande y habrá que evaluar. Seguramente, vamos a tener modificaciones. Tratamos de jugar con todos a lo mismo y seguramente algunos van a tener la posibilidad de iniciar y mostrar por qué están acá”.

Cuánto tiempo para encontrar funcionamiento: “Me parece que con las características que tenemos podemos jugar mejor y eso lo va a dar el tiempo. Pero nos toca darle responsabilidades a jugadores jóvenes, que sí están participando porque son los que mejor están, pero hay una realidad: es pesado esto. Y están jugando partidos importantes y el tiempo les va a ir dando rodaje. Hay que seguir trabajando”.

“Mi objetivo es poder jugar de la misma manera en casa que afuera. Hemos jugado solo dos partidos en el Monumental, pero nos hemos sentido mucho más cómodos. Obviamente, que jugar con 86.000 personas de nuestro lado cambia un montón de cosas. Tenemos que lograr jugar de la misma manera adentro que afuera del Monumental. Mis equipos siempre han jugado de la misma manera adentro que afuera. Necesitamos tiempo. Es difícil darle todo el trabajo que uno quisiera, tenemos una seguidilla de jugar cada tres días. Se ha visto un cambio muy notorio cuando tuvimos 15 para trabajar. Es día a día y mejorar”.

Tobías Ramírez: “Era un jugador que había querido tener. La posibilidad se le presentó al club. Es un muy buen jugador, joven. En cuanto al cambio, lo saben todos: después de estar amonestado y de una jugada que quedamos al límite, si llegaba tarde quedábamos con 10, no hay una explicación muy rara. Lo veo todos los días e intento poner al que mejor está, pensé que era el que tenía que iniciar”.

Germán Pezzella y Paulo Díaz: “Le tocó el otro día, es normal que terminó con una sobrecarga el otro día. Hay que ir dándole minutos y se va a ir sintiendo mejor. En el caso de Paulo, nos ha ayudado en partidos anteriores. Son cosas que nos pasan a los entrenadores, nada raro”.

Formato de playoff: “Es tratar de terminar lo más arriba posible para poder definir en casa desde el inicio en los playoff. Después, estamos compitiendo en un torneo anual por sumatoria de puntos. No es solo entrar por entrar. Tenemos un gran desgaste en las próximas semanas y vamos a necesitar de todos. Estamos en un lugar privilegiado y a los que les toque van a tener la posibilidad de mostrar. Va a ser un calendario apretado. Solo creo en el tiempo y el trabajo y ganando es mucho más fácil arreglar errores”.