“¿Te arrepientes?“: la encendida defensa del famoso técnico y analista que aseguró que Mastantuono es mejor que Lamine Yamal

El ex entrenador afirmó que no se arrepiente de decir que el argentino es mejor que el español

Los primeros pasos de Franco Mastantuono en el Real Madrid no cumplieron las expectativas que su llegada desde River Plate, por 45 millones de euros (USD 51,1 millones), generaron. Sin embargo, el argentino tiene un ferviente defensor en el debate futbolero español.

Jorge D’Alessandro, ex jugador y entrenador argentino radicado en Europa, reaccionó durante el programa deportivo El Chiringuito a la elogiosa frase que tuvo sobre el juvenil de 18 años en julio del año pasado, cuando aún era jugador del Millonario. “Mastantuono es mejor que Lamine Yamal”, había expresado en ese entonces.

“¿Te arrepientes?“, le consultaron a D’Alessandro en el mismo programa español. ”En absoluto, necesito tiempo. Tic tac", respondió en alusión a que Mastantuono necesita de adaptación al Real Madrid para superar al extremo del Barcelona.

Mastantuno está relegado en la consideración de Álvaro Arbeloa

El joven mediocampista argentino que comenzó la temporada como titular en el Real, enfrenta una situación incómoda: en los últimos dos meses, no ha salido en el once inicial y acumuló apenas 70 minutos de juego en 13 partidos, un descenso que evidencia la pérdida de confianza del cuerpo técnico liderado actualmente por Álvaro Arbeloa.

Luego de su última titularidad el 1 de febrero ante el Rayo Vallecano, Mastantuono quedó completamente relegado de las alineaciones iniciales. Desde ese partido ha sumado únicamente 43 minutos en La Liga, distribuidos en 21 contra el Getafe y 14 contra el Mallorca, ambos encuentros saldados con derrotas para el conjunto blanco. Además, la tarjeta roja recibida ante el Getafe lo dejó fuera de los duelos frente al Celta de Vigo y el Elche, acentuando aún más la disminución de su tiempo en cancha. En contraste con su etapa inicial, donde llegó a ser titular en ocho de los 12 primeros partidos con Alonso, su rol en el plantel ha quedado menguado.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid desde mediados de temporada tras el ciclo de Xabi Alonso, ha preferido tanto a jugadores veteranos con mayor peso en el vestuario como a algunos juveniles promovidos desde el Castilla. Esta política, sumada a la condición de recién llegado de Mastantuono y a la fuerte competencia interna, ha complicado las posibilidades del ex futbolista de River Plate para ganar minutos.

En el contexto internacional, la situación no es más favorable. En la serie de Champions League frente al Benfica, Mastantuono solo disputó 13 minutos en el partido de vuelta. Ante el Manchester City participó 14 minutos en un encuentro que terminó con goleada a favor del Real Madrid, mientras que contra el Bayern Múnich ni siquiera sumó minutos oficiales, a pesar de haber realizado ejercicios de calentamiento durante toda la segunda parte.

El conjunto de la capital española atraviesa una campaña en la que LaLiga parece ya fuera de alcance. Este escenario lleva a Arbeloa a planificar rotaciones para los próximos compromisos, incluyendo el inminente choque ante el Girona y la crucial revancha frente al Bayern Múnich. El regreso de nombres como Jude Bellingham y la ausencia por lesión de Aurélien Tchouaméni dan prioridad a titulares como Eduardo Camavinga en la búsqueda de una remontada en Europa, relegando nuevamente a Mastantuono a un papel secundario.

En caso de eliminación en la Copa de Europa, la ausencia de la necesidad de rotar jugadores podría traducirse en todavía menos oportunidades para Mastantuono en el torneo local. Mientras tanto, Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, sigue de cerca la evolución de la situación y evalúa su impacto sobre la lista final de convocados para el Mundial.