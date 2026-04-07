El tenso cara a cara entre un jugador de Defensa y Justicia y el árbitro Andrés Merlos: “Hubo falta de respeto e insultos”

Defensa y Justicia vivió su primera derrota del año en un escenario que terminó en tensión y polémica. El equipo de Florencio Varela cayó 2-0 ante Instituto de Córdoba en el estadio Juan Domingo Perón, en un partido que culminó con un clima de abierto enfrentamiento entre los futbolistas y el cuerpo técnico del plantel visitante y el árbitro Andrés Merlos. La bronca se desató de manera explícita en el cierre del encuentro, cuando el lateral Lucas Souto explotó contra el juez principal luego de una serie de decisiones que el plantel consideró determinantes para el resultado.

El pitazo final de Merlos encontró a Souto intentando reanudar el juego con apuro desde un lateral. Sin advertir que el partido había concluido, el defensor buscó ejecutar el saque y, al ser frenado por el cuarto árbitro, reaccionó con gestos y palabras que evidenciaron la tensión acumulada. Cuando comprendió que el encuentro había terminado, corrió hacia Merlos y encaró al árbitro con vehemencia. El referí respondió con la tarjeta roja directa. Sus compañeros intervinieron para alejarlo y evitar que la situación escalara aún más.

La escena sintetizó el clima de disconformidad que reinó en el banco de Defensa y Justicia, que ya venía manifestando su descontento a lo largo del partido por distintos fallos arbitrales. El entrenador Mariano Soso no ocultó su malestar en la conferencia posterior. “Hubo cierto condicionamiento por los fallos arbitrales, eso generó un nivel de tensión en el desarrollo del juego y no considero que sea saludable”, expresó el técnico. En su análisis, el DT apuntó a una actitud hostil por parte de la terna encabezada por Merlos: “Creo profundamente en mis jugadores, vi un destrato permanente, sistemático. Es de público conocimiento el trato que tiene el árbitro que nos dirigió el día de hoy”.

El enojo de Mariano Soso con el árbitro Andrés Merlos

El enojo de Soso se sostuvo en la percepción de reiteradas injusticias. “A lo largo de mi carrera no hice juicios de valor sobre profesionales que tienen aciertos y desaciertos, pero cuando esos comportamientos son sistemáticos, por el bien de nuestro fútbol, me parece bien señalarlos”, agregó. Para el entrenador, la actuación arbitral no solo afectó al resultado, sino que también condicionó el desarrollo colectivo del equipo. “Yo lo lamento por nuestro fútbol y lo lamento porque cuando digo que es recurrente uno puede reparar en lo estadístico, en qué tipo de árbitros se designan para ciertos partidos”, remarcó.

“Se han dirigido con falta de respeto e insultos y se crea ficción del otro lado. Lo que sí ocurrió es el insulto”, sintetizó Soso tras el partido. La frase resume el sentir de un plantel que reclama mayor equidad y respeto en la toma de decisiones arbitrales.

El partido dejó además repercusiones en el plano deportivo. Defensa y Justicia, que llegaba invicto en el año, perdió puntos clave en la lucha por los primeros lugares del torneo. Con este resultado, el Halcón figura en la quinta colocación de la Zona A con 19 unidades, tres menos que el líder Vélez. La Gloria, por su parte, consiguió tres puntos clave que le permiten soñar con la clasificación a los playoffs. El conjunto cordobés aparece en la undécima colocación con 14 puntos, tres menos que Independiente, último en clasificar a la siguiente ronda de la competencia.

El motivo de enojo del entrenador de Defensa y Justicia fue la infracción que cobró Bryan Ferreyra ante el llamado del VAR

Vale recordar que esta no es la primera vez en el torneo que Mariano Soso expone públicamente su enojo con un árbitro. En la fecha 10, durante el empate entre Defensa y Justicia y Central Córdoba, el técnico protagonizó otro episodio de furia tras la sanción de un polémico penal que derivó en el empate del conjunto santiagueño. El árbitro Bryan Ferreyra, asistido por el VAR, cobró la infracción tras una revisión extendida, decisión que desató la ira del entrenador, quien insultó al juez y al cuarto árbitro, convencido de que la jugada no ameritaba sanción.

Al término de ese partido, Soso lanzó críticas directas y acusó a Ferreyra de “empañar el fútbol argentino”. Desde el vestuario, el entrenador elevó su reclamo con frases que rápidamente se viralizaron: “Están empañando el fútbol argentino, viejo. ¡Date cuenta! ¿Cómo podés dormir? No tenés dignidad, viejo. No podés pasar porque sos indigno, eso te pasa”.