Marcó el gol en contra más insólito del año y se lesionó en la siguiente jugada: “Yo no vi esto en mi vida”

El Estadio Do Dragão de Portugal acogió uno de los duelos más prometedores de los cuartos de final de la UEFA Europa League: Porto inició la llave en su casa recibiendo al Nottingham Forest. El elenco local logró adelantarse en el marcador, pero el defensor Martim Fernandes protagonizó una insólita secuencia que terminó en un gol en contra inédito. En la siguiente jugada se tuvo que marchar del terreno de juego por una lesión.

Tras un comienzo arrollador por parte del equipo portugués, William Gomes abrió el marcador a los 10 minutos luego de una buena asociación en la que participaron Pablo Rosario y Gabri Veiga. Sin embargo, todo el esfuerzo se esfumó dos minutos después. Porto recuperó la posesión de la pelota y sus defensores entretejieron una seguidilla de pases en su propio campo.

A pesar de la tímida presión de los atacantes del Forest, Martim Fernandes dio un pase de primera desde casi mitad de cancha para su arquero. Diogo Costa tardó en reaccionar y, ante la potencia del toque y su posición, el balón se metió bajo los tres palos sin oposición.

“Increíble. Esto no puede haber pasado. Se la quiso jugar a su arquero, una desinteligencia inconcebible. No se puede entender tampoco la falta de reacción desde atrás de Diogo Costa. Yo no vi nunca esto en mi vida. 1 a 1, sin despeinarse, lo empató el Forest”, soltó el relator de la transmisión de ESPN Germán Sosa.

*El momento de la lesión y el cambio de Fernandes

Aunque el desconsuelo de Martim Fernandes no terminó allí. En la primera jugada tras el saque desde la mitad de la cancha, el lateral de 20 años tuvo que retirarse por una lesión. El español Gabri Veiga le cometió infracción a Dan Ndoye cerca de la línea de banda y, cuando el jugador del Nottingham cayó, impactó de manera vehemente contra el tobillo del defensor.

El cuerpo médico del Porto ingresó inmediatamente a revisar a Fernandes, quien exhibió fuertes gestos de dolor mientras se tapaba la cara. Incluso tuvo claras dificultades para apoyar el pie en el césped. El entrenador Francesco Farioli tomó la decisión de reemplazarlo rápidamente por Alberto Costa. A pesar del inédito gol en contra y la lesión inmediata, los aficionados del Porto en el Estadio Do Dragão lo despidieron entre aplausos.

Martim Fernandes es una de las grandes promesas que emergió en el actual plantel del Porto. El lateral de 20 años, que también forma parte de la selección Sub 21 de Portugal, ya acumula 31 encuentros oficiales en la presente temporada, donde marcó un gol y brindó dos asistencias. De hecho, disputó 127 partidos en su carrera profesional.

La jugada en la que Martim Fernandes recibió un golpe en su tobillo y tuvo que marcharse lesionado (REUTERS/Pedro Nunes)

El duelo entre el Porto y el Nottingham Forest se presentó como uno de los más atractivos de los cuartos de la Europa League. Los Dragões vienen de eliminar al Stuttgart de Alemania y lideran en la Primeira Liga de Portugal con 73 unidades. Su principal perseguidor es el Sporting de Lisboa —chocó contra el Arsenal en la Champions— con 68, aunque tiene un partido menos.

Nottingham Forest, por su parte, atraviesa un complejo presente en la Premier League. Luego de desistir de tres entrenadores a lo largo de la temporada, el portugués Vitor Pereira asumió en el cargo con un objetivo claro: evitar el descenso. Los Tricky Trees marchan 16° con 32 unidades, por delante del Tottenham (30) y el West Ham, que suma 29 puntos y actualmente está en la zona roja.

El vencedor de la serie entre Porto y Nottingham Forest deberá enfrentarse al ganador de la llave entre el Bologna de Italia y el Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez. Del otro lado del cuadro están Friburgo de Alemania-Celta de Vigo de España y Sporting Braga de Portugal-Real Betis de España.