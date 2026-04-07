Los millonarios premios que repartirán la Copa Libertadores y Sudamericana de la fase de grupos hasta la final

La Conmebol aumentó los premios para la edición 2026 de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores (REUTERS/Cesar Olmedo)

La espera terminó y este martes, con una gran cantidad de partidos, comenzará la acción en la fase de grupos de las dos competencias más importantes a nivel clubes de Sudamérica. Estas ediciones contarán con la particularidad de un importante aumento en su estructura de premios, lo que puede cambiar el rumbo de cualquier club a lo largo de la temporada.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) distribuye importantes sumas en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, fortaleciendo tanto el atractivo deportivo como el interés económico para los equipos que acceden a estos certámenes.

En la edición 2026 de la Copa Libertadores, la distribución económica se inicia desde las etapas preliminares. Los clubes que arrancan en la primera fase reciben 400.000 dólares por encuentro disputado como local, 500.000 en la segunda instancia y 1.000.000 en la tercera. Una vez en la fase de grupos, cada conjunto obtiene un bono por “mérito deportivo” de USD 340.000 por cada victoria que consiga.

La progresión en el torneo incrementa los ingresos en cada ronda. Los equipos que llegan a octavos de final reciben 1.250.000 dólares, en cuartos el premio asciende a 1.700.000 y en semifinales alcanza los 2.300.000. El segundo puesto asegura 7 millones, mientras que el campeón se lleva 25 millones de dólares. Si un equipo disputa todas las instancias desde la fase de grupos y termina consagrándose, puede superar los 40 millones de dólares en premios totales.

El impacto financiero no se limita al título principal. El club que obtiene la Libertadores accede a la Recopa Sudamericana, que entrega 1,8 millones de dólares, y también a torneos globales como el Mundial de Clubes y la Intercontinental, donde los premios pueden resultar aún más elevados. Además, la clasificación automática a la siguiente edición de la Libertadores garantiza al menos 3 millones de dólares solo por participar en la fase de grupos.

Los millonarios premios que entragará la Copa Libertadores 2026

Fase 1: USD 400.000 por partido de local

Fase 2: USD 500.000

Fase 3: USD 600.000

Fase de grupos: USD 1.000.000

Mérito deportivo (por triunfo): USD 340.000

Octavos de final: USD 1.250.000

Cuartos de final: USD 1.700.000

Semifinales: USD 2.300.000

Subcampeón: USD 7.000.000

Campeón: USD 25.000.000

TOTAL: USD 221.500.000

Por su parte, la Copa Sudamericana, aunque en menor escala, ofrece sumas relevantes para sus participantes. Desde la ronda previa, los premios van de 225.000 a 250.000 dólares, mientras que jugar en la fase de grupos asegura 300.000 dólares, a los que se suman USD 125.000 por cada partido ganado. En las fases de eliminación directa, los octavos reparten 600.000 dólares, los cuartos otorgan 700.000 y las semifinales suman USD 800.000. El subcampeón recibe USD 2.500.000 y el ganador se queda con 10 millones de dólares.

La diferencia de ingresos entre ambos campeonatos resulta evidente: la Libertadores distribuye más de 221 millones de dólares, en tanto que la Sudamericana reparte poco más de 84 millones. Esta disparidad afianza a la Libertadores como la competencia con mayor rédito económico en la región.

Las cifras han transformado a los torneos internacionales en un factor clave para la economía del fútbol sudamericano. Para numerosos clubes, avanzar en estas instancias representa no solo una conquista deportiva, sino también una fuente vital de recursos para mantener sus planteles, invertir y planificar su crecimiento institucional.

Los millones en premios que entregará la Copa Sudamericana 2026

Primera fase - local: entre USD 225.000

Primera fase - visitante: entre USD 250.000

Fase de grupos: USD 300.000

Mérito deportivo (por triunfo): USD 125.000

Previa OF: USD 500.000

Octavos de final: USD 600.000

Cuartos de final: USD 700.000

Semifinales: USD 800.000

Subcampeón: USD 2.500.000

Campeón: USD 10.000.000

TOTAL: USD 84.675.000

Vale destacar que las dos competencias contarán con variada presencia argentina. En la fase de grupos de la Copa Libertadores estarán presente Boca Juniors, Lanús, Estudiantes de La Plata, Platense, Independiente Rivadavia y Rosario Central. Argentinos Juniors, por su parte, fue eliminado en fase 2. En la Copa Sudamericana, en cambio, dirán presente River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.