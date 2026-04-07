El tenso cruce al aire entre el Bichi Borghi y un periodista: “Te pagaba el sueldo para que seas el técnico de Boca”

Gustav Salvestrini tuvo un cruce con el ex futbolista y director técnico

Claudio Bichi Borghi fue invitado a un programa en el canal de streaming Picado TV de Chile y tuvo un tenso cruce al aire con Gustav Salvestrini, un periodista reconocido hincha de Boca Juniors. La situación no pasó inadvertida en las redes sociales y se viralizó luego de que el influencer le recordara al DT su mal paso por el Xeneize en 2010.

Todo comenzó con un intercambio de opiniones cuando Borghi pidió “hablar de fútbol”, luego de que se tocara el tema de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca y la foto de Lionel Messi con Donald Trump. “Ya estamos hablando de fútbol. Es lo más lindo que hay y estoy hablando de la política del fútbol, lo más divertido que hay”, expresó Gustav. En ese momento de intercambio, el Bichi explicó que eso no era “hablar de fútbol” y que prefería opinar de lo que pasa adentro de la cancha y no lo que rodea al deporte: “La verdad que no me interesa. Me nombraste algunos personajes que ni me cruzo, ni le doy la mano, ni como, ni nada con ellos”.

Luego, Salvestrini utilizó la ironía para confrontar a Borghi. “Bueno, hablemos de triangulaciones y basculaciones entonces. Programón”, soltó el streamer. El Bichi recogió el guante y le contestó: “No lo vas a entender, si hablamos de fútbol no lo vas a entender porque una cosa es hablar de fútbol y otra cosa entender, son cosas diferentes. No te estoy subestimando, yo de fútbol no sé nada”.

Claudio Borghi discutió con Gustav Salvestrini, influencer fanático de Boca Juniors (Captura de video)

En medio del intercambio verbal, Salvestrini le recordó su etapa como director técnico de Boca. “No nos fue tan bien”. Ante esta respuesta, Borghi le preguntó por qué se incluía en el resultado del proceso si no había integrado el plantel de futbolistas. “Vos no jugaste ahí cuando yo era el técnico así que no te incluyas”, replicó el ex futbolista campeón de América con Argentinos Juniors. Allí la situación se tensó aún más cuando Gustav le dijo al Bichi: “Yo siendo socio de Boca te pagaba el sueldo para que vos seas el técnico de Boca. Indirectamente a vos te contrató una comisión directiva, pero los que pagaban la cuota social para que vos seas el técnico de Boca éramos los socios, nosotros”.

Gustav Salvestrini, hijo de Orlando Salvestrini, un ex tesorero de Boca Juniors durante la gestión de Mauricio Macri hacia finales de los 90 y comienzos del 2000, siguió el tema en su cuenta de X (ex Twitter) y respondió ante la viralización del video: “¿Los socios no valemos nada? Ahí perdiste Bichi". También le respondió a Eduardo Eliaschev, del departamento de prensa de Boca: “No voy a tolerar que el Bichi Borghi me desacredite siendo Socio del Club Atlético Boca Juniors desde el año 1993″.