Deportes

Ramón Díaz reapareció en el estadio de Platense: del contundente apoyo a Coudet a una frase alentadora sobre su futuro

El ídolo de River Plate elogió el trabajo del Chacho y alimentó rumores sobre su regreso al fútbol argentino

Guardar

Ramón Díaz tuvo una aparición inesperada en el Estadio Ciudad de Vicente López y dejó mucho más que una simple postal para los hinchas que acudieron a ver el estreno de Platense ante Corinthians por la Copa Libertadores. Su presencia, lejos de pasar inadvertida, reavivó el interés sobre su futuro y aportó una mirada experimentada sobre el presente de River Plate bajo el mando de Eduardo Chacho Coudet.

En medio de una pausa laboral que ya se extiende varios meses, el técnico se mostró distendido y brindó una breve charla para ESPN. Consultado sobre sus planes inmediatos, el riojano fue claro: “Por ahora prefiero descansar, estoy en un momento de relax”. Sin embargo, se ocupó de disipar cualquier rumor sobre un posible retiro. Con una sonrisa sentenció: “Vamos a ver con el tiempo, hay Ramón y Emiliano (Díaz) para rato”.

Ramón Díaz presente en el Estadio Ciudad de Vicente Lopez este jueves (REUTERS/Rodrigo Valle)
Ramón Díaz presente en el Estadio Ciudad de Vicente Lopez este jueves (REUTERS/Rodrigo Valle)

El regreso de Eduardo Coudet al club de Núñez como entrenador despertó opiniones diversas en el mundo Millonario. Para Ramón Díaz, la llegada del Chacho representa una oportunidad de crecimiento para el plantel. Así lo expresó al ser consultado en el estadio: “River está muy bien, se está acomodando, es un equipo nuevo, hace las cosas bien, lo felicito. Somos grandes amigos, le mando un saludo y éxitos”.

El vínculo entre ambos se remonta a fines de los ‘90, cuando Coudet fue dirigido por Ramón Díaz tras llegar proveniente de San Lorenzo. Juntos fueron campeones en el Apertura 1999 y el Clausura 2002, además de compartir celebraciones como el recordado gol del Chacho en el Superclásico disputado en la Bombonera.

El técnico idolatrado por los riverplatenses ya había anticipado su apoyo a Coudet semanas atrás, en diálogo con Radio Güemes AM 1050: “Chacho es un amigo. Seguramente le va a dar un funcionamiento y unos resultados muy importantes para el club. Le deseo lo mejor”.

El último paso del técnico fue a cargo del Inter de Porto Alegre (REUTERS/Diego Vara)
El último paso del técnico fue a cargo del Inter de Porto Alegre (REUTERS/Diego Vara)

Tras su último paso por Internacional de Porto Alegre y experiencias recientes en Brasil, Paraguay y Arabia Saudita, Ramón Díaz permanece alejado del banco de suplentes en Argentina. Su último ciclo con Corinthians en 2025 incluyó un título paulista tras vencer a Palmeiras en la final, un éxito deportivo que sumó a una carrera repleta de consagraciones. Pese a los rumores que lo vinculaban nuevamente al club paulista, la dirigencia optó por Fernando Diniz para el ciclo actual.

El arranque de Coudet como entrenador de River estuvo marcado por una serie de resultados positivos. El equipo debutó con un triunfo 2-1 ante Huracán y consolidó la racha con una victoria 2-0 frente a Sarmiento, ambas en el torneo local. Luego, superó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y derrotó 3-0 a Belgrano, mostrando una estructura sólida y eficiente en ataque. En el ámbito internacional, River igualó como visitante frente a Blooming en su debut por la Copa Sudamericana.

Ramón Díaz, vestido con una camiseta roja de River Plate y sosteniendo una carpeta, y Eduardo Coudet, con una camiseta sin mangas blanca, se encuentran al aire libre
Ramón Díaz y Eduardo Coudet durante un entrenamiento en River (Fotobaires)

En la Zona B del Torneo Apertura, el club Millonario se posiciona en zona de clasificación y mantiene el entusiasmo de los hinchas. El próximo desafío será ante Racing, por la decimocuarta fecha del certamen, en un duelo que podría definir buena parte de las aspiraciones en la primera parte del año.

Si bien Ramón Díaz no dirige en la Argentina desde hace varios años, su figura sigue vigente tanto por su historia en River como por su trayectoria internacional. Los nueve títulos obtenidos con el club de Núñez, incluida la Copa Libertadores de 1996, lo convierten en una referencia obligada para cualquier análisis sobre la actualidad riverplatense, mientras mantiene su nombre en el radar de los clubes más importantes del país y la región.

Temas Relacionados

Ramón DíazEduardo CoudetRiver PlateDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

El equipo de Diego Placente afrontará su examen más difícil en la competición. Arrancará a las 20 por DSports

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

La importante decisión que tomó el DT del Chelsea con Enzo Fernández antes de enfrentar al Manchester City

Liam Rosenior fue consultado por el volante central, quien ya cumplió la mitad de la suspensión tras su ausencia ante Port Vale en la FA Cup

La importante decisión que tomó el DT del Chelsea con Enzo Fernández antes de enfrentar al Manchester City

La estrella del fútbol que se casó a los 18 y un año después espera por su primer hijo: el tierno posteo en las redes sociales

El brasileño Endrick anunció que su esposa Gabriely Miranda está embarazada. La galería de imágenes

La estrella del fútbol que se casó a los 18 y un año después espera por su primer hijo: el tierno posteo en las redes sociales

La F1 explicó cómo quedó el límite presupuestario del 2026: las modificaciones y el tope de gasto que tienen las escuderías

La categoría especificó de forma detallada los cambios para la flamante temporada de la Máxima, principalmente en el aspecto de las unidades de potencia

La F1 explicó cómo quedó el límite presupuestario del 2026: las modificaciones y el tope de gasto que tienen las escuderías

Martín Palermo reveló el motivo por el que no llegó a ser entrenador de San Lorenzo

El Loco estuvo cerca de comandar al Ciclón, pero finalmente se decidieron por Gustavo Álvarez

Martín Palermo reveló el motivo por el que no llegó a ser entrenador de San Lorenzo
DEPORTES
Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

La importante decisión que tomó el DT del Chelsea con Enzo Fernández antes de enfrentar al Manchester City

La estrella del fútbol que se casó a los 18 y un año después espera por su primer hijo: el tierno posteo en las redes sociales

La F1 explicó cómo quedó el límite presupuestario del 2026: las modificaciones y el tope de gasto que tienen las escuderías

Martín Palermo reveló el motivo por el que no llegó a ser entrenador de San Lorenzo

TELESHOW
Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

La desopilante imitación que Marta Fort hizo de su padre: “¡Mamá, cortaste toda la looooz"

Una amiga de Silvina Luna contó el calvario que vivió la modelo antes de morir: "Sabía que era cuestión de días"

La Joaqui encendió las redes con una producción muy sexy: Blonde, cuero y encaje

Triángulo amoroso, la serie vertical de Wanda Nara, ya tiene elenco confirmado: quién hará de “La China”

INFOBAE AMÉRICA

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Qué cambios sufrirá el cuerpo de los astronautas de Artemis II tras regresar a la Tierra

Comienza Coachella, un festival de música convertido en pasarela de moda y laboratorio de tendencias

El sistema de numeración egipcio y el arte de sumar con símbolos

El ganador de un premio de lotería de USD 78 millones no aparece y el plazo para cobrar está por vencer