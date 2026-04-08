Latigazo rasante: el golazo de Leandro Paredes para Boca Juniors ante la U Católica en Chile en su debut en la Libertadores

Leandro Paredes marcó un gol espectacular desde fuera del área y abrió el marcador para Boca Juniors ante Universidad Católica en el Claro Arena de Santiago, en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El tanto del mediocampista campeón del mundo desató la euforia de los cerca de 2.000 hinchas xeneizes presentes en el estadio.

El partido frente a Universidad Católica comenzó con intensidad y roces. El propio Paredes y el capitán rival, Zampedri, recibieron tarjetas amarillas tras un cruce en los primeros minutos. Poco después, el mediocampista argentino aprovechó un mal despeje de la defensa chilena y sacó un derechazo bajo que dejó sin reacción al arquero Vicente Bernedo.

El debut de Paredes incluyó empujones, amonestación y un gol con el que demostró su exquisita pegada. El tanto se convirtió en el 1-0 parcial y marcó el inicio del recorrido de Boca en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

La presentación de Paredes con la camiseta de Boca Juniors en el torneo continental tardó más de una década en concretarse. El propio futbolista recordó días atrás que a sus 31 años finalmente pudo cumplir el sueño que persiguió desde sus primeras temporadas en la institución: “No tengo ansiedad, sí mucha ilusión, muchas ganas de poder jugar esta competición. Cuando estuve en mi primera etapa acá era muy joven, no tuve la oportunidad de competir en este torneo tan importante como es la Libertadores para todo Sudamérica. Así que es un sueño para mí”.

La historia de Paredes con la Copa Libertadores estuvo marcada por postergaciones. El mediocampista integró planteles que participaron en el certamen en 2012 y 2013, pero nunca le tocó ingresar. La oportunidad llegó en 2026, con el futbolista ya consolidado como referente del equipo y con la consigna clara: “Ojalá podamos competir, estar a la altura de la Copa y de los demás equipos para poder pelearla hasta el final”, declaró antes del viaje a Chile, en diálogo con ESPN.