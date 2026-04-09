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“Insano”: el video desde la tribuna del golazo de tiro libre de Julián Álvarez al Barcelona que es furor en las redes

El argentino marcó el camino del triunfo del Atlético de Madrid ante el conjunto catalán por los cuartos de final de la Champions League

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El argentino marcó de tiro libre para el Atlético Madrid

Julián Álvarez marcó un golazo de tiro libre sobre el final del primer tiempo en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El tanto del delantero argentino, de 26 años, abrió el marcador en el Camp Nou y fue ejecutado desde el borde del área, con un remate que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Joan García. Y las imágenes que pudieron capturar los hinchas desde la tribuna causaron furor en las redes sociales.

Con este gol, Álvarez alcanzó los nueve tantos en la actual edición, estableciendo un nuevo récord como el máximo goleador del Atlético en una temporada de Champions, superando los ocho logrados por Diego Costa en 2013/2014.

El desarrollo de la jugada previa al gol se vio marcado por la expulsión de Pau Cubarsí, quien derribó a Giuliano Simeone cuando se dirigía en soledad hacia el arco. Tras la revisión del VAR a instancias del árbitro István Kovács, el defensor catalán recibió la tarjeta roja. El resto es historia ya contada: el Araña deleitó a todos los hinchas colchoneros con su calidad y encaminó el triunfo de su equipo.

Otra toma de la pegada de Julián (AP Foto/Joan Monfort)
Otra toma de la pegada de Julián (AP Foto/Joan Monfort)

Tras el tanto, las redes sociales se hicieron eco de la pegada del argentino surgido de las inferiores de River Plate. Los usuarios repostearon incansablemente las imágenes del gol y una filmación desde la tribuna destacó sobre otras. En esa toma se pudo ver el tiro libre desde atrás del arco de García y el posterior festejo de Álvarez. “Insano”, fue el comentario que el usuario All about Argentina (Todo sobre Argentina) publicó en X (antes Twitter) sobre el tiro libre. “Qué jugador tan brillante”, comentó otro internauta.

El partido concluyó con un segundo gol de Alexander Sorloth, a 20 minutos del final, lo que otorga ventaja al conjunto madrileño para el encuentro de vuelta el 14 de abril en el Estadio Metropolitano. El tanto de Álvarez generó comparaciones en redes sociales por su similitud con el gol de Messi al Liverpool en la Champions League 2019.

“Ese gol lo vi varias veces, lo pasan seguido. No tenía en claro que había sido ahí”, se refirió a la comparación Julián. “Cuando estoy con la selección nacional, siempre me tomo el tiempo para ver cómo lo hace y luego intento hacer su técnica en los entrenamientos y partidos aquí, en el Atlético”, explicó el atacante sobre la manera de ejecutar del astro rosarino,

En el contexto de rumores sobre un eventual pase al Barcelona, el presidente Enrique Cerezo descartó cualquier transferencia al recordar que el contrato del delantero expira en 2030: “Hasta que no le diga que se marche, él no se va a marchar”. “Te lo voy a explicar en tres palabras: tiene contrato con Atlético de Madrid. Bueno, han sido siete en vez de tres”, subrayó el máximo dirigente.

“En ese caso tú piensa que yo soy Dios, y hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”, afirmó Cerezo de manera ácida. Hasta el momento, Álvarez suma cuatro goles ante el conjunto catalán en su carrera, quedando detrás de sus registros contra Patronato (siete), Alianza Lima (seis) y Real Madrid (cinco). El futbolista buscará aumentar esa cifra para asegurar la clasificación del Atlético entre los cuatro semifinalistas de la Champions League.

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