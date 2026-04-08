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Un histórico de Brasil y el Real Madrid explicó por qué Messi es mejor que Cristiano Ronaldo: “Todavía lo estoy buscando, maldita sea”

Marcelo se enfrentó muchas veces al crack argentino. Destacó su inteligencia dentro de la cancha y sentenció: “Es muy impresionante”

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El gran elogio de Marcelo a Lionel Messi en una entrevista con Romario

El brasileño Marcelo tuvo innumerables duelos con Lionel Messi, tanto de los clásicos entre Real Madrid y Barcelona, como en los choques sudamericanos de Brasil y Argentina. En una reciente entrevista, el ex defensor brasileño se deshizo en elogios hacia el crack argentino, al que consideró más duro de enfrentar que Cristiano Ronaldo.

Las declaraciones tuvieron lugar en el canal de YouTube Romario TV, plataforma dirigida por otra leyenda de la Verdeamarela, Romario, quien le preguntó a Marcelo quién era más duro, si el atacante portugués o el argentino. “Messi”, eligió sin dudarlo. “Es impresionante. O sea, todavía lo estoy buscando hasta el día de hoy, maldita sea”, reconoció en modo de broma para describir el talento del rosarino. “Él es muy impresionante. Messi es muy bravo”, destacó.

Además, subrayó que “Messi. Es impresionante. Porque él entiende muy bien todas las posiciones del campo. Cuando viene la pelota, ya sabe dónde tiene que meterse, qué hacer, cuándo salir y todo eso. Es impresionante”.

Ambos disputando una pelota en un Barcelona-Real Madrid (REUTERS/Sergio Pérez)
Ambos disputando una pelota en un Barcelona-Real Madrid (REUTERS/Sergio Pérez)

Ex lateral izquierdo, en cada enfrentamiento con un equipo de Messi lo tuvo en su banda, ya que el capitán argentino suele recostarse sobre el sector derecho de su ataque para iniciar las acciones.

Marcelo, multicampeón con el Real Madrid, donde conquistó cinco Champions League, seis ligas, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España, según detalló Romario TV, profundizó en los factores que hacen de Messi un adversario tan complejo.

Este reconocimiento adquiere mayor peso considerando la estrecha relación profesional que mantuvo Marcelo con Cristiano Ronaldo durante años de éxitos en el equipo merengue. A pesar de esta cercanía, el brasileño remarcó que la capacidad de Messi para anticipar el desarrollo del juego y moverse sin balón lo hacían especialmente “difícil de defender”.

Marcelo espera a Lionel Messi en un clásico entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para el Mundial 2018 (Getty Images)
Marcelo espera a Lionel Messi en un clásico entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para el Mundial 2018 (Getty Images)

Aunque su carrera estuvo marcada por numerosos títulos, Marcelo reconoció en la misma entrevista con Romario TV que nunca pudo conquistar un Mundial, calificando la eliminación de Brasil ante Alemania en 2014 como “el peor partido de su carrera”. Reconoció que “sentimos la lesión de Neymar. Ellos estaban muy bien organizados, jugaron de maravilla. Fue como una pesadilla de la que quieres levantarte”. El único título de Marcelo con la selección mayor de su país fue la Copa de las Confederaciones 2013.

Al margen de la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo, Marcelo puso en valor el privilegio generacional de haber convivido en la élite del fútbol junto a ambas figuras. “Creo que los jóvenes y nosotros, los que jugamos en la época de los dos, tenemos que estar agradecidos por eso. Porque pude vivir la época de los dos”, reflexionó. El brasileño equiparó esa experiencia a la que vivieron quienes fueron contemporáneos de Pelé, Maradona o Ronaldo Nazário, y concluyó: “Nosotros tenemos que agradecer que pudimos vivir estas épocas. Me parece importante decirlo porque mucha gente dice ‘ah, pero Cristiano...’, ‘pero Messi...’. No: nosotros los vimos, los estamos viendo. Es para disfrutar”.

Marcelo también compartió un reconocimiento a Roberto Carlos, recordando el apoyo que recibió tanto en su llegada al Real Madrid como en la integración de su familia, un detalle que subraya la influencia de los vínculos personales en su trayectoria.

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