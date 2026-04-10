Ramón Díaz reapareció en el estadio de Platense: del contundente apoyo a Coudet a una frase alentadora sobre su futuro

Ramón Díaz tuvo una aparición inesperada en el Estadio Ciudad de Vicente López y dejó mucho más que una simple postal para los hinchas que acudieron a ver el estreno de Platense ante Corinthians por la Copa Libertadores. Su presencia, lejos de pasar inadvertida, reavivó el interés sobre su futuro y aportó una mirada experimentada sobre el presente de River Plate bajo el mando de Eduardo Chacho Coudet.

En medio de una pausa laboral que ya se extiende varios meses, el técnico se mostró distendido y brindó una breve charla para ESPN. Consultado sobre sus planes inmediatos, el riojano fue claro: “Por ahora prefiero descansar, estoy en un momento de relax”. Sin embargo, se ocupó de disipar cualquier rumor sobre un posible retiro. Con una sonrisa sentenció: “Vamos a ver con el tiempo, hay Ramón y Emiliano (Díaz) para rato”.

Ramón Díaz presente en el Estadio Ciudad de Vicente Lopez este jueves (REUTERS/Rodrigo Valle)

El regreso de Eduardo Coudet al club de Núñez como entrenador despertó opiniones diversas en el mundo Millonario. Para Ramón Díaz, la llegada del Chacho representa una oportunidad de crecimiento para el plantel. Así lo expresó al ser consultado en el estadio: “River está muy bien, se está acomodando, es un equipo nuevo, hace las cosas bien, lo felicito. Somos grandes amigos, le mando un saludo y éxitos”.

El vínculo entre ambos se remonta a fines de los ‘90, cuando Coudet fue dirigido por Ramón Díaz tras llegar proveniente de San Lorenzo. Juntos fueron campeones en el Apertura 1999 y el Clausura 2002, además de compartir celebraciones como el recordado gol del Chacho en el Superclásico disputado en la Bombonera.

El técnico idolatrado por los riverplatenses ya había anticipado su apoyo a Coudet semanas atrás, en diálogo con Radio Güemes AM 1050: “Chacho es un amigo. Seguramente le va a dar un funcionamiento y unos resultados muy importantes para el club. Le deseo lo mejor”.

El último paso del técnico fue a cargo del Inter de Porto Alegre (REUTERS/Diego Vara)

Tras su último paso por Internacional de Porto Alegre y experiencias recientes en Brasil, Paraguay y Arabia Saudita, Ramón Díaz permanece alejado del banco de suplentes en Argentina. Su último ciclo con Corinthians en 2025 incluyó un título paulista tras vencer a Palmeiras en la final, un éxito deportivo que sumó a una carrera repleta de consagraciones. Pese a los rumores que lo vinculaban nuevamente al club paulista, la dirigencia optó por Fernando Diniz para el ciclo actual.

El arranque de Coudet como entrenador de River estuvo marcado por una serie de resultados positivos. El equipo debutó con un triunfo 2-1 ante Huracán y consolidó la racha con una victoria 2-0 frente a Sarmiento, ambas en el torneo local. Luego, superó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y derrotó 3-0 a Belgrano, mostrando una estructura sólida y eficiente en ataque. En el ámbito internacional, River igualó como visitante frente a Blooming en su debut por la Copa Sudamericana.

Ramón Díaz y Eduardo Coudet durante un entrenamiento en River (Fotobaires)

En la Zona B del Torneo Apertura, el club Millonario se posiciona en zona de clasificación y mantiene el entusiasmo de los hinchas. El próximo desafío será ante Racing, por la decimocuarta fecha del certamen, en un duelo que podría definir buena parte de las aspiraciones en la primera parte del año.

Si bien Ramón Díaz no dirige en la Argentina desde hace varios años, su figura sigue vigente tanto por su historia en River como por su trayectoria internacional. Los nueve títulos obtenidos con el club de Núñez, incluida la Copa Libertadores de 1996, lo convierten en una referencia obligada para cualquier análisis sobre la actualidad riverplatense, mientras mantiene su nombre en el radar de los clubes más importantes del país y la región.