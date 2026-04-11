El TC2000 regresará al histórico circuito El Zonda y volverá a encender la pasión del automovilismo en San Juan

El TC2000 volverá al histórico circuito El Zonda, en San Juan

La vuelta del TC2000 al autódromo El Zonda Eduardo Copello significa un momento clave tanto para el automovilismo como para la actividad turística en San Juan. La provincia cuyana se prepara para recibir a miles de visitantes en un fin de semana donde la velocidad, la naturaleza y las propuestas familiares prometen transformar al circuito en el epicentro del entretenimiento nacional.

El evento, que se desarrollará los días 11 y 12 de abril, conjuga el 47º Campeonato de TC2000 YPF ENERGÍA ARGENTINA con otras competencias de primer nivel como el 32º Campeonato de Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione. Según Alejandro Levy, directivo del TC2000, la intención es “vivir la segunda fecha del campeonato con los nuevos autos junto a cada categoría en lo que pensamos como un verdadero festival de velocidad pero también para toda la familia”.

El Zonda no es solo un escenario de competición: es parte de la memoria colectiva del automovilismo argentino. Esta será la visita número 34 de la categoría al circuito sanjuanino, un trazado en el que brillaron figuras como el Flaco Juan María Traverso y que el año pasado tuvo a Gabriel Ponce de León como ganador, ratificando el atractivo del lugar.

El TC2000 es una de las categorías más destacadas del automovilismo argentino

El campeonato actual tiene como líder a Emiliano Stang (Toyota) con 26 puntos, seguido por Franco Riva (Chevrolet) con 25 y Valentín Yankelevich (Toyota) con 18. La Copa Rookie está encabezada por el último mencionado, que suma 9 puntos, lo que agrega un matiz de renovación generacional a la competencia.

Después de siete años fuera del calendario, el Top Race y la Fórmula Nacional regresan a la “Quebrada Rugiente”, el sobrenombre con el que los fanáticos identifican al Zonda. Esta vuelta amplifica la expectativa y suma diversidad a la grilla del fin de semana.

Uno de los grandes atractivos será la presencia de los nuevos vehículos SUV con 500 hp de potencia, que debutan en el trazado sanjuanino y prometen ofrecer un espectáculo diferente. La combinación de autos de última tecnología y pilotos experimentados hará que cada carrera tenga un condimento especial.

El evento no solo apunta a los seguidores fieles del deporte motor. Los organizadores diseñaron una propuesta que incluye actividades para niños, espacios gastronómicos y zonas de recreación, con la meta de atraer a familias enteras durante el fin de semana. El entorno natural del Zonda, enclavado en la quebrada y rodeado de paisajes únicos, potencia la experiencia y la convierte en un plan ideal para quienes desean combinar adrenalina al aire libre.

El circuito callejero de TC2000 que ganó la final Franco Riva

La apuesta es lograr un impacto similar al que tuvo el Callejero de Buenos Aires, que movilizó a multitudes y generó un fuerte impulso en el turismo local. En este sentido, el TC2000 en San Juan no solo representa una competencia deportiva, sino también una oportunidad para que la provincia muestre su potencial como destino para grandes eventos.

La llegada del TC2000, junto con la reactivación de otras categorías, genera una expectativa importante en el sector turístico y comercial de San Juan. Hoteles, restaurantes y servicios se preparan para recibir a visitantes de distintas regiones, lo que podría traducirse en un movimiento económico significativo para la ciudad y sus alrededores.

El hecho de que varias categorías nacionales se den cita en un mismo fin de semana convierte al evento en una referencia para el calendario del automovilismo argentino. La combinación de historia, tecnología y propuestas para todo público refuerza la idea de que El Zonda busca consolidarse como una parada obligada para fanáticos y familias.