La selección de Italia comienza su reconstrucción: busca convocar a una estrella del fútbol brasileño

Yuri Alberto, estrella de Corinthians, podría ser convocado por Italia (REUTERS/Jorge Silva)

La selección de Italia ha iniciado un proceso de renovación profunda con miras al próximo ciclo mundialista y uno de los nombres que ha surgido en el radar de la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) es el del delantero brasileño Yuri Alberto, actual figura del Corinthians, según informó el periodista Benjamin Back y el portal Meu Timão. De esta noticia también se hizo eco ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) y fue reproducida por Corriere dello Sport y Tuttosport

Las autoridades del fútbol italiano evalúan la posibilidad de convocar al atacante de 25 años para integrar la Azzurra en los próximos años, apoyados en su reciente obtención de la ciudadanía italiana y la falta de participaciones oficiales con la selección de Brasil.

El interés de Italia por Yuri Alberto se enmarca en un escenario de crisis ofensiva para la tetracampeona mundial, que volvió a quedar fuera de la Copa del Mundo en 2026 tras perder por penales la final del Repechaje ante Bosnia. La federación busca alternativas para potenciar un ataque que ha mostrado dificultades para consolidar figuras. La situación contratasta con la competencia en la selección brasileña, donde la presencia de delanteros consolidados ha limitado el espacio para nuevos nombres. Este contexto convierte a Yuri Alberto en una de las opciones más viables para el equipo europeo, especialmente tras un ciclo exitoso con el Corinthians, donde ha alcanzado más de 100 participaciones directas en goles y tres títulos nacionales.

Según esta información, la posibilidad de que Yuri Alberto vista la camiseta de Italia responde a dos factores clave. Por un lado, el delantero ya completó los trámites para obtener la ciudadanía italiana, un requisito fundamental para ser considerado “oriundo” y, por tanto, elegible por la FIGC. Por otro lado, su única aparición con la selección mayor de Brasil se dio en un amistoso contra Marruecos en 2023, lo que, según los reglamentos de la FIFA, permite al jugador optar por representar otra federación en partidos oficiales.

El entorno de Yuri Alberto se muestra receptivo ante la posibilidad de un cambio de selección. Además, se afirmó que el staff del jugador observa con buenos ojos el seguimiento de la FIGC, ya que la competencia en la selección brasileña podría limitar sus oportunidades internacionales. La perspectiva de disputar el próximo proceso mundialista con Italia también se vincula a un posible salto al fútbol europeo, donde clubes como Roma y Lazio han presentado ofertas significativas por el delantero en las últimas ventanas de transferencias.

El interés de Italia en jugadores nacidos fuera de su territorio no es una novedad. En ciclos anteriores, la FIGC apostó por otros “oriundi” como Mateo Retegui, quien aportó soluciones ofensivas en momentos de escasez de talento local. La apuesta por Yuri Alberto responde a la necesidad de revitalizar una generación que no logra acceder a la máxima cita del fútbol desde 2014.

Yuri Alberto es el máximo goleador del Corinthians esta temporada, con cinco goles en 14 partidos. En total, ha marcado 81 goles y dado 22 asistencias para el club, participando en 103 goles y conquistando tres títulos: el Campeonato Paulista, la Copa de Brasil y la Supercopa de Brasil.

Tras la derrota por penales ante Bosnia, la Nazionale verá la Copa del Mundo por televisión por tercera edición de manera consecutiva. La cuatro veces ganadora de esta competición no logró sellar su boleto en Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora tampoco pudo meterse en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Su última actuación fue en Brasil 2014, cuando quedó fuera en fase de grupos. En el medio levantó la Eurocopa de 2021.

En medio de una fuerte reconstrucción, tras las renuncias de alto impacto, como las de Gabriele Gravina, presidente de la FIGC, Gianluigi Buffon, que era el jefe de delegación y la del entrenador Gennaro Gattuso, la Azzurra palpita los próximos objetivos que se le avecinan: la Eurocopa de 2028 y el Mundial de 2030.