Ancelotti habló de su continuidad en la selección de Brasil y alertó a los directivos: “Puede que sea más caro después”

Carlo Ancelotti aseguró que planea seguir al mando de la selección de Brasil (Credit: Winslow Townson-Imagn Images)

Carlo Ancelotti encamina su futuro a una renovación del contrato al frente de la selección de Brasil en la previa al Mundial 2026, mientras analiza los posibles convocados para la cita máxima. El entrenador italiano, que ya suma diez partidos en el cargo, abordó su continuidad y el modo en que gestiona a la Verdeamarela en una entrevista con L’Equipe. También compartió una observación sobre una posible citación de Neymar quien estuvo ausente en los últimos amistosos.

La dirigencia de la CBF acordó con Ancelotti una extensión de su vínculo por cuatro años, con un ciclo que culminará en el Mundial 2030. El entrenador expresó que no prevé un impedimento para continuar: “Cuando una pareja quiere quedarse junta, no hay obstáculo”, afirmó, sugiriendo que ambas partes están de acuerdo en seguir adelante. Incluso bromeó sobre la conveniencia de negociar: “Será más barato prorrogar mi contrato antes de la Copa del Mundo. Puede que sea más caro después…”.

El técnico italiano confesó que ambas partes desean continuar el proyecto hasta 2030 (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El técnico italiano reconoció el desafío de adaptarse a una nueva dinámica de trabajo, propia de las selecciones nacionales, donde el tiempo de convivencia con los jugadores es más reducido que en los clubes. “Ahora es mucho más de observación y evaluación, y menos tiempo juntos. Quizá sea menos estresante”, explicó. Aún así, Ancelotti relató que “es importante tener una relación constante con mis jugadores, para saber cómo están, cómo se sienten, físicamente, mentalmente. Así que les hablo por teléfono o los veo cuando voy a observar partidos en Brasil o en Europa. Llevar la camiseta de Brasil es sumamente importante para ellos. En cada concentración, siento a los jugadores felices de estar aquí”.

La capacidad de adaptación fue uno de los ejes centrales en el análisis de Carlo Ancelotti sobre su papel al mando del seleccionado de Brasil. El técnico italiano abordó este aspecto en profundidad: “Me adapto. Es una de las principales cualidades de un entrenador. Hay que adaptarse a la mentalidad de los que no son de tu generación. Es una especie de adaptación continua”. En la charla resumió su filosofía con una recomendación para jóvenes colegas: “Debes tener la mente abierta para adaptarte a todo” y definió su evolución profesional como la de “un verdadero camaleón”.

Ancelotti disputó 10 partidos como DT de la Verdeamarela (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El acuerdo para la renovación del contrato de Ancelotti hasta el próximo Mundial evidencia la confianza depositada en su liderazgo. El entrenador remarcó que su prioridad es trabajar para que Brasil alcance el máximo objetivo: conquistar la Copa del Mundo 2026. Además, subrayó que “no es mi objetivo ser considerado el número 1. Es la primera vez en su historia que Brasil contrata a un entrenador extranjero, así que la responsabilidad es enorme. Pero no va más allá. No quiero ser el número 1. Me da absolutamente igual”.

Sobre las convocatorias futuras, el técnico fue contundente con su visión luego de que confesó que “todos los jugadores brasileños pueden aspirar a estar en esa lista para la Copa del Mundo. La edad no es un problema”. En continuidad, el italiano declaró: “Nunca miro la fecha de nacimiento en el pasaporte. Todos los jugadores brasileños pueden aspirar a estar en esa lista para la Copa del Mundo. No importa si tiene 41 años. Si merece estar, estará. La edad no es un problema”.

Brasil comparte el grupo C con Marruecos, Haití y Escocia en el Mundial (REUTERS/Isabel Infantes)

Durante la entrevista, Ancelotti también fue consultado sobre su promesa de cantar el himno nacional brasileño. “Aún debo trabajar. Estoy progresando pero la letra es difícil”, reconoció el técnico, aunque manifestó su deseo de cumplir ese objetivo durante el torneo. Para el entrenador, dirigir a la Verdeamarela representa algo especial, hasta el punto de afirmar: “Brasil es la única selección nacional que todo el mundo ama”.

Carlo Ancelotti, quien se considera “un apasionado que tiene la suerte de hacer el trabajo que ama”, según sus palabras, tendrá por delante una agenda al frente de la selección de Brasil que incluye dos amistosos preparatorios frente a Panamá y Egipto. Estos partidos servirán de ensayo para afinar la estrategia de cara a la fase de grupos, en la que Brasil compartirá zona con Marruecos, Haití y Escocia en la Copa del Mundo.