Los detalles del nuevo contrato de Ancelotti en la selección de Brasil hasta el Mundial 2030: salario millonario y una cláusula especial

Carlo Ancelotti durante el amistoso entre Brasil y Francia en Estados Unidos (Winslow Townson-Imagn Images)

A la espera del comienzo del Mundial 2026, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tomó una importante decisión de cara al futuro de la selección y renovará el contrato del entrenador Carlo Ancelotti hasta la Copa del Mundo siguiente, en 2030.

Los directivos de la CBF confían en el trabajo del experimentado técnico italiano, que lleva dirigidos 10 partidos (5 triunfos, 2 empates y 3 derrotas), y llegaron a un acuerdo con él para extender el vínculo por otros cuatro años más.

La renovación del contrato de Ancelotti responde a un proceso que aún debe formalizarse con la firma del técnico, trámite considerado por la CBF como una mera formalidad administrativa, ya que “todos los detalles plasmados en el papel fueron acordados en conversaciones durante las últimas semanas”, explicó la entidad que rige el fútbol brasileño a ESPN. La revisión final por parte de los abogados del DT deberá desembocar en la rúbrica del acuerdo en los próximos días.

Por su parte, el presidente de la CBF, Samir Xaud, reveló el pasado 26 de marzo al mismo medio que las condiciones del nuevo vínculo se dialogaron personalmente antes de la última ventana FIFA, en las que Brasil perdió con Francia y venció a Croacia en Estados Unidos. “Ya está bien conversado, hablamos antes de salir de Brasil, hablamos personalmente, que cuando regresáramos de la Fecha FIFA firmaríamos el contrato por un período más”. En línea con lo declarado por Xaud, el propio Ancelotti expresó el 16 de marzo en conferencia de prensa su predisposición para continuar al frente del equipo nacional: “La CBF no tiene problemas para renovar, yo tampoco tengo problemas. Cuando tenemos algo que queremos continuar, creo que no hay problema”.

Carlo Ancelotti en una conferencia de prensa. La CBF aseguró que renovará su contrato hasta 2030 (REUTERS/Pilar Olivares)

De acuerdo con lo informado por las fuentes, el salario de Ancelotti será de unos 11.5 millones de dólares anuales, convirtiéndose así en el más alto de la historia para un entrenador de la selección brasileña. Esta cifra, establecida desde mayo de 2025, representa un desembolso mensual cercano a los USD 968.729. Además, el nuevo acuerdo prevé ajustes en las remuneraciones del grupo de trabajo que acompaña al técnico principal. Los asistentes Paul Clement y Francisco Mauri, el preparador físico Mino Fulco y el analista Simone Montanaro recibirán aumentos salariales, un pedido expreso de Carletto a la directiva de la CBF como condición para su permanencia, según confirmó el propio organismo a ESPN.

El acuerdo, ajustado a comienzos de la semana, contempla una modificación estructural dictada por la legislación laboral brasileña y tendrá una duración total de cuatro años, dividido en dos partes: un primer vínculo de dos años y una renovación automática, también de dos años, orientada a sortear restricciones legales sobre contratos de más de 48 meses.

Carlo Ancelotti dirigirá el Mundial 2026 con Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo)

La firma del contrato, detalló la CBF, se realizará de forma virtual, utilizando métodos digitales para la validación del documento. Esta modalidad responde a la actual ubicación de Ancelotti en Canadá, donde permanecerá en Vancouver junto a su familia hasta finales de abril. Durante ese periodo, el técnico participará como invitado en el Congreso anual de la FIFA, previsto para el 30 de abril en la misma ciudad. Previamente, la CBF procura la presencia del italiano en la inauguración, el día 22, del nuevo centro de entrenamiento de Red Bull en Morristown, Nueva Jersey, que será la base logística y operativa de la selección brasileña para la preparación y desarrollo de la Copa del Mundo.

La decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol de mantener a Ancelotti y dotar de mayores recursos salariales a su cuerpo técnico refrenda el objetivo de asegurar continuidad y fortalecer la preparación de la selección brasileña hacia el principal desafío internacional del fútbol. Brasil debutará el 13 de junio ante Marruecos por el Grupo C. Luego, el pentacampeón jugará frente a Haití el 19/6 y cerrará la fase contra Escocia, el 24/6.