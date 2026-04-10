El video de Edinson Cavani que ilusiona a Boca Juniors con su regreso a las canchas: “Sé que voy a renacer”

El goleador continúa su puesta a punto en el Xeneize

Hace 49 días que Edinson Cavani no juega un partido oficial con la camiseta de Boca Juniors. Su recuperación de una lumbalgia crónica lo ha mantenido al margen, al punto de tampoco ser una opción desde el banco de suplentes, pero el goleador recibió una buena noticia que ilusiona a los hinchas con su retorno a las canchas.

El uruguayo de 39 años realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram para sus más de 10 millones de seguidores y la acompañó de una imagen suya pateando un balón en medio de su vuelta a los ejercicios con pelota tras casi dos meses. “Te extrañaba”, comentó en el posteo en una clara muestra de su ansiedad por regresar a los terrenos de juego.

Incluso, el Matador subió una historia a sus redes sociales con un video de los movimientos realizados en el césped, arrobó al Xeneize y musicalizó las imágenes grabadas en Boca Predio con la canción Después de Ti, de la banda Los del Fuego. El fragmento elegido por Cavani dejó expuesto su permanente deseo de imponerse a las lesiones y ser una alternativa en el plantel: “Dejaré que el tiempo cure todas las heridas, y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer“.

"Te extrañaba", escribió el punta tras volver a hacer trabajos con pelota (Crédito: @cavaniofficial21/Instagram)

El atacante llegó a Boca Juniors a mitad de 2023 proveniente del Valencia de España y registra 28 goles y 3 asistencias en 81 duelos. El desglose de esos tantos marcados incluye una llamativa conclusión: sacando los partidos en sede neutral (Copa Argentina y Playoff de campeonato local), Cavani convirtió solo 2 de 21 en condición de visitante. Los otros 19 los gritó en el Estadio Alberto José Armando.

La última etapa está marcada por sus constantes problemas físicos. Estas molestias no lo dejaron cerrar el 2025 en plenitud y el inicio de 2026 continuó en la misma tónica. Solo sumó 25 y 79 minutos en los empates sin goles contra Platense y Racing por el Torneo Apertura y no integró la nómina en ningún partido más. Su salida ante la Academia incluyó un abucheo de casi todos los fanáticos locales en la Bombonera.

En marzo pasado, Infobae contó detalles de la lumbalgia crónica que padece Edinson Cavani: se sometió al segundo tratamiento con bloqueo anestésico local en 2026 con el claro objetivo de lograr una recuperación definitiva y cumplir con el contrato que lo vincula al cuadro Azul y Oro hasta diciembre próximo.

Lo que está claro es que el ex futbolista del PSG, Napoli y Manchester United no está dispuesto a rendirse. En las últimas semanas, subió diferentes publicaciones que denotan su intención de ponerse a punto desde lo físico y quitarse la espina en la Copa Libertadores aportando desde el lugar que le toque (ya no como capitán y titular indiscutido como otrora).

El posteo de Edinson Cavani ejercitando mientras juega Boca

El director deportivo de Boca Juniors, Marcelo Chelo Delgado, brindó más precisiones sobre el cuadro del segundo máximo goleador histórico de la selección uruguaya (por detrás de Luis Suárez): “Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, más allá de que tenía una hernia de disco o el disco le estaba apretando el nervio y bueno, tenía problemas ahí, así que le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para nosotros”.

A fines de marzo, Claudio Úbeda fue cauto a la hora de referirse a la situación de su dirigido, luego de ganarle a Instituto como local: “Estamos todos los días, está en el Predio como siempre y en una etapa de rehabilitación que viene avanzando de a poco. Todavía no se integró de manera completa para que realice trabajos normales. Una vez que esté en condiciones 100% físicas y técnicas completas, ahí sabremos cuándo lo vamos a poder usar”.

Cavani solo disputó cinco partidos en los últimos siete meses (no completó ninguno y en cuatro de ellos jugó menos de media hora) y anotó un solo gol en ese lapso. Se ausentó de los compromisos ante Benfica y Bayern Múnich en el Mundial de Clubes 2025 y solo acumuló unos minutos ante Auckland City.

Mientras tanto, Adam Bareiro ya se afirmó como el centrodelantero titular de Boca Juniors, que ya inició la Copa Libertadores con una victoria sobre Universidad Católica, se mantiene entre los favoritos a quedarse con el Torneo Apertura y espera con paciencia el regreso de Cavani para potenciar un plantel que buscará la gloria en todos los frentes.