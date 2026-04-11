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Cristiano Ronaldo volvió a convertir en un triunfo clave del Al Nassr: a cuántos quedó de los 1000 goles

El portugués de 41 años brilló ante Al Okhdood por la liga de Arabia Saudita y su equipo se acerca cada vez más al título

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El goleador portugues marcó en la victoria de Al-Nasr que lo acerca a la consagración del campeonato en Arabia Saudita

La fecha 28 de la Liga de Arabia Saudita dejó un nuevo triunfo para Al Nassr, que derrotó 2-0 a Al Okhdood en condición de visitante. El partido tuvo como gran protagonista a Cristiano Ronaldo, quien abrió el marcador con una definición que condensó su jerarquía, luego de las polémicas recientes sobre decisiones arbitrales que, según algunas figuras del fútbol saudí, habrían favorecido al equipo de Jorge Jesus.

La jugada del primer gol fue iniciada por Nawaf Boushal quien avanzó por la banda derecha, filtró una asistencia precisa y dejó a Cristiano frente al arco. El delantero portugués encaró al arquero Samuel Portugal, dejó atrás a la defensa rival y con un remate potente y bajo, envió la pelota a la red cuando apenas transcurrían 15 minutos de juego.

Con este tanto, Cristiano llegó a los 24 goles en la presente temporada del campeonato saudí y alcanzó la cifra de 968 anotaciones en su carrera profesional. Su regreso a la titularidad se produjo luego de haber estado fuera de las canchas durante 34 días a causa de una lesión en el tendón de la corva. Durante ese periodo, se perdió dos compromisos, aunque su retorno fue notorio al marcar un doblete en el triunfo 5-2 sobre Al Najma.

João Félix convirtió el segundo tanto en la victoria 2-0 ante el Al-Akhdoud

El segundo gol de la jornada llegó apenas iniciado el complemento. Una jugada colectiva, que incluyó la participación de Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, terminó con un centro al área del senegalés. La pelota impactó en el palo tras un cabezazo de Kingsley Coman, por lo que quedó a los pies de João Félix, quien definió y aumentó la ventaja para Al Nassr.

La actualidad goleadora de Cristiano Ronaldo lo mantiene como uno de los principales artilleros del torneo, aunque el líder de la tabla de goleadores es el inglés Toney, con 27 tantos. De esta manera, el portugués suma 1313 partidos, distribuidos entre la selección de Portugal, Sporting CP, Real Madrid, Manchester United, Juventus y Al Nassr. Le restan 32 goles para alcanzar la ansiada meta de los 1000 festejos. En la comparación con Lionel Messi, la diferencia se amplió a 65 goles, ya que el argentino acumula 903 en 1145 encuentros, además de 408 asistencias.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo quedó a 32 goles para alcanzar el hito de los 1000 tantos

En la estadística internacional, Cristiano Ronaldo mantiene el liderazgo como máximo goleador de selecciones con 143 tantos para Portugal, superando a Messi, quien acumula 116 goles con Argentina, y a Ali Daei de Irán, con 109. Por clubes, el rosarino registra 673 goles en 778 partidos con el Barcelona, 32 tantos con el París Saint-Germain, 83 goles con el Inter Miami, además de sus 116 goles en 198 presentaciones con el combinado nacional.

Cristiano Ronaldo
Cristiano festejó su gol número 968 en su carrera profesional (X: @Cristiano)

En el contexto del campeonato de Arabia Saudita, Al Nassr sostiene el liderazgo de la tabla con 73 puntos, producto de 24 victorias, un empate y tres derrotas. Su inmediato perseguidor, Al Hilal, se mantiene invicto pero empató en ocho ocasiones y acumula 68 unidades.

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