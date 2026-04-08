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Tomas Machac dio el golpe ante Francisco Cerúndolo y lo eliminó del Masters 1000 de Montecarlo

El checo superó al argentino en la segunda ronda del certamen monegasco por 7-6 (2) y 6-2

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Por la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, disputado sobre canchas de polvo de ladrillo, el argentino Francisco Cerúndolo fue sorprendido por el checo Tomas Machac, quien lo derrotó en sets corridos por 7-6 (2) y 6-2, en una hora y 49 minutos de juego.

Cerúndolo (19° del ranking ATP) inició enfocado, golpeando con potencia y profundidad, lo que le permitió adelantarse 2-0. Sin embargo, al momento de confirmar el quiebre, no logró sostener la ventaja y Machac (53°) igualó rápidamente el marcador. Con el correr de los juegos, el checo elevó su nivel y, en el séptimo, consiguió una nueva ruptura. No obstante, no pudo cerrar el set con su servicio y el argentino reaccionó, encadenó dos juegos consecutivos y dispuso de tres set points que no logró capitalizar. Finalmente, el parcial se resolvió en el tie-break, donde el europeo se impuso por 7-6 (2) tras una doble falta del porteño.

En el inicio del segundo set, Cerúndolo logró un quiebre rápido pese a estar en desventaja, pero la intensidad y la lucha constante de Machac, que no dio una pelota por perdida, le permitieron recuperar terreno: quebró en dos oportunidades y se adelantó 3-1. A partir de allí, el europeo se mostró sólido desde el fondo, mantuvo la agresividad de sus tiros y neutralizó con eficacia las derechas del argentino para cerrar el encuentro por 6-3.

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)
Francisco Cerúndolo quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

En los octavos de final, Machac enfrentará al italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, quien superó con contundencia al francés Ugo Humbert (34°) por 6-3 y 6-0. El oriundo de San Cándido, primer jugador en completar sin ceder sets el denominado “Doblete del Sol” -al consagrarse en Indian Wells y Miami en una misma temporada-, acumula 18 victorias en finales de Masters 1000.

Para recuperar el número 1, Sinner llega a Montecarlo con varios escenarios a favor. El italiano asegurará su regreso a la cima si conquista el título, si alcanza la final y no enfrenta a Carlos Alcaraz (1°) en esa instancia, o incluso si avanza hasta las semifinales, siempre que el español quede eliminado antes de los cuartos de final en el Principado.

Cerúndolo se despide de Montecarlo habiendo alcanzado 50 triunfos en torneos Masters 1000, categoría en la que es el jugador argentino activo con más éxitos. Además, alcanzó el noveno puesto histórico entre los tenistas nacionales, por detrás de David Nalbandian (113), Juan Martín del Potro (107), Juan Mónaco (80), Juan Ignacio Chela (72), Guillermo Coria (72), Gastón Gaudio (62) y Diego Schwartzman (61), e igualando la marca de Guillermo Cañas (51).

Jannik Sinner en Montecarlo podría regresar al número 1 del mundo (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)
Jannik Sinner en Montecarlo podría regresar al número 1 del mundo (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

Además, acumuló una racha de 12 triunfos consecutivos en debuts, desde su derrota ante el kazajo Alexander Shevchenko (77°) en Shanghái 2024.

Cabe destacar que, en la gira europea sobre polvo de ladrillo, el mayor de los Cerúndolo deberá defender 810 puntos obtenidos en 2025: tercera ronda en el Masters 1000 de Montecarlo (50), semifinales en el ATP 500 de Múnich (200), semifinales en el Masters 1000 de Madrid (400), octavos de final en el Masters 1000 de Roma (100), octavos en el ATP 250 de Hamburgo (50) y primera ronda en Roland Garros (10).

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