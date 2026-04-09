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El impactante relato de un ciclista tras padecer complicaciones médicas luego de un accidente: “Mis órganos estaban en contacto con la piel”

El ciclista francés Damien Touzé dio detalles de la mala atención que sufrió tras su caída en el Tour de Omán que le provocó graves heridas

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El crudo relato de un ciclista sobre las complicaciones médicas

Tres semanas después de la grave caída que sufrió durante la cuarta etapa del Tour de Omán, el ciclista francés Damien Touzé relató, junto a su entorno, los momentos críticos que vivió tras el accidente. El corredor del equipo Cofidis superó una serie de complicaciones médicas que pusieron en riesgo su vida y alteraron la rutina de su familia.

En la tarde del 10 de febrero, Sofía, pareja de Touzé, recibió una llamada inesperada. “Voy a morir. Dile a nuestro hijo que lo quiero”, recordó la nutricionista en diálogo con L’Équipe. El ciclista se encontraba en un hospital de campaña tras un accidente que, en un principio, solo parecía haberle causado fracturas en la pelvis y el fémur. “Lo tranquilicé diciéndole que no podía morirse por eso. Pero en el fondo, sentía que era más grave”, relató Sofía.

El propio Touzé detalló que tras la caída no sentía dolor, aunque la reacción de su director deportivo, Gorka Gerrikagoitia, le hizo comprender la gravedad de la situación. “No quería quedarme solo; tenía miedo, en un país que no conocía”, expresó el ciclista en diálogo con el periódico francés. La ambulancia lo trasladó a un hospital improvisado, donde únicamente pudieron coserle una herida en el muslo. “Veía a los médicos afanarse; entendía que era grave, pero con el dolor, estaba un poco perdido”, añadió.

El cuadro clínico se agravó con fiebre alta y una frecuencia cardíaca elevada. La doctora de Cofidis, Annemie Batjoens, intervino al detectar síntomas compatibles con un traumatismo abdominal y solicitó nuevas pruebas. “Inicialmente me informaron de la lesión en la pierna, pero vi que lo más grave era el traumatismo abdominal”, indicó la médica al diario francés. En ese momento, la doctora sospechó una perforación intestinal, aunque se encontró con limitaciones en los recursos del centro de atención. “El primer hospital era demasiado pequeño para este tipo de lesión. No quería dejarlo solo en condiciones precarias”, afirmó.

Hombre yace en una cama de hospital con bata rosa y manta azul, conectado a monitores y equipos médicos en una habitación blanca de hospital
El ciclista sufrió un accidente en el Tour de Omán

La situación llevó a Touzé a enfrentar una cirugía de emergencia. “El médico fue sincero conmigo; podía ser que no despertara nunca. Ella estaba llorando en el hospital. Al principio, me negaba a creerlo, no quería llamar a Sofía, prefería esperar al día siguiente, pero el médico insistió: ‘Puede que no vuelvas a hablar con ella nunca más’. Tomé el teléfono y, con mucha tristeza, me despedí de ella”, relató el ciclista.

Sofía, por su parte, definió esa velada como “la peor noche de su vida”. “Estaba esperando noticias, pero al mismo tiempo, temía que con cada mensaje el médico me dijera lo peor. Empecé a pensar que iba a criar a mi hijo sola”, recordó. En el hospital, la muerte de otro paciente incrementó aún más la tensión. “Murió de un infarto. No soy médico, pero vi cómo lo trataron: sin desfibrilador, sin reanimación cardiopulmonar, lo dejaron morir”, describió Touzé.

Las condiciones sanitarias en el centro médico resultaron alarmantes. El ciclista compartió habitación con otros seis pacientes, en un espacio cercano a cubos de basura y plagado de insectos. “Había moscas, un hombre pasaba con insecticida para desinfectar, era surrealista”, recordó. Tras despertar, solicitó ser trasladado a una clínica privada en Mascate, donde la atención tampoco cumplió sus expectativas. Sofía, al llegar a Omán, se encargó de registrar los procedimientos médicos. Entre los videos que grabó, destacó una escena en la que un sanitario abrió el abdomen de Touzé con unas tijeras para drenar pus. “Le traumatizó”, afirmó su tío, Jean-Philippe Yon, director deportivo del VC Rouen.

Primer plano de un ciclista sonriente con casco y gafas, mirando a una mujer que sostiene a un bebé en un portabebés. Ambos están sonriendo
Su pareja habló de lo que sintió durante la hospitalización

El temor a una nueva intervención y la demora en la repatriación llevaron a la familia a considerar regresar a Francia por su cuenta. “Me puse en contacto con un médico en Roeselare que se hizo cargo del cuidado de Damien”, explicó Sofía. “Me dijo: ‘Vete a casa inmediatamente, están haciendo lo que quieren’. Pensé: ‘Va a morir aquí’”.

Ya en Bélgica, Touzé ingresó nuevamente al quirófano. “Entonces se dieron cuenta de que en Omán, los médicos no me habían cerrado la pared abdominal; mis órganos estaban en contacto con la piel. Así que, cuando me clavaron las tijeras en el estómago, me golpeaban los órganos; era como si me apuñalaran”, relató el ciclista. En ese país europeo, logró estabilizarse y recuperar el color, aunque su tío rememoró: “Tenía la cara espantosa; sus ojos oscuros estaban hundidos en las cuencas”.

El director general de Cofidis, Raphael Jeune, confesó haber contemplado todos los escenarios posibles durante la crisis, incluso el peor. “Cuando por fin pude hablar con Damien, me emocioné mucho”, admitió en L’Équipe. Para Jeune, la presencia de la doctora Batjoens resultó decisiva. “Sin Annemie, Damien ya no estaría aquí”, afirmó.

Tras el alta hospitalaria, Touzé comenzó el proceso de rehabilitación. El impacto psicológico y familiar aún persiste. “No soy fácil de soportar en casa. Sofía está sufriendo un poco de estrés postraumático. En esta historia hay víctimas indirectas; está afectando la vida familiar. ¿Qué voy a ser de mí? Tengo una hipoteca que pagar”. Su hijo pequeño tampoco comprende los cambios en la rutina. Al expirar su contrato con Cofidis, el futuro deportivo de Touzé es incierto, ya que enfrenta una larga rehabilitación tras fracturarse la tibia y los ligamentos de la rodilla izquierda. “Quiero volver a subirme a la bici y ver qué tal me va. Pero no nos engañemos. Un año sin montar, incluso si renuevo mi contrato, no voy a estar compitiendo en marzo. Puede que tenga que tomar una decisión sin saber si podré volver a montar”, reconoció el ciclista.

Ni el equipo ni sus allegados se atreven a anticipar cuál será el desenlace. “Lo más importante es su salud, que recupere su mejor forma. Después estudiaremos qué hacer, sobre todo qué quiere hacer él y qué podrá hacer. ¿Se sentirá seguro en un pelotón cada vez más rápido? ¿Podrá luchar por posiciones como siempre? Solo él lo sabe”, concluyó Jeune.

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