Calos Alcaraz y Jannik Sinner definen en Montecarlo el título y el N° 1 del mundo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner definen el título del Masters 1000 de Montecarlo

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner definirán este domingo el título del Masters 1000 de Montecarlo, en una final en la que también estará en juego el número 1 del mundo. El encuentro comenzará a las 10:00 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+.

El murciano, actual número 1 del ranking ATP Tour, atraviesa un presente dominante sobre superficies lentas. Este sábado, en las semifinales del Principado de Mónaco, alcanzó su victoria número 301 al imponerse en sets corridos ante el local Valentin Vacherot (23°) por 6-4 y 6-4 en una hora y 24 minutos de competencia.

“Estoy muy contento de haber ganado este complicado partido”, expresó Alcaraz. “Está jugando un gran tenis, con mucha confianza y en casa. Era muy duro superarlo, pero me entusiasma mucho este primer duelo ante Sinner en 2026”.

El español, que acumula nueve triunfos consecutivos en el certamen monegasco, buscará revalidar la corona frente al italiano. Será el primer enfrentamiento entre ambos desde las ATP Finals 2025 y el 17° capítulo de una rivalidad que domina por 10-6.

“Es la posición soñada por cualquiera. Estoy peleando por mi segundo título acá; él, por el primero”, analizó el número 1 del mundo. “Va a ser muy especial. Con el liderazgo del ranking en juego, el partido tendrá un condimento extra”.

El nivel del murciano sobre polvo de ladrillo resulta impactante. Desde su primera presentación en la superficie en 2025, suma 26 triunfos en 27 partidos. La única derrota se produjo en la final del ATP 500 de Barcelona de la pasada temporada, cuando debió retirarse lesionado ante Holger Rune.

Además, Alcaraz se convirtió en el tercer jugador en alcanzar diez finales de ATP Masters 1000 antes de los 23 años, una marca que previamente habían conseguido Rafael Nadal (20) y Novak Djokovic (11).

Del otro lado, Sinner llega con paso firme tras derrotar en semifinales al alemán Alexander Zverev (3°) por un contundente 6-1 y 6-4. El nacido en San Cándido ya se consagró campeón en los dos primeros ATP Masters 1000 de la temporada —Indian Wells y Miami Open—, sin perder sets en ninguno de los torneos.

“Estoy muy contento. Vinimos para tomar contacto con la tierra batida y estar en una final significa mucho para mí”, señaló el italiano. “Cada partido es distinto, pero hoy me sentí muy sólido desde el inicio. Cuando lográs una ventaja rápida, todo cambia”.

“No tengo nada que perder. Llegar a la final ya es muy importante, así que intentaré darlo todo. Ahora lo principal es descansar, porque será un partido muy duro”, concluyó.

De esta manera, el choque entre Alcaraz y Sinner no solo definirá al campeón en Montecarlo, sino que también abrirá un nuevo capítulo en la lucha por el dominio del circuito masculino.

Guido Andreozzi eliminado

Guido Andreozzi y Manuel Guinard quedaron eliminados en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo (Crédito: REUTERS/Henry Romero)

Por las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, el argentino Guido Andreozzi, en dupla con el francés Manuel Guinard, cayó ante el croata Mate Pavic y el salvadoreño Marcelo Arévalo por 6-3 y 7-5.