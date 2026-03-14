Guido Andreozzi dio el golpe en Indian Wells: le impidió a Horacio Zeballos ser el N°1 y avanzó a la final de dobles

Guido Andreozzi golpea la derecha desde el fondo de la cancha. Manuel Guinard lo sigue de cerca (Fuente: Instagram / @guidoandreozzi)

Guido Andreozzi logró el mejor triunfo de su carrera en dobles: junto al francés Manuel Guinard, avanzaron a la final del Masters 1000 de Indian Wells al vencer a la pareja integrada por Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers.

Fue 6-7 (13), 6-3 y 10-5 para el porteño y el galo, que enfrentarán al monegasco Valentin Vacherot y al francés francés Arthur Rinderknech en el encuentro decisivo.

Con la derrota, la ilusión de Zeballos de convertirse nuevamente en el número 1 del ranking mundial de la especialidad -lo fue durante tres semanas en junio de 2024- quedó en pausa.

Durante más de una hora y media, ambas parejas protagonizaron un duelo parejo y de altísimo nivel en el desierto californiano. El primer set se definió en un tie break a pura emoción que fue, a su vez, una postal de la paridad que gobernó el desarrollo del partido. Ninguna de las dos duplas logró quebrar el servicio rival y, en un largo desempate, Zeballos y Granollers aprovecharon su experiencia para obtener la primera ventaja.

Lejos de acusar el golpe, Andreozzi (34° en el escalafón mundial de la especialidad) y Guinard (22°) reaccionaron en la segunda manga. Con mayor agresividad en la red y una mejor lectura de los turnos de saque, lograron el quiebre que marcó la diferencia y se llevaron el parcial por 6-3 para empatar el encuentro.

La definición llegó en el match tie-break a diez puntos, formato habitual en el circuito para resolver los partidos de dobles cuando hay igualdad en sets. Allí la dupla integrada por el argentino y el francés fue claramente superior: tomaron ventaja desde el inicio, mantuvieron la presión y cerraron el duelo por 10-5 para sellar el pasaje a la final.

Guido Andreozzi y Manuel Guinard buscarán su primer título en dupla (Fuente: Instagram / @guidoandreozzi)

El triunfo tuvo un doble impacto para el tenis argentino. Por un lado, significó una de las victorias más resonante de la carrera de Andreozzi en el circuito de dobles, al meterse en la final de uno de los torneos más prestigiosos del calendario ATP. Por otro, frenó el impulso de Zeballos, quien buscaba un resultado que lo acercara nuevamente al número uno del ranking mundial de duplas.

Zeballos y Granollers forman una de las parejas más exitosas del circuito en los últimos años. El argentino y el español fueron dos veces campeones de Grand Slam el año pasado -se quedaron con el título en Roland Garros y el US Open- y conquistaron varios títulos importantes en el ATP Tour, además de haber alcanzado la cima del escalafón mundial en la especialidad. En Indian Wells, llegaban nuevamente como una de las duplas favoritas para quedarse con el trofeo.

Sin embargo, Andreozzi y Guinard lograron imponer su juego en los momentos importantes del partido y protagonizaron el gran golpe de la jornada. Para el argentino, de 34 años, el resultado confirma el crecimiento que viene mostrando en el circuito de dobles en las últimas temporadas. Junto a Guinard integra una de las duplas más competitivas de la actualidad y ambos continúan acumulando éxitos frente a rivales de jerarquía.

Ahora, buscarán coronar la semana con el título cuando disputen la final del torneo. Los rivales serán Valentín Vacherot y Arthur Rinderknech, quienes superaron al sueco Andre Goransson y al indio Yuri Bhambri por 7-5, 6-7 (5) y 10-5 en el otro duelo de semis.

Vacherot y Rinderknech son primos y el año pasado lograron un hito en el tour al enfrentarse en la final del cuadro de individuales de Shanghai. Allí Vacherot sorprendió al mundo al convertirse en el campeón con el ranking más bajo (203°) en la historia de los torneos Masters 1000.