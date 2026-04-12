El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

El tanto convertido por Driss El Jabali abrió el debate para el Premio Puskás

El Maghreb Fez se colocó en la cima de la liga marroquí con un triunfo por la mínima diferencia frente al Wydad Casablanca, gracias a una jugada que rompió la lógica y el silencio en el estadio Complexe sportif de Fes. El defensor Driss El Jabali fue el autor de un gol de rabona desde afuera del área que dejó sin reacción a la defensa rival y que lo posiciona como candidato inmediato al Premio Puskás.

El marcador permaneció sin cambios hasta el minuto 80, cuando El Jabali resolvió con un recurso técnico. El central, de 28 años, ejecutó una rabona a un metro del área que envió la pelota al ángulo superior. El tanto fue celebrado con una euforia desbordada por parte del autor del golazo y sus compañeros que se fundieron en un abrazo.

Maghreb Fez derrotó por 1-0 al Wydad Casablanca por la liga marroquí

La jugada decisiva fue asistida por Adam Brika, quien encontró de frente al defensor y sin dudar lo habilitó para que definiera de manera inesperada, El Jabali se atrevió con un remate que deslumbró con el gesto técnico de la rabona. El impacto sorprendió inmediatamente al público presente y el video del tanto se viralizó en redes sociales, donde el público abrió el debate sobre si es merecedor del Premio Puskás.

Este tanto permitió al Maghreb Fez alcanzar los 31 puntos y liderar la GNF 1, la máxima categoría del fútbol marroquí, producto de 8 victorias y 7 empates sin haber recibido derrotas. AS FAR, Raja Casablanca y el propio Wydad lo siguen con 30 puntos. La victoria refuerza el invicto del equipo local, que busca su quinto título de liga, una hazaña que no logra desde 1985.

El Wydad Casablanca, uno de los clubes más tradicionales del país y participante reciente en el Mundial de Clubes, no pudo revertir la desventaja. El técnico francés Patrice Carteron aún no alcanzó su primera victoria desde que asumió el cargo, motivo por el cual acumula dos derrotas y un empate.

Con este resultado, el equipo Maghreb Fez lidera la tabla de la GNF 1

El central celebró su segundo tanto con el equipo, luego de que el primer gol con la camiseta del Maghreb Fez había llegado en septiembre del año anterior, en la victoria por 2-0 frente al Renaissance Zemamra. Además, el equipo alcanzó las semifinales de la Copa Marruecos en 2024, donde fue eliminado por AS FAR.

Entre los argentinos, las joyas que recibieron el Premio Puskás en los últimos años fueron Eric Lamela, quien lo ganó con una rabona en 2021, Alejandro Garnacho con una chilena en 2024 y Santiago Montiel con una media chilena en 2025. El tanto de Fez, según el público en redes sociales, se ubica entre los mejores del año por su técnica y dificultad.