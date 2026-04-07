Deportes

El tenso cruce al aire entre el Bichi Borghi y un periodista: “Te pagaba el sueldo para que seas el técnico de Boca”

El ex futbolista y director técnico tuvo una discusión con Gustav Salvestrini

Guardar
Gustav Salvestrini tuvo un cruce con el ex futbolista y director técnico

Claudio Bichi Borghi fue invitado a un programa en el canal de streaming Picado TV de Chile y tuvo un tenso cruce al aire con Gustav Salvestrini, un periodista reconocido hincha de Boca Juniors. La situación no pasó inadvertida en las redes sociales y se viralizó luego de que el influencer le recordara al DT su mal paso por el Xeneize en 2010.

Todo comenzó con un intercambio de opiniones cuando Borghi pidió “hablar de fútbol”, luego de que se tocara el tema de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca y la foto de Lionel Messi con Donald Trump. “Ya estamos hablando de fútbol. Es lo más lindo que hay y estoy hablando de la política del fútbol, lo más divertido que hay”, expresó Gustav. En ese momento de intercambio, el Bichi explicó que eso no era “hablar de fútbol” y que prefería opinar de lo que pasa adentro de la cancha y no lo que rodea al deporte: “La verdad que no me interesa. Me nombraste algunos personajes que ni me cruzo, ni le doy la mano, ni como, ni nada con ellos”.

Luego, Salvestrini utilizó la ironía para confrontar a Borghi. “Bueno, hablemos de triangulaciones y basculaciones entonces. Programón”, soltó el streamer. El Bichi recogió el guante y le contestó: “No lo vas a entender, si hablamos de fútbol no lo vas a entender porque una cosa es hablar de fútbol y otra cosa entender, son cosas diferentes. No te estoy subestimando, yo de fútbol no sé nada”.

La discusión entre el Bichi Borghi y un streamer de Boca
Claudio Borghi discutió con Gustav Salvestrini, influencer fanático de Boca Juniors (Captura de video)

En medio del intercambio verbal, Salvestrini le recordó su etapa como director técnico de Boca. “No nos fue tan bien”. Ante esta respuesta, Borghi le preguntó por qué se incluía en el resultado del proceso si no había integrado el plantel de futbolistas. “Vos no jugaste ahí cuando yo era el técnico así que no te incluyas”, replicó el ex futbolista campeón de América con Argentinos Juniors. Allí la situación se tensó aún más cuando Gustav le dijo al Bichi: “Yo siendo socio de Boca te pagaba el sueldo para que vos seas el técnico de Boca. Indirectamente a vos te contrató una comisión directiva, pero los que pagaban la cuota social para que vos seas el técnico de Boca éramos los socios, nosotros”.

Gustav Salvestrini, hijo de Orlando Salvestrini, un ex tesorero de Boca Juniors durante la gestión de Mauricio Macri hacia finales de los 90 y comienzos del 2000, siguió el tema en su cuenta de X (ex Twitter) y respondió ante la viralización del video: “¿Los socios no valemos nada? Ahí perdiste Bichi". También le respondió a Eduardo Eliaschev, del departamento de prensa de Boca: “No voy a tolerar que el Bichi Borghi me desacredite siendo Socio del Club Atlético Boca Juniors desde el año 1993″.

Temas Relacionados

Bichi BorghiBoca JuniorsGustav Salvestrini

Últimas Noticias

Anunciaron un importante cambio en la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires con un auto de F1

Los organizadores del evento informaron una modificación sustancial que favorecerá al público. Se esperan 500.000 personas

Anunciaron un importante cambio en la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires con un auto de F1

Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

El Merengue y los alemanes se miden en España, mientras que Arsenal y Sporting de Lisboa chocan en Portugal

Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize visitará al conjunto chileno por la primera fecha del certamen continental. Arrancará a las 21:30

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Deportaron desde Chile a Mauro Martín, uno de los líderes de “La Doce”, en la previa del debut de Boca por la Copa Libertadores

Uno de los jefes de la barra boquense fue abordado en el aeropuerto por las autoridades del país vecino y tuvo que regresar a Buenos Aires. Qué ocurrió con Di Zeo

Deportaron desde Chile a Mauro Martín, uno de los líderes de “La Doce”, en la previa del debut de Boca por la Copa Libertadores

Quién es Hugo Morales, el exfutbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Manuel Adorni

Ex mediocampista ofensivo, surgió de Huracán, fue campeón en Lanús, pasó por Independiente y Talleres, y se destacó en la selección argentina. En el apogeo de su carrera, Huguito superó un cáncer testicular y logró volver a las canchas

Quién es Hugo Morales, el exfutbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Manuel Adorni
DEPORTES
Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Deportaron desde Chile a Mauro Martín, uno de los líderes de “La Doce”, en la previa del debut de Boca por la Copa Libertadores

Quién es Hugo Morales, el exfutbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Manuel Adorni

Masters 1000 de Montecarlo: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry van por un lugar en octavos

TELESHOW
Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Mariano Huete y César Bordón en Infobae al Mediodía: “Se habla mucho de formatos, pero faltan ideas”

El reencuentro de Nico Vázquez y Gime Accardi en el entierro de Alejandro Farrell: profundo dolor en el adiós al productor

Maxi López dio detalles de la recuperación de su hijo Valentino tras la lesión que lo alejó del fútbol: “Falta menos”

Guido Icardi irónico contra Mauro Icardi y la interna familiar: “No hay que dejar de recordárselo”

INFOBAE AMÉRICA

El ‘Guernica’ de Pablo Picasso desata una batalla cultural entre Madrid y el País Vasco

El ‘Guernica’ de Pablo Picasso desata una batalla cultural entre Madrid y el País Vasco

La plataforma HFM se convierte en socio oficial internacional del Arsenal

El régimen de Irán amenazó con responder a cualquier ataque de Estados Unidos e Israel en su territorio: “Estamos preparados”

Panamá concluye análisis de estabilidad del Puente de las Américas tras explosión de camiones cisterna

Los accidentes de tránsito generan bloqueos y cierres en rutas principales de Guatemala