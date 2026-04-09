Tomás Etcheverry enfrenta a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo: hora y cómo verlo en vivo

Tomás Etcheverry es el tenista con más triunfos sobre polvo de ladrillo en lo que va del año

Tomás Etcheverry tendrá este jueves la prueba más exigente de su temporada cuando enfrente al español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, por los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

El encuentro se disputará en el Court Rainier III, en el tercer turno de la jornada que arranca a las 6:00 de la Argentina. Podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

Tomás Etcheverry (30°), con la confianza en alza tras conquistar su primer título en el ATP 500 de Río de Janeiro este año, logró un triunfo convincente en el debut: venció al ex Top 10 búlgaro Grigor Dimitrov (93°), semifinalista en el Principado en 2018 y 2022, por 6-4, 2-6 y 6-3. Luego, remontó un examen complicado ante el francés Terence Atmane (45°), al que superó por 3-6, 6-3 y 6-2.

El platense de 26 años es el jugador con más victorias (12) sobre polvo de ladrillo en lo que va de la temporada. Lo siguen Alejandro Tabilo (10), Francisco Cerúndolo (8), Luciano Darderi (8), Yannick Hanfmann (7) y Mariano Navone (7).

Este jueves, Etcheverry tendrá la oportunidad de medir su nivel frente al mejor jugador de la actualidad, que además es el campeón defensor del certamen.

Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito mayor. Una sola vez se cruzaron en el nivel Challenger: fue en el ATP 75 de Trieste, en 2020 y sobre arcilla, con victoria para el español por 7-6 (2) y 6-3.

Alcaraz viene de brillar frente a Sebastián Báez (65°) al que derrotó por un categórico 6-1 y 6-3. Más allá de un breve pasaje en el segundo set donde el argentino esbozó algún atisbo de reacción, el murciano fue el dominador absoluto del encuentro y construyó una victoria sin atenuantes.

Carlos Alcaraz brilló ante Sebastián Báez en el debut (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

El ganador de este duelo avanzará a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al kazajo Alexander Bublik (11° del mundo) o al checo Jiri Lehecka (13°), que protagonizarán otra de las series de octavos.

El Masters 1000 de Montecarlo es el primer torneo que reúne a los mejores tenistas del planeta en el inicio de la gira europea. Se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 6.309.095 euros en premios.

Francisco Cerúndolo tropezó ante Tomas Machac y dijo adiós a Montecarlo

Este miércoles, Francisco Cerúndolo fue sorprendido por el checo Tomas Machac, quien lo derrotó por 7-6 (2) y 6-3, en una hora y 49 minutos de juego.

El argentino (19° del ranking ATP) tuvo un buen comienzo y tomó una rápida ventaja. Sin embargo, dispuso de tres set points que no logró capitalizar y se fue desinflando con el correr del partido.

Machac (53°) se llevó el primer parcial y logró sobreponerse al quiebre conseguido por Cerúndolo en el inicio del segundo. En adelante, el checo dominó las acciones y justificó el triunfo. Esta vez, Fran no pudo imponer su jerarquía y tuvo un prematuro adiós.

Con su triunfo ante el griego Stefanos Tsitsipas (48°) en la primera ronda, Cerúndolo se llevó la marca 50 triunfos en torneos Masters 1000, categoría en la que es el jugador argentino activo con más éxitos. Además, alcanzó el noveno puesto histórico entre los tenistas nacionales, por detrás de David Nalbandian (113), Juan Martín del Potro (107), Juan Mónaco (80), Juan Ignacio Chela (72), Guillermo Coria (72), Gastón Gaudio (62) y Diego Schwartzman (61), e igualando la marca de Guillermo Cañas (51).

Además, acumuló una racha de 12 triunfos consecutivos en debuts, desde su derrota ante el kazajo Alexander Shevchenko (77°) en Shanghái 2024.