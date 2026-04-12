Deportes

El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

Driss El Jabali firmó una obra de arte que impulsa al Maghreb Fez al liderazgo en Marruecos y lo posiciona como candidato al galardón internacional

Guardar
El tanto convertido por Driss El Jabali abrió el debate para el Premio Puskás

El Maghreb Fez se colocó en la cima de la liga marroquí con un triunfo por la mínima diferencia frente al Wydad Casablanca, gracias a una jugada que rompió la lógica y el silencio en el estadio Complexe sportif de Fes. El defensor Driss El Jabali fue el autor de un gol de rabona desde afuera del área que dejó sin reacción a la defensa rival y que lo posiciona como candidato inmediato al Premio Puskás.

El marcador permaneció sin cambios hasta el minuto 80, cuando El Jabali resolvió con un recurso técnico. El central, de 28 años, ejecutó una rabona a un metro del área que envió la pelota al ángulo superior. El tanto fue celebrado con una euforia desbordada por parte del autor del golazo y sus compañeros que se fundieron en un abrazo.

victoria de Maghreb Fez sobre Wydad Casablanca
Maghreb Fez derrotó por 1-0 al Wydad Casablanca por la liga marroquí

La jugada decisiva fue asistida por Adam Brika, quien encontró de frente al defensor y sin dudar lo habilitó para que definiera de manera inesperada, El Jabali se atrevió con un remate que deslumbró con el gesto técnico de la rabona. El impacto sorprendió inmediatamente al público presente y el video del tanto se viralizó en redes sociales, donde el público abrió el debate sobre si es merecedor del Premio Puskás.

Este tanto permitió al Maghreb Fez alcanzar los 31 puntos y liderar la GNF 1, la máxima categoría del fútbol marroquí, producto de 8 victorias y 7 empates sin haber recibido derrotas. AS FAR, Raja Casablanca y el propio Wydad lo siguen con 30 puntos. La victoria refuerza el invicto del equipo local, que busca su quinto título de liga, una hazaña que no logra desde 1985.

El Wydad Casablanca, uno de los clubes más tradicionales del país y participante reciente en el Mundial de Clubes, no pudo revertir la desventaja. El técnico francés Patrice Carteron aún no alcanzó su primera victoria desde que asumió el cargo, motivo por el cual acumula dos derrotas y un empate.

victoria de Maghreb Fez sobre Wydad Casablanca
Con este resultado, el equipo Maghreb Fez lidera la tabla de la GNF 1

El central celebró su segundo tanto con el equipo, luego de que el primer gol con la camiseta del Maghreb Fez había llegado en septiembre del año anterior, en la victoria por 2-0 frente al Renaissance Zemamra. Además, el equipo alcanzó las semifinales de la Copa Marruecos en 2024, donde fue eliminado por AS FAR.

Entre los argentinos, las joyas que recibieron el Premio Puskás en los últimos años fueron Eric Lamela, quien lo ganó con una rabona en 2021, Alejandro Garnacho con una chilena en 2024 y Santiago Montiel con una media chilena en 2025. El tanto de Fez, según el público en redes sociales, se ubica entre los mejores del año por su técnica y dificultad.

Temas Relacionados

Maghreb FezWydad CasablancaDriss El JabaliPremio PuskásMarruecosDeportes-Argentina

Últimas Noticias

La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

Lewis Holtby, del NAC Breda, sufrió un profundo corte en su pierna izquierda tras chocar con Justin Hubner, del Fortuna Sittard

La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

La Bombonera será el escenario de este choque por la segunda fecha del Grupo D del certamen continental. El comentario del uruguayo Sergio Núñez que encendió la previa

La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

River Plate visita a Racing en un duelo especial por el Torneo Apertura

La Academia de Gustavo Costas recibe al Millonario de Chacho Coudet, que arriba al encuentro con cuatro victorias al hilo en el plano local. Transmite ESPN Premium

River Plate visita a Racing en un duelo especial por el Torneo Apertura

Argentina empató 1-1 con Bolivia, avanzó a las semis del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial de Qatar

El equipo dirigido por Diego Placente logró el objetivo tras un partido muy disputado ante La Verde. El encuentro se disputó en el estadio CARFEM de Ypané, Paraguay

Argentina empató 1-1 con Bolivia, avanzó a las semis del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial de Qatar

La postura de Gimnasia de Jujuy con el futbolista detenido por una amenaza de bomba en un avión

El club esperará las actuaciones judiciales y este lunes tomará una determinación sobre el futuro de Emiliano Endrizzi. La chance de una rescisión de contrato sigue latente

La postura de Gimnasia de Jujuy con el futbolista detenido por una amenaza de bomba en un avión
DEPORTES
La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

River Plate visita a Racing en un duelo especial por el Torneo Apertura

Argentina empató 1-1 con Bolivia, avanzó a las semis del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial de Qatar

La postura de Gimnasia de Jujuy con el futbolista detenido por una amenaza de bomba en un avión

TELESHOW
Valeria Lois recordó a su profesor de física en la radio y un inesperado mensaje conmovió a todos: “42 años de docencia valieron la pena”

Valeria Lois recordó a su profesor de física en la radio y un inesperado mensaje conmovió a todos: “42 años de docencia valieron la pena”

El llanto de Belén Francese al hablar del caso de Ángel López: “No hay protección en las infancias”

Carina Zampini regresó a La Peña de Morfi para celebrar junto a Diego Leuco sus 10 años: “Qué lindo estar de vuelta”

Maxi López, Claudia Villafañe y más celebridades en una jornada por la paz mundial

El detalle de Maxi López que lo acerca a Wanda Nara y a su mudanza en la Argentina: la foto

INFOBAE AMÉRICA

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

El obispo nicaragüense Silvio Báez denunció desde el exilio que los regímenes que obligan al destierro “son enemigos de la paz”

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes

Netanyahu nombró a Roman Gofman, su secretario militar, como nuevo jefe del Mossad

Irán lanzó una nueva amenaza a EEUU tras el fracaso de las negociaciones: “Les daremos una lección aún mayor”