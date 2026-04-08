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El escándalo entre una leyenda del fútbol de Brasil, su ex novia 35 años menor y una amiga de la pareja por una infidelidad

Tiffany Barcelos dejó de seguir a Romario y a su amiga de las redes sociales en medio de los rumores de una ruptura tras un supuesto encuentro

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ROMARIO
Romario habría puesto fin a su relación con Tiffany tras un encuentro con una amiga de la pareja

El ex futbolista brasileño Romario enfrenta una nueva ruptura sentimental tras ser acusado de ser infiel con una integrante del círculo más cercano de su pareja. Según reportaron medios locales como Extra, la estudiante de odontología Tiffany Barcelos, 35 años menor que el campeón mundial de 1994, decidió poner fin al vínculo luego de que trascendieran imágenes de Romario junto a Barbara Cavalcanti, amiga personal de Barcelos, en el destino turístico de Fernando de Noronha.

La noticia se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, donde la reacción de Barcelos, dejando de seguir a ambos en las redes, fue interpretada como confirmación del quiebre.

La relación entre Romario y Tiffany Barcelos había comenzado a principios de año y se mantuvo visible en publicaciones y apariciones públicas. La pareja compartió viajes a diferentes destinos y participaron juntos en actividades sociales, como partidos de fútbol informales en la zona de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro. En esos meses, el exdelantero del Barcelona elogió abiertamente a Barcelos en sus redes, refiriéndose a ella como “hermosa” y “maravillosa” en comentarios públicos.

Las sospechas sobre la supuesta infidelidad surgieron a partir de un viaje de Romario a Fernando de Noronha, seleccionado para participar en la segunda Copa Noronha de Footvolley. En esta ocasión, Barcelos no fue incluida en el grupo de invitados, lo que habría generado un cambio en la dinámica de la pareja. La decisión de Romario de no integrar a su pareja en el viaje, sumada a la presencia de Barbara Cavalcanti —amiga de la estudiante—, motivó que Barcelos optara por distanciarse.

ROMARIO
Cavalcanti y Tiffany Barcelos compartían una relación de amistad

Testigos aseguraron que, durante la estadía en la isla, Romario y Cavalcanti fueron vistos tomados de la mano en público, lo que avivó las especulaciones sobre la relación entre ambos. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a la pareja en compañía de amigos, y la ausencia de Barcelos se hizo evidente entre los seguidores de la pareja.

La reacción de Barcelos en redes sociales marcó el final del vínculo. La estudiante dejó de seguir tanto a Romario como a Cavalcanti y eliminó comentarios que había realizado en sus publicaciones anteriores, lo que fue interpretado como una declaración tácita de ruptura. Ninguna de las partes involucradas emitió declaraciones públicas sobre la situación, manteniendo el hermetismo en torno al desenlace de la relación.

romario
Romario y Cavalcanti junto a un grupo de amigos en Fernando de Noronha

El fin del romance genera repercusión por la notoriedad de los protagonistas y por el trasfondo de la supuesta traición, descrita por fuentes cercanas como un episodio especialmente doloroso para Barcelos por tratarse de una persona de su entorno íntimo. En el pasado, la ahora expareja había realizado viajes en conjunto con Cavalcanti, y las tres figuras aparecieron juntas en fotografías que circularon durante la etapa inicial de la relación.

ROMARIO
Cavalcanti estuvo presente durante la entrevista de Romario a Gabriel Jesus

La vida sentimental de Romario se ha caracterizado por una alta exposición mediática y cambios frecuentes de pareja. En los últimos cuatro meses, según Extra, el exfutbolista fue relacionado públicamente con tres mujeres distintas, después de finalizar su vínculo anterior con Alicya Gomes, de 23 años. Los primeros registros públicos con Barcelos datan de las celebraciones de Carnaval, cuando ambos fueron fotografiados de la mano, aunque poco después Romario fue visto en un restaurante acompañado de otra mujer, sin que se registraran manifestaciones de afecto.

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